पायांच्या बोटांवरील केस गळत आहेत? असू शकते 'ही' आरोग्यविषयक समस्या
बोटांवर केसांची वाढ ही सहसा एक किरकोळ समस्या मानली जाते, परंतु ही समस्या आरोग्य विषयक समस्यांचे लक्षण असू शकते. वाचा सविस्तर..,
Published : December 12, 2025 at 11:30 AM IST
TOE HAIR LOSS: आपल्या सर्वांनाच शरीरावर केस असतात. बरेच लोक डोक्यावरील केसांकडे विशेष लक्ष देतात, परंतु शरीराच्या इतर भागांवरील केसांकडे ते फारसे लक्ष देत नाहीत. पायाच्या बोटांवर केसांची वाढ ही एक किरकोळ समस्या मानली जाते आणि बरेच लोक त्याकडे लक्ष देत नाहीत. मात्र, तज्ञांच्या मते, पायाच्या बोटांवर केसांची वाढ आपल्या आरोग्याबद्दल बरेच काही सांगू शकते. प्रसिद्ध डॉक्टर, डॉ. श्रद्धा कटियार यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडल (X) वर याबद्दल ट्विट केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी पायाच्या बोटांवर केसांची वाढ आणि त्यामुळे शरीरात होणाऱ्या बदलांबद्दल सांगितलं.
डॉ. श्रद्धा कटियार यांच्या मते, रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यात आणि चयापचय प्रक्रियेत पायाचे केस महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते रक्तप्रवाहाची क्षमता आणि इन्सुलिन प्रतिरोधनाबद्दल माहिती प्रदान करते. डॉ. कटियार स्पष्ट करतात की पायाच्या केसांइतकी लहान गोष्ट देखील आपल्या शरीरात रक्ताभिसरण किती चांगलं होत आहे हे दर्शवू शकते. चला या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा करूया.
बोटांवर केस वाढवणे का महत्वाचे आहे? शरीराच्या इतर कोणत्याही भागाप्रमाणेच, पायाच्या बोटांवर केस असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमच्या पायाच्या बोटांवर केस असणे हे चांगले रक्ताभिसरण दर्शवते. तुमच्या पायाच्या बोटांमधील केसांच्या कोशांना निरोगी राहण्यासाठी सतत रक्तपुरवठा आवश्यक असतो. चांगलं रक्ताभिसरण केसांच्या कूपांना ऑक्सिजन आणि पोषक तत्वे पुरवते. जर पायाचे केस गळत, तुटत असतील तर ते रक्तप्रवाहात बिघाडाचे लक्षण असू शकते. डॉक्टरांच्या मते, हे रक्तवाहिन्यांना झालेल्या नुकसानाचे देखील लक्षण असू शकते.
जर बोटांवरील केस गळून पडले तर काय होईल? बोटांवरील निरोगी केस हे शरीरात चांगल्या रक्ताभिसरणाचे लक्षण आहे. मात्र, डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की, या भागात केस गळणे हे रक्तवाहिन्यांच्या समस्येचे प्रारंभिक लक्षण असू शकते. हे इन्सुलिन प्रतिरोध आणि रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यामधील संबंधामुळे आहे. रक्ताभिसरण खराब होण्यास कारणीभूत ठरणारी एक सामान्य स्थिती म्हणजे दीर्घकालीन इन्सुलिन प्रतिरोध.
इन्सुलिन प्रतिरोध आणि रक्ताभिसरण यांच्यातील संबंध: इन्सुलिन प्रतिरोध सामान्यतः टाइप 2 मधुमेहात दिसून येतो. रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने इन्सुलिन प्रतिरोध आणखी वाढतो. यामुळे जळजळ, रक्तवाहिन्यांच्या कडकपणा आणि रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींना नुकसान यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. या प्रक्रियेमुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे शरीराच्या इतर भागात, ज्यामध्ये बोटांचा समावेश होतो, रक्त प्रवाह कमी होतो. या कमी रक्ताभिसरणामुळे केसांच्या कूपांना ऑक्सिजन आणि जगण्यासाठी आवश्यक असलेले इतर पोषक घटक मिळत नाहीत. परिणामी, बोटांवरील केस गळू लागतात.
इतर कोणती लक्षणे आहेत? पायाच्या बोटांवरील केस गळणे हा आजार नाही. मात्र, हे रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्याचे स्पष्ट सांगते. तज्ञ सल्ला देतात की जर तुम्हाला खालीलपैकी कोणतीही लक्षणे दिसली तर तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि तज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे.
- पाय सुन्न होणे आणि मुंग्या येणे
- पायात जळजळ होणे
- पायाच्या जखमा हळूहळू बऱ्या होणे
- चालताना पाय सुन्न होणे किंवा वेदना होणे
- पाय आणि तळव्यांची त्वचा पिवळी पडणे
- घ्यावयाची खबरदारी
जीवनशैलीतील बदल रक्ताभिसरण आणि रक्तवाहिन्यांच्या कार्यात सुधारणा करू शकतात
- नियमित संतुलित आहार घ्यायला हवं. तुमच्या आहारात ताजी फळे, भाज्या, काजू, बिया आणि संपूर्ण धान्ये यांचा समावेश असल्याची खात्री करा.
- नियमित व्यायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. तज्ञ दररोज कमीत कमी मध्यम व्यायाम करण्याची शिफारस करतात.
- तज्ञ धूम्रपान सोडण्याची शिफारस करतात, कारण ते रक्तवाहिन्यांना नुकसान करते.
- तुमचा रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवा.
- जर तुम्हाला इतर लक्षणांसह पायाच्या बोटांवर केस गळत असल्याचे दिसून आलं तर ताबडतोब सतर्क व्हा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)