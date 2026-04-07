सकाळी दिसणारी ही 5 लक्षणे धोक्याची घंटा; दुर्लक्ष केल्यास बिघडू शकते आरोग्य!
जर तुम्हाला रात्रीची पूर्ण झोप झाल्यावरही सतत थकवा जाणवत असेल आणि त्यासोबतच ही 5 गंभीर लक्षणेही जाणवत असतील तर सावधान...
Published : April 7, 2026 at 12:00 PM IST
MORNING WARNING SIGNS: बरेच लोक सकाळच्या किरकोळ त्रासाकडे (जसे की सुस्ती, हलके दुखणे किंवा थकवा) सामान्य म्हणून दुर्लक्ष करतात. परंतु, शरीर प्रत्यक्षात दिवसाच्या सुरुवातीलाच असे संकेत देत असते, जे एखाद्या अंतर्निहित आरोग्य समस्येचे संकेत असू शकतात. ही चिन्हे लवकर ओळखल्याने गंभीर आजार टाळता येऊ शकतात. येथे सकाळची पाच लक्षणे दिली आहेत, ज्यांकडे लक्ष देणे आणि ती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
रात्रीची पूर्ण झोप घेऊनही थकवा कायम राहणे - अधूनमधून, विशेषतः तणावपूर्ण दिवसामध्ये, सकाळी थकल्यासारखे वाटणे सामान्य आहे. पंरतु, रात्री चांगली झोप घेऊनही थकवा कायम राहत असेल, तर ते अपुरी झोप, हार्मोन्सचे असंतुलन किंवा पोषक तत्वांच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. त्यामुळे, जर थकवा रोजचाच भाग बनला असेल आणि त्याचा परिणाम एकाग्रतेवर किंवा उत्पादकतेवर होत असेल, तर पुढील तपासणी करणे आवश्यक असू शकते.
डोकेदुखी: नियमितपणे सकाळी होणारी डोकेदुखी ही केवळ निर्जलीकरणामुळे नसून, कधीकधी स्लीप अॅप्निया, उच्च रक्तदाब आणि तणाव यांसारख्या मूळ समस्यांचे लक्षण असू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, दिवसा बरी होणारी पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा उद्भवणारी डोकेदुखी अधिक सामान्य असू शकते.
सांधेदुखी किंवा ताठरपणा: सकाळी उठल्यावर सांधे आखडणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे, विशेषतः वाढत्या वयानुसार. मात्र, सांधेदुखीचा सतत टिकून राहणे किंवा वाढत जाणे हे सूज, संधिवातासारख्या सांध्यांच्या समस्या, झोपेच्या चुकीच्या सवयी किंवा दाहक रोगांचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत, जर सकाळी उठल्यानंतर 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ वेदना टिकून राहत असकील किंवा कालांतराने वाढत असतील, तर वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
अकारण मळमळ किंवा भूक न लागणे: मळमळ कधीकधी होऊ शकते, परंतु कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय नियमितपणे सकाळी होणारी मळमळ हे पचनसंस्थेवरील ताणाचे लक्षण असू शकते. यामध्ये पचनाच्या समस्या, हार्मोनल बदल आणि तणावाशी संबंधित कारणांचा समावेश असू शकतो. जर सतत मळमळ, भूक न लागणे किंवा अस्वस्थता अनेक दिवस टिकून राहिली, तर याकडे लक्ष द्या.
चेहऱ्यावर सूज: सकाळी उठल्यावर चेहरा, हात किंवा पाय सुजलेले असणे हे कधीकधी शरीरात पाणी साठणे किंवा रक्ताभिसरणाच्या समस्यांशी संबंधित असू शकते. जास्त मीठ खाल्ल्यास, मूत्रपिंड किंवा हृदयाच्या समस्या असल्यास, किंवा अलर्जीची प्रतिक्रिया असल्यास असं होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, जी सूज लवकर कमी होत नाही किंवा कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय पुन्हा येते, त्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
प्रत्येक शारीरिक लक्षण हे गंभीर आजाराचे लक्षण नसते. परंतु, काही नमुने आणि चिन्हे अशी आहेत ज्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते, जसे की...
- कालांतराने टिकून राहणारी लक्षणे
- जलद किंवा वारंवार दिसणारी लक्षणे
- एकाच वेळी उद्भवणारी अनेक लक्षणे
- दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारी काही लक्षणे
- ही लक्षणे कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे हे एक शहाणपणाचे आणि प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे.
- जर या लक्षणांमुळे तुमच्या दैनंदिन जीवनावर लक्षणीय परिणाम होत असेल, तर तज्ञाचा (जसे की डॉक्टर किंवा समुपदेशक) सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)