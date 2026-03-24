ETV Bharat / health-and-lifestyle

चाळीशीतील आरोग्याच्या समस्या: तज्ञांच्या मते ‘ही’ खबरदारी आवश्यक

जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या सवयी तुम्हाला चाळिशीनंतर निरोगी राहण्यास मदत करू शकतात. त्याकरिता तज्ञांनी सांगितलेल्या या टिप्स फॉलो करणे आवश्यक..

SIMPLE LIFESTYLE SECRETS TIPS TO LIVE A HAPPIER LIFE PILLARS OF HEALTHY LIFE HEALTHY LIFESTYLE
चाळीशीतील आरोग्याच्या समस्या: तज्ञांच्या मते ‘ही’ खबरदारी आवश्यक (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 24, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips to live a happier life: जसजसे वय वाढते जाते, तसतसे शरीरात अनेक बदल होतात. ज्या गोष्टी तोपर्यंत सामान्य वाटतात, जेव्हा पर्यंत त्या सामान्य असतात. मात्र, एकदा काय आरोग्यविषयक समस्या उद्भवल्या तर निरोगी राहाणे अनेकांसाठी कठीण होते. आरोग्य देखील खूप मौल्यवान आहे. म्हणूनच, संपत्तीसोबतच तुम्ही तुमचे आरोग्याचीही काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. वयाच्या चाळीशीत पोहोचल्यावर तुमचे उत्पन्न किंवा संपत्ती कितीही असली तरी, जर तुम्ही आजारी पडलात, तर तुम्हाला मनःशांती मिळणार नाही. म्हणूनच, तज्ञांच्या मते, त्या काळातील खऱ्या ऐषोरामासाठी काही गोष्टी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. चला तर मग, त्या कोणत्या गोष्टी आहेत ते जाणून घेऊया.

वेदनामुक्त शरीर: लहानपणापासूनच लोक अनेक कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. याचे परिणाम वयाच्या चाळीशीपासून दिसू लागतात. मात्र, या काळात गुडघे, सांधे किंवा पाठीत वेदना होत नसल्यास, शरीर हे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक मौल्यवान मानले जाऊ शकते.

हार्मोन्सचे संतुलन: कुटुंब वाढवताना आपल्याला अनेक अडचणी आणि नुकसानीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी, अनावश्यक तणावामुळे हार्मोन्सचे संतुलनही बिघडते. आपल्या मनाच्या सामर्थ्यामुळे आणि शांततेमुळे हार्मोन्स संतुलित राहतात. मानसिक चढ-उतार नसल्यास, जीवनाचा दर्जाही वाढतो.

शांत झोप: वाढत्या वयानुसार सहज झोप लागण्याची आणि रात्रभर गाढ झोपेत राहण्याची क्षमता कमी होते. अशा वेळी झोप लागणे हे एक वरदान आहे. चांगली झोप शरीराला पुनरुज्जीवित करते. मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते. ही झोप सौंदर्योपचारांपेक्षाही अधिक चांगल्या प्रकारे शरीर आणि चेहरा उजाळते.

योग्य पचन: जसजसे वय वाढते, तसतसे अनेक समस्यांमुळे आहारावर नियंत्रण ठेवावे लागते. वजन वाढण्याची आणि पचनाच्या समस्यांची भीती न बाळगता खाऊ शकणे हे एक वरदान आहे. चांगल्या आहारामुळे होणारी चयापचय क्रिया रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. मध्यम वयात पोषण अधिक प्रभावी ठरते. स्टॅनफोर्ड मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, तुम्ही सध्या जे अन्न खाता त्याचा थेट परिणाम हृदयरोग, मधुमेह आणि ऑस्टिओपोरोसिस यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांच्या धोक्यावर होतो.

दिवसभरची ऊर्जा: जसजसे आपण मध्यमवयात पोहोचतो, तसतशी आपली ऊर्जा पातळी नकळतपणे कमी होऊ लागते. मात्र, दिवसभर थकलेले बसून न राहता काम करण्याची, चालण्याची, इतरांना भेटण्याची आणि जीवनाचा आनंद घेण्याची ऊर्जा हीच खरी संपत्ती आहे.

आतून चमकणारी त्वचा: सौंदर्य हे संपत्तीचाच एक भाग आहे. ते केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिकही असले पाहिजे. खरी चमक आपण वापरत असलेल्या क्रिम्समुळे येत नाही. तर चांगला आहार, पाणी, झोप आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे त्वचेला नैसर्गिकरित्या चमक येऊ शकते.

मनःशांती: जे लोक नेहमी घर आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली दबलेले असतात, त्यांच्यासाठी चाळीशीत विश्रांतीची वेळ येते. परंतु, त्याच वेळी उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांमुळे अनेकांची मनःशांती भंग होते. म्हणून, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, शांत मनामुळे आरोग्यही चांगले राहते.

अर्थपूर्ण नातेसंबंध: आपल्याला समजून घेणाऱ्या, प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि आपल्यासोबत असणाऱ्या काही मोजक्या लोकांसोबत नातेसंबंध चांगले असणे खूप महत्त्वाचे आहे. चांगले नातेसंबंध माणसाला आणि मनाला अधिक मजबूत बनवतात.

खबरदारी महत्त्वाची आहे: हे साध्य करण्यासाठी, ज्याप्रमाणे आपण ऐषआरामाच्या जीवनासाठी प्रयत्न करतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला आपल्या आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जपल्या जातात, तेव्हाच जीवन सुरळीतपणे चालते.

  • दररोज व्यायाम करा आणि सुदृढ शरीर राखा.
  • दिवसातून 7-8 तास झोपणे आणि फोनचा वापर कमी करणे
  • धूम्रपान, मद्यपान आणि जंक फूडपासून दूर राहा आणि पुरेसे पाणी प्या.
  • कोणत्याही परिस्थितीत न्याहारी चुकवू नका. प्रथिनेयुक्त फळे आणि भाज्या खा.
  • मनाला हानी पोहोचवणाऱ्या लोकांपासून दूर राहावे.
  • काम आणि विश्रांती यांना समान प्राधान्य दिले पाहिजे.
  • चांगला संवाद आणि क्षमाशीलतेचा सराव केला पाहिजे.

जर ते चार दशकांपेक्षा जास्त असेल तर:

  • श्वासोच्छवासाचे व्यायाम आणि फिजिओथेरपीचे व्यायाम दररोज केले पाहिजेत.
  • वजन घटणे, व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियम यांची तपासणी केली पाहिजे.
  • नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी आणि तुमच्या तणावावर नियंत्रण ठेवावे.
  • पुरेशी झोप घेतली पाहिजे आणि रात्री हलका आहार घेतला पाहिजे.
  • साखर आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करण्याबरोबरच, जेवणानंतर चालणे आवश्यक आहे.
  • आपण अनावश्यक अपेक्षा आणि वादविवाद कमी करून जीवन जसे आहे तसे स्वीकारले पाहिजे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

SIMPLE LIFESTYLE SECRETS
TIPS TO LIVE A HAPPIER LIFE
PILLARS OF HEALTHY LIFE
HEALTHY LIFESTYLE
TIPS TO LIVE A HAPPIER LIFE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.