थॉयरॉईडची समस्या असलेल्या लोकांनी करावे ‘या’ पदार्थांचं सेवन

थॉयरॉईडची समस्या असलेल्या लोकांनी त्यांच्या आहारत झिंक, आयोडिन, व्हिटॅमिन डी, लोह तसंच सेलनियम असलेल्या पदार्थांचे सेवन करणं गरजेचं आहे.

थॉयरॉईडची समस्या असलेल्या लोकांनी करावे ‘या’ पदार्थांचं सेवन (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Thyroid Diet: आजकाल अनेकांना थायरॉईडच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषतः महिलांना या समस्येचा सर्वात जास्त त्रास होत आहे. हार्मोनल समस्या सुरू झाल्यावर थायरॉईडच्या समस्या सुरू होतात. हा आजार झाल्यावर काही लक्षणे दिसतात. मात्र, जर तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले तर ती आणखी वाढतात. जेव्हा थायरॉईड होतो तेव्हा औषधे घेण्यास सुरुवात करावी लागते. मात्र, औषधं घेतली तरी ते पाहिजे त्या प्रमाणात नियंत्रित ठेवता येत नाही. परंतु तुम्ही तुमच्या आहाराची काळजी घेतली पाहिजे. तज्ञ म्हणतात की थायरॉईड असलेल्या लोकांनी विशिष्ट प्रकारचे पदार्थ खावेत. ते पदार्थ कोणते? ते जाणून घेऊया.

थायरॉईड ही खरंतर खूप लहान ग्रंथी आहे. पण जर ती योग्यरित्या काम करत असेल तरच शरीराचा उर्वरित भाग निरोगी राहू शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थायरॉईड ग्रंथी तुमच्या शरीरातील चरबी किती लवकर वितळते आणि तुम्ही दिवसभर किती सक्रिय आहात हे ठरवते. जर ती योग्यरित्या काम करत नसेल तर काही लक्षणे दिसतात. नियमित खूप थकवा जाणवतो. तसंच जर एकदा सर्दी झाली की ती सहजासहजी निघून जाऊ शकत नाही. आणखी एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे वजनात बदल. वजन वाढणे किंवा कमी होणे यासारखी लक्षणे देखील दिसून येतात. अशा परिस्थितीत, वैद्यकीय काळजी घेणं खूप महत्वाचं आहे. त्यासोबतच आहार देखील महत्त्वाचा आहे. थायरॉईडच्या समस्या आणखी वाढू नयेत म्हणून, तुम्ही काही विशिष्ट पदार्थ नक्कीच खावेत. आयोडीन आणि झिंक जास्त असलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. हे हार्मोन्स संतुलित करतात. परिणामी थॉयरॉईड कमी होण्यास मदत होते.

नारळ (Getty Images)
  • नारळ: थायरॉईड आजार असलेल्या लोकांनी नारळाचं सेवन करावं. नारळ अनेक प्रकारे सेवन केले जाऊ शकते. बरेच लोक चटणीच्या स्वरूपात नारळ खातात. तर बहुतांश लोक नारळाचं तेल देखील सेवन करू शकतात. परंतु थेट नारळाचे तेल सेवन करणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. नारळ चटणीच्या स्वरूपात सहज सेवन करता येते. थायरॉईड ग्रंथी निरोगी ठेवण्यासाठी नारळ खाणं आवश्यक आहे. कारण नारळामध्ये निरोगी चरबी असते. जी निश्चितच हार्मोन्स संतुलित करण्यास मदत करतात. तसंच निरोगी चरबी शरीराला आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते. मात्र, स्वयंपाकात व्हर्जिन नारळ तेल वापरणे चांगले. यामुळे चयापचय सुधारतो आणि अत्यधिक थकवा आणि आळस कमी होतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारे व्हर्जिन नारळ तेल वापरल्याने शरीरातील जळजळ कमी होते.
आयोडिन युक्त मीठ (Getty Images)
  • आयोडीनयुक्त मीठ: थायरॉईडच्या समस्या कमी करण्यासाठी शरीराला पुरेसे आयोडीन मिळणे आवश्यक आहे. मीठ दररोज वापरले जाते. मीठ स्वयंपाकात आवश्यक आहे. परंतु, त्यात आयोडीनचे प्रमाण महत्वाचे आहे. कारण आयोडीन योग्यरित्या पुरवले गेले तरच थायरॉईड ग्रंथी निरोगी राहते. जरी थायरॉईड संप्रेरके जास्त प्रमाणात सोडली गेली तरी ती समस्याप्रधान असते. जरी ती कमी प्रमाणात सोडली गेली तरी समस्या टाळता येत नाहीत. याला हायपरथायरॉईडीझम आणि हायपोथायरॉईडीझम म्हणतात. या दोन्ही समस्या टाळण्यासाठी आयोडीनयुक्त मीठ वापरणे आवश्यक आहे. दररोज स्वयंपाकात एक चिमूटभर आयोडीनयुक्त मीठ वापरणे पुरेसे आहे. अलीकडे बरेच लोक रॉक सॉल्ट किंवा गुलाबी मीठ वापरत आहेत. अशा परिस्थितीत, दही आणि माशांमधून आयोडीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर हे संतुलित असेल तर थायरॉईड कोणत्याही समस्यांशिवाय आकुंचन पावेल.
शेवग्याच्या शेंगा (Getty Images)
  • शेगवग्याच्या शेंगा: भाज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, शेवग्याच्या शेंगांची भाजी खाणं आवश्यक आहे असं तज्ञांचं म्हणणे आहे. थायरॉईडची समस्या असलेल्या लोकांनी शेवग्याच्या शेंगांची भाजी खाल्ल्यास थॉयरॉईडची समस्या लवकर दूर होण्यास मदत होते. बरेच लोक सांबारमध्ये शेवग्याच्या शेंगा घालतात. शेवग्याच्या शेंगा खाण्यामागे एक कारण आहे त्यात झिंकचे प्रमाण जास्त असते. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, आयोडीन आणि झिंक दोन्ही योग्य पद्धतीने शरीरात पुरवले गेले तर थायरॉईड ग्रंथी निरोगी राहते. त्याच वेळी, शेवग्याच्या शेंगामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. शेवग्यातची पाने खाल्ल्याने देखील आरोग्यदायी फायदे होतात. थॉयरॉईडची समस्या असलेल्यांनी कोणत्याही प्रकारे शेवग्याचं सेवन करावं.
भोपळ्याच्या बिया (Getty Images)
  • भोवळ्याच्या बिया: थायरॉईड ग्रंथी निरोगी ठेवण्यासाठी भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्या पाहिजे. दिसायला लहान असलेल्या या बियांमध्ये अनेक पोषक घटकांचा खनिजा आहेत. ते थायरॉईड संप्रेरक योग्य प्रकारे राखतात. भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक, लोह आणि सेलेनियम भरपूर असतात. हे सर्व संप्रेरक संतुलनासाठी खूप आवश्यक आहेत. इतकेच नाही तर ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यात देखील खूप योगदान देतात. हे थेट घेतले जाऊ शकतात. तसंच तुम्ही ते सॅलडमध्ये घालून खाऊ शकता याशिवाय तुम्ही चटणी देखील बनवू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9101513/

