ETV Bharat / health-and-lifestyle
90 % महिला प्रसूतीनंतर करतात ‘या’ चुका करतात; जाणून घ्या डॉक्टर काय म्हणतात
स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रियांका यांच्या मते, प्रसूतीनंतर वजन कमी करणे पूर्णपणे शक्य आहे, तुम्हाला फक्त योग्य दिशेनं पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.याकरिता वेळीच वाईट सवयी सुधाराव्या लागतात.
Published : December 30, 2025 at 7:42 PM IST
Post pregnancy weight loss tips: प्रसूतीनंतर शरीर पूर्वी सारखं होण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु या काळात वजन वाढणे हे अनेक महिलांसाठी चिंतेचे कारण बनते. बऱ्याचदा, महिला खूप प्रयत्न करतात, तरीही त्यांना परिणाम दिसत नाहीत. हे कठोर परिश्रमाच्या अभावामुळे नाही तर काही दैनंदिन चुकांमुळे होते. स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. प्रियांका स्पष्ट करतात की, प्रसूतीनंतर वजन कमी करणे पूर्णपणे शक्य आहे, तुम्हाला फक्त योग्य दिशेने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जर तुम्ही वेळीच लहान पण वाईट सवयी सुधारल्या तर वजन हळूहळू स्वतःहून कमी होऊ शकते. डॉ. प्रियांका यांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी जादूची आवश्यकता नाही; त्याऐवजी, समजून घेणे आणि शिस्तबद्ध दृष्टिकोनाचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
वारंवार चहा पिण्याची सवय: डॉ. प्रियांका यांच्या मते, बाळंतपणानंतर महिला थकवा दूर करण्यासाठी दिवसातून अनेक वेळा चहा पिण्यास सुरुवात करतात. समस्या चहाची नाही तर त्यात असणाऱ्या साखरेची आहे. साखरेचे वारंवार सेवन केल्याने शरीरात जास्त कॅलरीज जमा होतात, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास अडथळा येतो. जर तुम्हाला चहा प्यायलाच हवा असेल तर त्याचं सेवन प्रमाण मर्यादित करा आणि हळूहळू साखर कमी करण्याचा प्रयत्न करा. हा एक लहानसा बदल तुमचं वजन कमी करण्यावर त्याचा मोठा परिणाम करू शकतो.
घरकामाला व्यायाम म्हणून मानणे: डॉ. प्रियांका स्पष्टपणे सांगतात की, घरकाम व्यायामाची जागा घेऊ शकत नाही. शरीराला दैनंदिन कामांची सवय होते, त्यामुळे वजन कमी होत नाही. डॉक्टरांनी परवानगी दिल्यावर बाळंतपणानंतर हलका व्यायाम सुरू करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. काही पावलं चालणे, स्ट्रेचिंग किंवा साधे व्यायाम शरीराला सक्रिय करतात आणि चरबी जाळण्यास मदत करतात. केवळ घरकामावर अवलंबून राहिल्याने वजन कमी होण्यास अडथळा येतो.
संध्याकाळी जंक फूड खाणे: स्त्रीरोगतज्ञ स्पष्ट करतात की, संध्याकाळी थकवा आणि भूक एकत्र येते. अशा वेळी स्नॅक्स, पकोडे किंवा पॅकेज केलेले अन्न सर्वात हानिकारक असते. या वस्तू कमी प्रमाणात देखील भरपूर कॅलरीज देतात. जर तुम्ही यावेळी फळे किंवा घरी बनवलेले हलके जेवण यासारखा निरोगी नाश्ता निवडलात तर तुम्ही वजन वाढणे टाळू शकता. कारण दररोज थोडेसे जंक फूड खाल्ल्यानेही हळूहळू लठ्ठपणा येऊ शकतो.
वजन कमी करण्याच्या गोळ्या आणि घरगुती उपायांवर अवलंबून राहणे: डॉ. प्रियांका म्हणतात की, वजन कमी करण्यासाठी कोणतेही शॉर्टकट नाहीत. गोळ्या किंवा चमत्कारिक उपाय केवळ आशा देतात, परिणाम देत नाहीत. खरे वजन कमी तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही नियमित व्यायाम करता आणि संतुलित, निरोगी आहार घेता. संयम आणि सातत्य हेच खरे उपचार आहेत. स्वतःला वेळ द्या आणि योग्य पद्धतीवर विश्वास ठेवा; वजन कमी नक्कीच होईल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)