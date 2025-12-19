ETV Bharat / health-and-lifestyle

EARENDER 2025: 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले 'या' आजारांची माहिती

या बातमीत, 2025मध्ये भारतीयांनी गुगलवर कोणत्या आजारांचा सर्वाधिक शोध घेतला याबद्दल जाणून घेऊया

EARENDER 2025 WHAT INDIA SEARCHED MOST IN 2025 GOOGLE YEAR IN SEARCH 2025 MOST GOOGLED HEALTH SYMPTOMS
2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले 'या' आजारांची माहिती
By ETV Bharat Health Team

Published : December 19, 2025 at 7:51 PM IST

EARENDER 2025: 2025 मध्ये, आरोग्यविषयक माहिती शोधण्यासाठी गुगल हे भारतीयांसाठी प्राथमिक आणि सर्वात विश्वासार्ह व्यासपीठ बनले आहे. सामान्य डोकेदुखी असो किंवा ताप, हातपाय सुन्न होणे असो किंवा अचानक पोटदुखी असो, लोक डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यापूर्वी त्यांची लक्षणे समजून घेण्यासाठी इंटरनेटकडे वळत आहेत. त्यांच्या शरीरात काय चालले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ते गुगलवर सामान्य लक्षणे शोधतात. ही बातमी 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वात जास्त शोधलेल्या आजारांवर प्रकाश टाकते.

2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले ‘या’ आजारांची माहिती (Getty Images)

ताप: 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वात जास्त तापाबद्दल माहिती शोधली. सामान्यतः, ताप ही अशी स्थिती आहे, जेव्हा शरीराचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त वाढते (अंदाजे 98.6°F). भारतीयांनी तापावर घरगुती उपाय सर्च केले आहेत. तापाची लागण झाल्यावर हातपाय सुन्न पडणे, वेदना होणे आणि डोकेदुखी सारख्या समस्या उद्भवतात. यामुळे भारतीयांनी यावर्षी नैसर्गिक उपायांवर भर दिलाय.

डोकेदुखी: डोकेदुखी ही सर्वात सामान्य आजारांपैकी एक आहे आणि ती तणावापासून सायनसच्या समस्यांपर्यंत विविध आरोग्य समस्यांशी संबंधित असू शकते. डोकेदुखी सहसा सौम्य असते. परंतु तीव्र डोकेदुखी मायग्रेन किंवा क्लस्टर डोकेदुखीसारख्या आजारांचे लक्षण असू शकते.

खोकला: वातावरण बदलांमुळे खोकला याव्यतिरिक्त श्वसनासंबंधित आजार बळावतात. खोकल्यामुळे फुफ्फुसांच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. याशिवाय व्हायल इन्फेक्शनमुळे सर्वात जास्त खोकल्याची साथ पसरते. एकदा खोकला झाला की आठवडाभर साथ सोडत नाही. यामुळे खोकल्यावर आराम मिळविण्याकरिता गुगलवर सर्वात जास्त घरगुती उपाय शोधण्यात आले.

थकवा: थकवा झोपेचे विकार, अशक्तपणा, क्रॉनिक थकवा सिंड्रोम किंवा कर्करोग किंवा हृदयरोगासारख्या गंभीर आजारांसह अनेक आजारांमुळे होऊ शकतो. ही समस्या प्रामुख्याने तरुणांना भेडसावत आहे.

2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले ‘या’ आजारांची माहिती (Getty Images)

घसा खवखवणे: घसा खवखवणे हे सहसा सौम्य आणि व्यवस्थापित असते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत, ते कोविड-19चे लक्षण म्हणून ओळखले गेले आहे. ते सामान्य सर्दी, स्ट्रेप थ्रोट किंवा ऍलर्जीसारख्या संसर्गांशी देखील संबंधित असू शकते. सतत घसा खवखवण्याची समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचं आहे.

श्वास घेण्यास त्रास होणे: श्वास घेण्यास त्रास होणे हे दमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज (सीओपीडी), न्यूमोनिया किंवा हृदयाच्या समस्यांसारख्या श्वसनाच्या आजारांचे संकेत देऊ शकते. हे सहसा गंभीर असते आणि कधीही दुर्लक्ष करू नये.

