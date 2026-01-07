ETV Bharat / health-and-lifestyle

भावनांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही? तज्ञांनी सांगितलेल्या ‘या’ टिप्स फॉलो करा

एखाद्य नात संबंध टकवून ठेवण्यासाठी भावना कंट्रोल करणं खूप महत्वाचं आहे. कारण भावनांवर ताबा नसेल तर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.

भावनांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही? तज्ञांनी सांगितलेल्या ‘या’ टिप्स फॉलो करा (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 7, 2026 at 11:31 AM IST

TECHNIQUES FOR IMPROVING EMOTIONS: काही विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्यामुळे दुःखी होऊन आत्महत्या करतात. तर काहींना लहान-लहान गोष्टींवरून राग येतो आणि त्यांचा बीपी वाढतो. आपल्यापैकी काहींना आपल्या आवडत्या लोकांकडून काहीतरी अपेक्षा असते आणि त्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास आपण दुःखी होतो. प्रत्येकाच्या मनात आनंद, दुःख, राग, भीती, चिंता अशा अनेक भावना असतात. जर त्या योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात मांडल्या गेल्या तर काही हरकत नाही. पण, जर त्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या तर माणूस आपला विवेक गमावतो. मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की, याचा विचार, कृती आणि मानवी नातेसंबंधांवर नकारात्मक परिणाम होतो. म्हणूनच, असं म्हटलं जातं की, भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे अनेक समस्या आपोआप सुटतात. आता कसे ते जाणून घेऊया!

सेल्फ रेगूलेशन: जेव्हा एखाद्याला राग येतो, तेव्हा ते लगेच कृतीतून दाखवात. तसंच जेव्हा आवडत नसलेली एखादी घटना घडते तेव्हा आपल्याला दु:ख होते. अशा भावना दाखवणे सामान्य आहे. परंतु, आजच्या पिढीतील तरुणांमध्ये संयम नाही. ते गरजेपेक्षा जास्त भावना दाखवतात. त्याचे परिणाम नकारात्मक होत आहेत. म्हणून सेल्फ रेगूलेशन आता आरोग्यदायी शब्द बनला आहे. सेल्फ रेगुलेशन म्हणजे जीवनातील कोणत्याही परिस्थितीवर अतिरेकी प्रतिक्रिया न देण्याची आणि आरोग्यावर परिणाम न करण्याची प्रक्रिया. या विषयावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चर्चा सुरू आहे.

जर नियंत्रित नसेल तर?: भावना असणे यामध्ये काही अडचण नाही असे तज्ञांचं म्हणणं आहे, परंतु त्या ज्या पद्धतीने मांडल्या जातात तीच समस्या आहे. असं म्हटलं जातं की, जेव्हा हे नियंत्रित करता येत नाही, तेव्हा क्षणार्धात आपल्याकडून चूकीच्या गोष्टी घडतात. कधीकधी आत्महत्या आणि खून देखील होतात. तसंच, काही इतर प्रकरणांमध्ये, एखाद्या शब्दाचा विचार करून माणूस विचलित होतो. राग आल्यावर विचार न करता शिव्या देतो, नंतर पश्चात्ताप करतो. जेव्हा कोणी जे बोलतो आणि ते करत नाही तेव्हा बोलणे थांबवा. राग आल्यावर, बराच वेळ झोपणे, तासन्तास सोशल मीडियावर रमणे, जास्त खाणे, कधीतरी घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करून वाद घालणे अशा कृती टाळा. कारण यामुळे निद्रानाश, पचन समस्या, बीपी आणि हृदयविकाराचा झटका आदी समस्यांचा धोका वाढतो.

कसे नियंत्रित करावे? :

  • जेव्हा तुम्ही भावनिक होता तेव्हा ते पुस्तकात लिहा. तुम्हाला राग का येतो? त्याचे कारण काय? भीती वाटते का? कंटाळा येतो का? तुमच्या भावनेला नाव दिल्याने तिची तीव्रता खूप कमी होते.
  • कोणी थेट किंवा संदेशाच्या स्वरूपात काहीही बोलले तरी लगेच प्रतिक्रिया देऊ नका. शांतपणे आणि खोलवर विचार करण्यासाठी 10 मिनिटे, एक तास किंवा एक दिवस द्या . कारण 'ते' या शब्दांना लगेच प्रतिसाद दिल्यास गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. परिणामी तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप करावा लागेल.
  • हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जेव्हा भावना तीव्र असतात, तेव्हा एक दीर्घ श्वास घ्या आणि ताबडतोब सोडा, थोडे चाला, पाणी प्या आणि थंड पाण्याने चेहरा धुवा.
  • सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सीमा निश्चित करा. वाद घालण्यात वेळ वाया घालवू नका.
  • इतर तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकतात असे समजू नका. पालक, मित्र, जोडीदार आणि इतर लोक तुमची परिस्थिती समजून घेतील. नियंत्रण घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे.

