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मधुमेहाची राजधानी असलेल्या भारतात 'डायबेटिक रेटीनोपॅथी'चा अदृश्य आजार बळावतोय, काय आहेत उपाय?
भारतातील 13 लाख मधुमेह रुग्णांमध्ये 'डायबेटिक रेटीनोपॅथी' चा आजार बळावत असून यामुळे कायमचं अंधत्व येऊ शकतं.
Published : November 13, 2026 at 7:24 PM IST
कोल्हापूर - बैठी जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव, मानसिक ताण यामुळं रक्तातील वाढणार साखरेचं प्रमाण या कारणांनी भारतात मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने झालेली वाढ बघता भारत मधुमेहाची जागतिक राजधानी बनला आहे. मधुमेहाचा दुसरा स्तर असलेल्या रुग्णांमध्ये 'डायबेटिक रेटीनोपॅथी' हा अदृश्य आजार बळावत असल्याचे निरीक्षण कोल्हापूर नेत्रतज्ज्ञ संस्थेच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलं आहे. भारतातील 13 लाख मधुमेह रुग्णांमध्ये 'डायबेटिक रेटीनोपॅथी' चा आजार बळावत असून यामुळे कायमचं अंधत्व येऊ शकतं. डोळ्याच्या पडद्याला इजा पोहोचवणाऱ्या या आजाराबाबत म्हणावी तशी जनजागृती झालेली नाही. मधुमेह रुग्णांमध्ये वाढणाऱ्या या आजारातून डोळ्यांची कशी काळजी घेतली पाहिजे याबद्दलचा रिपोर्ट...
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत मधुमेहाचा आजार घराघरात पोहोचला आहे. देशभरात पाचपैकी एक व्यक्ती मधुमेहाने त्रासलेला असतो. मधुमेह म्हणजे फक्त रक्तातील साखरेपुरता हा आजार आता मर्यादित राहिलेला नाही. मधुमेह दीर्घकाळ राहिल्यास मानवाच्या अनेक अवयवांना त्याचे घातक परिणाम सोसावे लागत आहेत, यात डोळ्यांचा समावेश आहे. मधुमेहाबाबत कोल्हापुरातील नेत्रतज्ज्ञ संस्थेच्या वतीनं करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात या आजाराविषयी अतिशय धक्कादायक निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणात मधुमेहाचा प्रभाव जास्तकाळ राहिल्यास 'डायबेटिक रेटीनोपॅथी' हा प्रामुख्याने बळावतो तर समाजातील महिला, शेतकरी, कामगार या वर्गातील नागरिकांना टाईप-2 स्टेज मधील 23 टक्के मधुमेहाच्या रुग्णांना धुसर आणि अस्पष्ट दिसणं, डोळ्यासमोर काळे डाग किंवा चट्टे आणि रंग ओळखण्यात प्रामुख्याने अडचण अशा समस्या जाणवत आहेत. डायबेटिक रेटीनोपॅथी' या आजाराने जेव्हा दृष्टी हळूहळू कमी येऊ लागते तेव्हा या आजाराचे परिणाम जाणवतात. यामुळे रुग्णांनी महिन्यातून एकदा डोळ्यांची तपासणी करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत डोळ्यांच्या पडद्याचे तज्ज्ञ डॉ. अनंत भोसले यांनी व्यक्त केलं. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकसंख्येमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण 11.8 टक्के आढळून आले. यापैकी सुमारे एक-तृतीयांश व्यक्तींना सर्वेक्षणादरम्यान प्रथमच मधुमेहाचे निदान झाले. या अभ्यासातून असे दिसून आले की, मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे (DR) प्रमाण 16.9 टक्के, गंभीर स्वरूपाच्या डायबेटिक रेटिनोपॅथीचे (STDR) प्रमाण 3.6 टक्के, तर सौम्य स्वरूपाच्या रेटिनोपॅथीचे प्रमाण 11.8 टक्के होते. डायबेटिक रेटिनोपॅथी होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख जोखीम घटकांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ मधुमेह असणे, रक्तातील साखरेचे अपुरे नियंत्रण, इन्सुलिनद्वारे उपचार केल्याचा परिणामही दिसून आल्याचं डॉक्टर अनंत भोसले यांनी सांगितलं.
डायबेटिक रेटीनोपॅथी' आजार म्हणजे सायलेंट व्हिजन थिप - मधुमेह आजार दीर्घकाळ राहिल्यास डोळ्यांच्या पडद्यावर सूक्ष्म रक्तस्त्राव साचतो, परिणामी दृष्टी कमी होते. मात्र हा आजार पहिल्या स्टेजमध्ये न दिसता मधुमेहाच्या दुसऱ्या स्टेजमध्ये वाढतो. यामुळे वेळेवर मधुमेहाच्या रुग्णांनी डोळ्यांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. रुग्णांमध्ये दृष्टीची शांतपणे हळूहळू चोरी करणारा आजार म्हणून या रोगाला ओळखलं जातं. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार योग्य आणि वेळेवर उपचार केल्यास 90% रुग्णांमधून हा आजार बरा करता येतो असं मत कोल्हापुरातील नेत्ररोगतज्ज्ञ प्रीती मेहता यांनी व्यक्त केलं.
डायबेटिक रेटीनोपॅथीवर उपचार पद्धती - डायबेटिक रेटीनोपॅथीवर तीन प्रकारच्या थेरपी उपलब्ध आहेत. लेझर थेरपीमध्ये लेझरच्या साह्याने डोळ्यातील गळती करणाऱ्या रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात तर नवीन घातक रक्तवाहिन्यांची वाढ रोखून ठेवली जाते. डोळ्यांच्या पांढऱ्या भागातून विशिष्ट औषधे दिली जातात. ज्यामुळे सूज कमी होते आणि अशक्त रक्तवाहिन्यांची वाढ थांबते. तिसऱ्या प्रकारात व्हिक्ट्रेक्टामी शस्त्रक्रियेद्वारे डोळ्याच्या पडद्यावर शस्त्रक्रिया करून पडदा सरकवला जातो जेणेकरून डायबेटिक रेटीनोपॅथी हा आजार टाळता येतो.
पश्चिम महाराष्ट्रातील आहाराचा परिणाम - पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या दोन विभागात प्रामुख्याने तांदूळ ज्वारी आणि गहू हे अन्नपदार्थ मोठ्या प्रमाणात सेवन केले जातात. या अन्नपदार्थांमध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे हे अन्न सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचं प्रमाणही वाढतं. यामुळे दिवसेंदिवस मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांची वाढ होत आहे. यामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र मधुमेहाच्या दृष्टीने रेड झोनमध्ये असल्याचं डोळ्यांच्या पडद्याचे तज्ज्ञ डॉ. अनंत भोसल म्हणाले.
मधुमेहाच्या जनजागृतीसाठी कोल्हापुरात निघणार रॅली - या अदृश्य आजाराने अनेकांच्या दृष्टी जाण्याची भीती तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे याच पार्श्वभूमीवर 14 नोव्हेंबर या मधुमेह जनजागृती दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर मित्र तज्ञ संस्थेच्या वतीने कोल्हापुरातील शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रांगणातून जनजागृती रॅली निघणार आहे तसेच 14 नोव्हेंबर पासून चा पंधरावा मधुमेह जनजागृती पंधरवडा म्हणून ही पाळण्यात येणार असल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आलं.
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