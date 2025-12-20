ETV Bharat / health-and-lifestyle
बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्याने त्रस्त आहात? वापरून पहा ‘हे’ उपाय
चांगलं अन्न खाणं जितकं चांगलं आहे. तितकेच अन्न योग्यरित्या पचवणे आणि ते काढून टाकणे देखील महत्त्वाचं आहे.अन्यथा अॅसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागू शकते.
Published : December 20, 2025 at 1:40 PM IST
remedies For Relieve constipation: आजकाल प्रत्येक जण व्यस्त जीवन जगत आहे. यामुळे बहुतांश जण ताणतणावाशी झुंजत आहेत. असं मानलं जातं की, आपल्या शिरीरात उद्भवणाऱ्या 90 टक्के समस्यांचे कारण ताणतणाव आहे. याशिवाय अयोग्य जीवनशैली, अयोग्य आहार, व्यायामाचा अभाव, वेळेवर जेवण न करणे आणि खाल्लेलं अन्न योग्यरित्या न पचणे या सर्व कारणांमुळे पचनासंबंधित समस्या निर्माण होतात. यामुळे बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी यासारख्या समस्या विकसित होतात. परिणामी आतड्याचं आरोग्य बिघडते. यामुळे संपूर्ण दिवसच खराब होत नाही तर, जीवनाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. तुम्ही कोणतेही काम व्यवस्थित करू शकत नाही. यावर डॉ. रॉबिन शर्मा यांनी औषधाऐवजी नैसर्गिकरित्या आम्लता आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी एक आयुर्वेदिक उपाय शेअर केलाय.
डॉ. रॉबिन शर्मा यांच्या मते, आयुर्वेदामध्ये बद्धकोष्ठता आणि आम्लपित्ताच्या समस्यावर अनेक उत्तम औषधी वनस्पती आहेत. त्यांचा वापर करून कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय अनेक समस्या दूर करता येतात. त्यापैकी एक म्हणजे त्रिफळा पावडर, आम्लपित्त आणि बद्धकोष्ठता पूर्णपणे दूर करण्यासाठी त्रिफळा पावडर खूप चांगलं काम करते. शिवाय ते प्रत्येक आयुर्वेदिक दुकानात आणि ऑनलाइन अगदी कमी दरात उपलब्ध आहे. तुम्ही आम्लपित्त आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यासाठी ते वापरू शकता. शिवाय त्याचा वापर केल्याने अतिरिक्त वजन देखील कमी होते आणि शरीर डिटॉक्सिफाय देखील होते.
'या' समस्यांवर देखील उत्तम
लठ्ठपणा: सकाळी त्रिफळा पावडर घेतल्याने अतिरिक्त वजन आपोआप कमी होते. सकाळी रिकाम्या पोटी एक चमचा त्रिफळा पावडर कोमट पाण्यात मिसळून प्या. यामुळे शरीरातील चयापचय वाढतो. परिणामी कॅलरीज लवकर बर्न होतात. यामुळे वजन सहज कमी करू शकता.
बद्धकोष्ठता: जेव्हा आपल्याला पचना संबंधित समस्या उद्भवतात या समस्या आपोआप बद्धकोष्ठतेला कारणीभूत ठरतात. अशा समस्येवर त्रिफळा पावडर औषधासारखं काम करतं. त्यासाठी दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दूध प्या. जर दूध नसेल तर अर्धा चमचा त्रिफळा पावडर पाण्यात मिसळून प्या. सकाळपर्यंत ही समस्या आपोआप दूर होईल. यामुळे आपल्याला कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय बद्धकोष्ठतेपासून मुक्तता मिळेल.
शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन: सकाळी रिकाम्या पोटी त्रिफळा पावडर घेतल्याने शरीरात जमा झालेले सर्व विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते. यामुळे शरीरात, विशेषतः आतड्यांमध्ये आणि पचनसंस्थेत जमा झालेले सर्व विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते. जेव्हा आपण प्रक्रिया केलेले आणि जंक फूड खातो तेव्हा आपल्या शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. प्रदूषणामुळेही ते वाढतात.
आम्लता: आम्लपित्त दूर करण्यासाठी त्रिफळा पावडरचा वापर करता येतो. अर्धा चमचा त्रिफळा पावडर, अर्धा चमचा ज्येष्ठमध पावडर आणि थोडे तूप मिसळून पेस्ट तयार करा. जेवणापूर्वी 40 ते 45 मिनिटे हे सेवन केल्याने आम्लपित्त कमी होते. शिवाय पोटातील अल्सरची समस्या दूर करण्यास मदत करतात. त्याशिवाय, ते आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी देखील फायदेशीर.
माउथवॉश: काही लोकांना व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे तोंडात अल्सर होतात. हे कमी करण्यासाठी त्रिफळा पावडर थंड पाण्यात मिसळा आणि दिवसातून 2 ते 3 वेळा गुळण्या करा. एका दिवसात ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. तोंडात अल्सर पुन्हा तुम्हाला त्रास देणार नाहीत. अशाप्रकारे, एक त्रिफळा पावडर शरीरातील अनेक समस्या दूर करण्यासाठी जादूसारखे काम करते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)