ETV Bharat / health-and-lifestyle

हिवाळ्यात सहज कमी करा वजन, फॉलो करा फक्त ‘या’ 3 पद्धती

थंडीच्या काळात वजन कमी करणे अत्यंत आव्हानात्मक असू शकते. जर तुम्हाला हिवाळ्यात जिम किंवा पार्कमध्ये जाण्याची इच्छा नसेल, तर या टिप्स फॉलो करा...

LOSE WEIGHT EASILY IN WINTER SEASON WAYS TO LOSE WEIGHT IN WINTER WEIGHT LOSS IN WINTER IS IT EASY TO LOSE WEIGHT IN WINTER
हिवाळ्यात सहज कमी करा वजन, फॉलो करा फक्त ‘या’ ३ पद्धती (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 17, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WEIGHT LOSS IN WINTER: हिवाळा हा आरोग्यासाठी एक आव्हानात्मक काळ असतो, विशेषतः या ऋतूमध्ये वजन वाढणे ही एक समस्या अनेकांना भेडसावते. थंडीमुळे वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर अनेक प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हिवाळ्यात आपली शारीरिक हालचाल कमी होते. आपण कमी पाणी पितो आणि जास्त खातो. तसंच हिवाळ्यात सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे चयापचय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, जर तुम्हाला हिवाळ्यात वजन नियंत्रणात ठेवायचे असेल आणि पोटाची चरबी कमी करायची असेल, तर या टिप्स नक्की फॉलो करा...

  • घरी या सोप्या अ‍ॅक्टिव्हिटीज करून पहा: जर तुम्हाला या हिवाळ्यात जिम किंवा पार्कमध्ये जावे वाटत नसेल, तर तुम्ही काही इनडोअर अ‍ॅक्टिव्हिटीज करून स्वतःला अ‍ॅक्टिव्ह ठेवू शकता. योगा हा व्यायामाचा एक उत्तम प्रकार आहे. सूर्यनमस्कार करा. वेगाने चालत जा, दोरी उड्या मारणे, पायऱ्या चढणे आणि नृत्य करणे हे या हिवाळ्यात घरी अ‍ॅक्टिव्ह राहण्याचे काही उत्तम मार्ग आहेत.
  • माफक प्रमाणात खा: वजन कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे तुमच्या जेवणाच्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे. दोन वेळा जास्त खावून दिवसभर उपवास करण्यापेक्षा कमी कमी खाणं योग्य. यामुळे तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटेल. तसंच यामुळे जंक फूडची इच्छा कमी होईल. जेवण वगळण्याचा प्रयत्न करू नका. खाण्यात संयम ठेवा आणि तुमची प्लेट प्रथिने आणि निरोगी पदार्थांनी भरलेली ठेवा.
  • पाण्याचे सेवन वाढवा: हिवाळ्यात लोक अनेकदा कमी पाणी पितात, परंतु या चुकीचा शरीरावर नकारात्मक परिणाम होतो. पाण्याअभावी डिहायड्रेशन होते, ज्यामुळे चयापचय मंदावतो आणि वजन कमी करणे कठीण होते. डिहायड्रेशनमुळे चरबी जाळण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. म्हणून, जर तुम्ही हिवाळ्यात नेहमीइतके पाणी पिऊ शकत नसाल तर तुम्ही कोमट पाणी पिण्याचा प्रयत्न करू शकता.
  • गरम पाणी पिण्याचे फायदे: कोमट पाणी पिण्याचे अनेक फायदे आहेत, ज्यामध्ये शरीरातील चरबी कमी करणे आणि रक्ताभिसरण सुधारणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, चरबी कमी करण्यासाठी, लिंबाचा रस आणि मध मिसळून कोमट पाणी प्या. पर्यायी म्हणून, तुम्ही पाण्यात चिया सिड्स देखील घालू शकता, जे पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे.
  • हेल्थलाइनच्या मते, कोमट पाणी पिल्याने पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत होते. पाणी पोटातून आणि आतड्यांमधून जात असताना, शरीरातील कचरा आणि विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास अधिक सक्षम होते. कोमट पाणी पिणे तुमच्या पचनसंस्थेला सक्रिय करण्यासाठी देखील फायदेशीर आहे.
  • नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते , कोमट पाणी एक नैसर्गिक डिटॉक्स ड्रिंक म्हणून काम करते. व्यायाम करताना ते पिल्याने शरीराचे तापमान वाढते आणि घाम वाढतो, ज्यामुळे विषारी पदार्थ बाहेर पडण्यास मदत होते.
  • सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाणी पिल्याने चरबी जाळण्यास मदत होते. झोपण्यापूर्वी कोमट पाणी पिल्याने चयापचय सुधारते तसंच शरीर हायड्रेटेड राहते. परिणामी वजन कमी करणे सोपे होते. जेव्हा तुम्ही कोमट पाणी पिता तेव्हा तापमानात अचानक वाढ झाल्यामुळे तुमच्या शरीराची तापमान नियंत्रण प्रणाली सक्रिय होते.
  • यामुळे शरीर पाण्याच्या अंतर्गत तापमान कमी करून त्याच्या तापमानाची भरपाई करण्यास सुरुवात करते. ही संपूर्ण प्रक्रिया तुमचे चयापचय सक्रिय करते, ज्यामुळे तुमच्या वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना यश येऊ शकतं.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

LOSE WEIGHT EASILY IN WINTER SEASON
WAYS TO LOSE WEIGHT IN WINTER
WEIGHT LOSS IN WINTER
IS IT EASY TO LOSE WEIGHT IN WINTER
LOSE WEIGHT EASILY IN WINTER SEASON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.