गंभीर आजार टाळण्यासाटी, वर्षातून एकदा ‘या’ चाचण्या नक्की करा
एकूण आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी, लपलेले आजार लवकर शोधण्यासाठी आणि शरीरातील पोषण पातळी तपासण्यासाठी नियमित ब्लड टेस्ट करणे आवश्यक आहे....
Published : January 24, 2026 at 5:52 PM IST
TOP BLOOD TESTS TO DO EVERY YEAR: रेगुलर ब्लड टेस्ट करणं तुमच्या एकूण आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. ब्लड टेस्टमुळे शरीर वयानुसार कसे बदलते याचा मागोवा घेण्यास मदत होते. तसंच आरोग्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होते. ब्लड टेस्ट तुमच्या एकूण आरोग्याचे आणि कल्याणाचे एक महत्त्वाचे चित्र प्रदान करतात. काही चाचण्या आजार लवकर ओळखण्यास मदत करतात. यामुळे गंभीर आजार टाळले जाऊ शकतात. चांगले आरोग्य राखण्यासाठी आणि लपलेल्या आरोग्य समस्या टाळण्यासाठी नियमित ब्लड टेस्ट करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
महत्वपूर्ण ब्लड टेस्टची यादी खालीलप्रमाणे
संपूर्ण रक्त गणना (CBC): नियमित संपूर्ण रक्त गणना चाचणी तुमच्या रक्तातील प्रत्येक प्रमुख पेशीच्या वेगवेगळ्या घटकांची पातळी मोजते, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे.
- लाल रक्तपेशी (RBCs)
- पांढऱ्या रक्त पेशी (WBCs)
- प्लेटलेट्स
- हिमोग्लोबिन (लाल रक्तपेशींमधील प्रथिने)
- रक्तातील रक्ताचे प्रमाण
- सरासरी कॉर्पस्क्युलर व्हॉल्यूम
- पुरेशा रक्त पेशींचा अभाव
- व्हिटॅमिन बी6 किंवा बी12सारख्या पौष्टिक कमतरता
- ऊतींना सूज येणे
- लोहाची कमतरता
- संसर्गाची चिन्हे
- हृदयरोग
इलेक्ट्रोलाइट्स पॅनेल: मूलभूत इलेक्ट्रोलाइट्स चाचणीमध्ये रक्तातील काही खनिज संयुगे मोजणे समाविष्ट असते, जसे की...
- सोडियम
- पोटॅशियम
- मॅग्नेशियम
- क्लोराइड
- या पॅरामीटर्समधील असामान्यता डिहायड्रेशन, कुपोषण किंवा हार्मोनल असंतुलन इत्यादी दर्शवते.
यकृत पॅनेल
यकृत पॅनेल किंवा यकृत कार्य चाचणी यकृताद्वारे बनवलेले एंजाइम, प्रथिने आणि इतर पदार्थ यासारखे वेगवेगळे पॅरामीटर्स मोजते.
- अल्ब्युमिन
- अल्कलाइन फॉस्फेटेस (ALP)
- अॅ्लानाइन एमिनोट्रान्सफरेज (ALT)
- एस्पार्टेट एमिनोट्रान्सफेरेज (AST)
बिलीरुबिन: या घटकांचे वाढलेले प्रमाण फॅटी लिव्हर, हिपॅटायटीस, सिरोसिस इत्यादी यकृताच्या आजारांचे संकेत देऊ शकते, तर कमी एएलपी पातळी हाडांच्या चयापचय विकारांचे निदान चिन्हक असू शकते.
लिपिड पॅनेल: ही चाचणी रक्तातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोलेस्टेरॉल आणि संबंधित चरबींचे स्तर दर्शवते. यामध्ये सहसा समाविष्ट असते:
- एचडीएल किंवा "चांगले" कोलेस्ट्रॉल
- एलडीएल किंवा "वाईट" कोलेस्ट्रॉल
- ट्रायग्लिसराइड्स
- एकूण कोलेस्टेरॉल
थायरॉईड फंक्शन: थायरॉईड पॅनेल किंवा थायरॉईड फंक्शन टेस्ट, तुमचा थायरॉईड विशिष्ट हार्मोन्स कसा बनवत आहे आणि त्यांना कसा प्रतिसाद देत आहे हे तपासते. यामध्ये समाविष्ट आहे...
ट्रायओडोथायरोनिन (T3): हे संप्रेरक, T4 सोबत, तुमच्या हृदयाचे ठोके आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित करते.
थायरॉक्सिन (T4): T3 सोबत, हे संप्रेरक तुमच्या चयापचयाचे नियमन करते.
थायरॉईड-उत्तेजक संप्रेरक (TSH): हे संप्रेरक तुमच्या थायरॉईडद्वारे सोडल्या जाणाऱ्या संप्रेरकांच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवते.
या संप्रेरकांच्या असामान्य पातळीमुळे विविध समस्या उद्भवू शकतात, जसे की कमी प्रथिने पातळी, वाढलेल्या थायरॉईड ग्रंथी आणि टेस्टोस्टेरॉन किंवा इस्ट्रोजेनसह लैंगिक संप्रेरकांची असामान्य पातळी.
मधुमेह पॅनेल: मधुमेहाच्या निदानात्मक चाचण्यांमध्ये उपवास प्लाझ्मा ग्लुकोज (FPG), जेवणानंतर रक्तातील ग्लुकोज आणि ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन (HbA1c) चाचण्यांचा समावेश आहे. या चाचणीद्वारे डॉक्टर तुमच्या रक्तातील साखर किती नियंत्रणात आहे हे ठरवतात. HbA1c चाचणी शरीरातील ग्लुकोजचे प्रमाण मोजते आणि प्रामुख्याने मधुमेह असलेल्या लोकांमध्ये रक्तातील साखर नियंत्रणाचे निरीक्षण करण्यासाठी वापरली जाते. हे संभाव्य मधुमेह किंवा प्रीडायबिटीज शोधण्यास देखील मदत करू शकते.
आवश्यक पोषक तत्वांसाठी चाचण्या: लोह, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी१२ आणि मॅग्नेशियम यासारख्या विशिष्ट पोषक तत्वांचे प्रमाण मोजणाऱ्या रक्त चाचण्या शरीराच्या योग्य कार्यासाठी आवश्यक असतात. बहुतेक लोकांमध्ये विविध कारणांमुळे या पोषक तत्वांची कमतरता भासते. म्हणून या पातळीचे निरीक्षण करणे आणि ते कमी असताना त्यांना पूरक आहार देणे महत्वाचे आहे. या पोषक तत्वांनी पूरक आहार घेतल्याने लोहाच्या कमतरतेमुळे होणारा अशक्तपणा, पडण्याचा धोका, फ्रॅक्चर आणि तीव्र किंवा जुनाट वेदना यासारख्या अनेक आरोग्य समस्या टाळता येतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)