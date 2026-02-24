ETV Bharat / health-and-lifestyle
पुरुषांच्या ‘या’ 3 सवयींमुळे महिलांना होतो सर्व्हायकल कॅन्सरचा धोका
पत्नीला गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कॅन्सरचा धोका वाढवू शकणाऱ्या पतीच्या या तीन महत्त्वाच्या सवयींबद्दल जाणून घ्या. लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत...
Published : February 24, 2026 at 6:02 PM IST
CERVICAL CANCER IN WOMEN: कॅन्सर हा एक गंभीर आजार आहे. जो जगभरात वेगाने पसरत आहे. कॅन्सर दरवर्षी लाखो लोकांचा बळी घेतो. पुरुषांमध्ये फुफ्फुस आणि तोंडाच्या कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. तर महिलांमध्ये स्तन आणि गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कॅन्सरचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडेच, गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कॅन्सर एक गंभीर आरोग्य आव्हान म्हणून उदयास आला. गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कॅन्सर आता वृद्ध महिलांचा आजार राहिलेला नाही. तो तरुण महिलांनाही प्रभावित करत आहे. WHO च्या मते, भारतातील स्त्रियांमध्ये गर्भाशयाच्या ग्रीवेचा कर्करोग हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कॅन्सर बनला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, गर्भाशयाच्या ग्रीवेचे संक्रमण कोणत्याही वेदना किंवा लक्षणांशिवाय शांतपणे होऊ शकते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, नवऱ्याच्या तीन सवयी पत्नींमध्ये गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कॅन्सरचा धोका वाढवू शकतात.
मासिक पाळी दरम्यान संभोग - अनेक जोडपी मासिक पाळी दरम्यान संभोग करतात. जरी मासिक पाळी दरम्यान संभोग वैद्यकीयदृष्ट्या सुरक्षित आहे आणि पेटके कमी करण्यास मदत करू शकतो. परंतु त्यामुळे संसर्ग आणि अवांछित गर्भधारणा होण्याचा धोका असतो. मासिक पाळी दरम्यान संभोग केल्याने थेट गर्भाशय ग्रीवाचा कॅन्सर होत नाही. परंतु राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेने असं म्हटलं आहे की, यामुळे एचपीव्ही (मानवी पॅपिलोमाव्हायरस) संक्रमणाचा धोका वाढू शकतो. जो एक प्रमुख जोखीम घटक आहे. या काळात गर्भाशय ग्रीवा अधिक नाजूक असते. ज्यामुळे संभोगानंतर रक्तस्त्राव होऊ शकतो (पोस्टकोइटल रक्तस्त्राव), हे कॅन्सरचे लक्षण देखील असू शकते.
धूम्रपान - बरेच पुरुष त्यांच्या कुटुंबासमोर आणि पत्नींसमोर धूम्रपान करतात. परंतु तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या पत्नी किंवा कुटुंबासमोर धूम्रपान करणे खूप हानिकारक आहे. कारण दुसऱ्याच्या हाताने घेतलेला धूर श्वास घेतल्याने महिलांमध्ये फुफ्फुसांचा कर्करोग, हृदयरोग, स्ट्रोक आणि विशेषतः गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरचा धोका वाढतो. सिगारेटच्या धुरात 7,000 हून अधिक संयुगे असतात. ज्यात 70 हून अधिक ज्ञात कार्सिनोजेन असतात. यामुळे धुराच्या संपर्कात येणाऱ्या महिलांमध्ये श्वसनाच्या समस्या आणि गर्भधारणेच्या गुंतागुंत होऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, धूम्रपान करणाऱ्या महिलांना धूम्रपान न करणाऱ्या महिलांपेक्षा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर होण्याची शक्यता दुप्पट असते. संशोधकांना धूम्रपान करणाऱ्या महिलांच्या गर्भाशयाच्या श्लेष्मामध्ये तंबाखूचे घटक आढळले आहेत. हे हानिकारक पदार्थ गर्भाशयाच्या पेशींच्या डीएनएला नुकसान पोहोचवू शकतात आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या विकासास हातभार लावू शकतात. धूम्रपानामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती देखील कमकुवत होते, ज्यामुळे एचपीव्ही संसर्गाशी लढण्याची क्षमता कमी होते.
कंडोम न वापरणे - काही लोक आत्म-समाधान किंवा इतर समस्यांमुळे संभोग करताना कंडोम वापरणं टाळतात, परंतु ही पद्धत धोकादायक असू शकते. जर तुमचे अनेक भागीदार असतील किंवा ड्रग्जचे व्यसन असेल तर कंडोमशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं धोकादायक ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पुरुषाला एचपीव्ही विषाणू असेल तर तो सहजपणे त्याच्या जोडीदाराला संक्रमित करू शकतो. लक्षात ठेवा की, कंडोम ही केवळ गर्भनिरोधक पद्धत नाही, लैंगिक संक्रमित संसर्ग रोखण्यासाठी ते महत्वाचे आहेत.
गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या कॅन्सरची चेतावणी देणारी चिन्हे
- योनीमार्गातील संभोगानंतर रक्तस्त्राव होणे
- रजोनिवृत्तीनंतर रक्तस्त्राव
- डचिंग केल्यानंतर रक्तस्त्राव होणे
- असामान्य योनीतून स्त्राव: यामध्ये रक्ताचे अंश असू शकतात आणि ते मासिक पाळी दरम्यान किंवा रजोनिवृत्तीनंतर देखील होऊ शकतात.
- दुर्गंधीयुक्त पिवळा स्त्राव किंवा रक्ताने भरलेला स्त्राव
- खालच्या ओटीपोटात दुखणे, वारंवार लघवी लागणे किंवा लघवी करण्यास त्रास होणे.
- लैंगिक संभोग दरम्यान वेदना.
- ओटीपोटात वेदना.
- कर्करोग जसजसा वाढत जातो तसतशी लक्षणे अधिक तीव्र होऊ शकतात आणि त्यात समाविष्ट आहेत...
- पायांना सूज येणे
- जर कर्करोग मूत्राशय किंवा मलाशयात पसरला असेल तर लघवी किंवा शौचास त्रास होणे, कधीकधी मूत्र किंवा मलमध्ये रक्त येणे.
- थकवा आणि अस्पष्ट वजन कमी होणे.
जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या व्यक्तीला यापैकी कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील किंवा उच्च-जोखीम असलेल्या सवयींमध्ये गुंतलेले असाल, तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरशी लढण्यासाठी प्रतिबंध आणि लवकर निदान अत्यंत महत्वाचं आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)