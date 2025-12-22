ETV Bharat / health-and-lifestyle

'या' कारणांमुळे होऊ शकते वारंवार डोकेदुखीची समस्या

झोपेच्या कमतरतेमुळे, कमी पाणी प्यायल्याने डोकेदुखीची समस्या निर्माण होऊ शकते. तज्ञांच्या मते, काही खबरदारी घेतल्यास या समस्येपासून दिलासा मिळू शकते.

'या' कारणांमुळे होऊ शकते वारंवार डोकेदुखीची समस्या (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 22, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
how to get rid of headache: डोकेदुखी प्रत्येकाला कधी ना कधी त्रास देते. डोकेदुखीचे कारणं व्यक्तीनुसार वेगवेगळे असू शकतात. ही एक कॉमन समस्या बनली आहे. हवामानातील बदलामुळे देखिल डोकेदुखीची समस्या उद्भवू शकते. झोपेचा अभाव, अस्वस्थ्याकर जीवनशैली, खराब पोश्चर, डिहायड्रेशन, अल्कोहोलचे जास्त सेवन तसंच तणाव ही देखील डोकेदुखीची कारण असू शकतात. यामुळे बऱ्याचदा चिडचिड होते. डोकेदुखीची समस्या दूर करण्यासाठी बरेच लोक अनेक प्रयत्न करतात. वेदनाशामक औषधांचा वापर करतात. जास्त त्रस्त लोक डॉक्टारांचा सल्ला घेतात. परंतु तज्ञांच्या मते, डोकेदुखीची काही सामान्य कारणं जीशैलीशी संबंधित आहेत. ते कोणते ते जाणून घेऊया.

  • डिहायड्रेशन: जर तुम्हाला कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय डोकेदुखीचा त्रास होत असेल, तर तज्ञ म्हणतात की, तुम्ही दररोज किती पाणी पित आहात ते तपासावं. ते म्हणतात की, शरीरात पाण्याची पातळी कमी असली तरी डोकेदुखी होऊ शकते. तसंच जेव्हा शरीर डिहायड्रेट होते तेव्हा मेंदू तात्पुरता आकुंचन पावतो. तज्ञांच्या मते यामुळे मेंदू कवटीतून बाहेर सरकू शकतो, ज्यामुळे वेदना होऊ शकतात. त्याचबरोबर पुरेसे पाणी पिल्याने हे संतुलन पुनर्संचयित होण्यास मदत होते. परिणामी, वेदना कमी होतील. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, डिहायड्रेशनमुळे डोकेदुखी होऊ शकते.
  • योग्यरित्या न खाणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेवण वगळल्याने देखील डोकेदुखीची समस्या निर्माण होऊ शकते. ज्यांना वारंवार डोकेदुखीचा त्रास होतो त्यांनी हे लक्षात ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. तज्ञांच्या मते, कार्बोहायड्रेट आणि गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतरही काही लोकांना वेदना जाणवू शकतात. जर तुम्हाला ही हे जाणवत असेल तर त्या पदार्थांपासून दूर राहणे योग्य आहे.
  • चुकीची आसने: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, चुकीच्या पद्धतीने बसणे आणि उभे राहणे यामुळे डोके, मान, जबडा आणि खांद्याच्या मागच्या भागातील स्नायूंवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. जर तुम्ही बराच वेळ असेच राहिले तर तेथील नसांवर दबाव येऊ शकतो. यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, खराब आसन पद्धतीमुळे देखील डोकेदुखीची समस्या उद्भवू शकते.
  • झोपेचा अभाव: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, पुरेशी झोप न झाल्यास किंवा सात ते आठ तास झोप न घेतल्यास डोकेदुखी होऊ शकते. त्यांचं म्हणणं आहे की, झोपेच्या वेळी दात घासणे आणि झोपण्यापूर्वी कडक अन्न चावणे यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते. तसंच, उशी योग्य नसल्यास, खांद्याच्या आणि मानेच्या स्नायूंवर ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते.
  • धूम्रपान आणि मद्यपानाच्या सवयी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, रात्री धूम्रपान आणि मद्यपान केल्याने झोपेत अडथळा येऊ शकतो. त्यांचं म्हणणं आहे की, अल्कोहोल सेवनामुळे जास्त लघवी होते. लघवीसोबत शरीरातील मीठ, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे नष्ट होतात. यामुळे शरीरातील पाणी आणि खनिजांचे संतुलन बिघडू शकते आणि डोकेदुखी होऊ शकते. मेयोक्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, अल्कोहोल, विशेषतः रेड वाईन, डोकेदुखीचे कारण बनू शकते.
  • आरोग्य समस्या: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सर्दी, फ्लू, ऍलर्जी आणि वायू प्रदूषणामुळे श्वास घेण्यास त्रास होते हे देखील डोकेदुखीचे कारण बनू शकते. तसंच, ताण आणि चिंता हार्मोन्सचे संतुलन बिघडणे. यामुळे डोकेदुखी आणि वेदना होऊ शकतात.

नैसर्गिकरित्या कसे कमी करावे

  • nhs.uk च्या एका अभ्यासात डोकेदुखी असताना जास्त पाणी पिण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तज्ञ म्हणतात की, ताक सारखे द्रवपदार्थ सेवन करणे चांगले.
  • कान, कपाळ आणि टाळूजवळील भागांना मालिश करण्याची शिफारस केली जाते. नाकाच्या वरपासून खालपर्यंत मालिश करणे आणि दाबणे असं म्हटलं जातं. असं केल्याने, रक्ताभिसरण सुधारते आणि डोकेदुखी कमी होते असं स्पष्ट झालंय. कानाच्या मागे मालिश करणे देखील डोकेदुखीची समस्य काही प्रमाणात दूर करण्यास फायदेशीर ठरू शकते.
  • तज्ञांचं म्हणणं आहे की, श्वास घेण्याच्या व्यायामामुळे डोकेदुखी कमी होण्यास मदत होते. त्यांचं म्हणणं आहे की, असं केल्यानं रक्ताभिसरण आणि मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारतो. यामुळे डोकेदुखी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
  • खुर्चीवर बसताना पाठ सरळ ठेवून बसण्याची शिफारस तज्ञ करतात. ते असं सुचवतात की, पाय जमिनीला समांतर असावेत.
  • झोपण्यापूर्वी धूम्रपान आणि मद्यपान टाळणं चांगलं असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा)