नाक बंद होणे किंवा नाक वाहणे: सहसा सर्दी, अ‍ॅलर्जी किंवा सायनस संसर्गाशी संबंधित, नाक बंद होणे हंगामी असू शकते. दीर्घकालीन समस्या ऍलर्जीक राहिनाइटिस किंवा सायनुसायटिस सारख्या आजारांचे संकेत देऊ शकतात.

शरीर दुखणे किंवा स्नायू दुखणे: परिश्रम केल्यामुळे अंगदुखीची समस्या निर्माण होऊ शकते. आजकाल तरुणांमध्ये मोठ्याप्रमाणात अंगदूकीची समस्या दिसून येत आहे. शरीर दुखण्यामागे फायब्रोमायल्जिया किंवा संधिवात सारख्या दीर्घकालीन आजारांमुळे देखील होऊ शकते.

अतिसार: अतिसार बहुतेकदा गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, फूड अ‍ॅलर्जी किंवा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (आयबीएस) आणि इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज (आयबीडी) सारख्या आजारांमुळे होतो.

2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले ‘या’ आजारांची माहिती (Getty Images)

छातीत दुखणे: बहुतेक लोक छातीत दुखणे हृदयविकाराच्या झटक्याशी जोडतात, परंतु ते विविध समस्यांमुळे होऊ शकते - छातीत जळजळ सारख्या किरकोळ आजारांपासून ते फुफ्फुसीय एम्बोलिझम सारख्या गंभीर आजारांपर्यंत.

मळमळ आणि उलट्या: पोटातील विषाणू, अन्न विषबाधा, हालचाल आजार किंवा मायग्रेन किंवा अ‍ॅपेंडिसाइटिस सारख्या गंभीर आजारांमध्ये मळमळ किंवा उलट्या सामान्य आहेत. हे गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या लक्षणांपैकी एक आहे.

वजन कमी होणे: लक्षणीय वजन कमी होणे हे चयापचय विकार, काही कर्करोग, थायरॉईड रोग किंवा जुनाट संसर्गाचे लक्षण असू शकते. म्हणून, जर तुम्हाला तुमच्या आहारात आणि व्यायामात कोणताही बदल न करता वजनात बदल जाणवत असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

वजन वाढणे किंवा लठ्ठपणा: भारतात वजन वाढणे किंवा लठ्ठपणा ही एक सामान्य समस्या झाली आहे. जरी ते बहुतेकदा जीवनशैली, हार्मोनल असंतुलन किंवा औषधांमुळे होते, परंतु ते मधुमेह, हृदयरोग आणि काही कर्करोगांसारख्या आजारांशी देखील जोडले जाऊ शकते.

केस गळणे: केस गळणे हे बहुतेकदा अनुवंशशास्त्र, ताणतणाव, हार्मोनल बदल किंवा अलोपेसिया किंवा थायरॉईड विकारांसारख्या आरोग्य समस्यांशी जोडलेले असते. मात्र, अनेक पर्यावरणीय घटक, पौष्टिक कमतरता आणि काही औषधे देखील पुरुष आणि महिला दोघांमध्ये केस गळण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.

त्वचेवर पुरळ: त्वचेवर पुरळ येणे हे विविध आरोग्य समस्यांशी संबंधित असू शकते. सामान्य कारणांमध्ये ऍलर्जी, संसर्ग किंवा एक्झिमा किंवा सोरायसिस सारख्या परिस्थितींचा समावेश आहे. सतत पुरळ येणे हे डॉक्टरांनी तपासले पाहिजे.

चिंता: ही एक सामान्य मानसिक आरोग्य समस्या आहे जी शारीरिकदृष्ट्या देखील प्रकट होऊ शकते आणि ती तणाव, आघात किंवा वैद्यकीय परिस्थितींशी संबंधित असू शकते. सामान्य चिंता व्यवस्थापित केली जाऊ शकते, परंतु एंग्जायटी डिसऑर्डरमुळे दैनंदिन गोष्टींबद्दल जास्त, सतत भीती किंवा चिंता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे लक्षणीय त्रास होतो.

ताण: ताण तुमच्या विचारापेक्षा जास्त हानिकारक आहे. हे सहसा मानसिक आणि भावनिक दबावाचे परिणाम असते. दीर्घकालीन ताणामुळे आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

