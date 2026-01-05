ETV Bharat / health-and-lifestyle
कोबीमधील किड्याने घेतला तरुणीचा जीव, मेंदूत आढळल्या 20 गाठी!
जेव्हा टेपवर्मची अंडी किंवा अळ्या शरीरात प्रवेश करतात तेव्हा ते सुरुवातीला आतड्यांमध्ये वाढतात. नंतर रक्तप्रवाहातून मेंदूत जातात...
Published : January 5, 2026 at 11:31 AM IST
HOW DANGEROUS TAPEWORM: उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. 18 वर्षीय विद्यार्थिनी इल्मा नदीम हिचा फास्ट फूड खाल्ल्यानंतर दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) रुग्णालयात मृत्यू झाला. इल्माला एक महिन्यापूर्वी टायफॉइड झाला होता आणि तेव्हापासून तिची प्रकृती बिघडत होती. चाचण्यांमध्ये तिच्या मेंदूत अनेक सिस्ट आढळले.
नोएडा येथील एका खाजगी रुग्णालयात इल्माचे सीटी स्कॅन आणि एमआरआय करण्यात आले. रिपोर्टमध्ये डॉक्टरांना तिच्या मेंदूत 20-25 सिस्ट आढळले. त्यांना असं आढळून आलं की, हे कदाचित परजीवी संसर्गामुळे झाले असतील, कदाचित फास्ट फूडमधील कोबीमुळे ते झाले असावे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. तिच्यावर नऊ दिवस आरएमएल रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. सर्जननी तिच्यावर मेंदूची शस्त्रक्रिया केली, परंतु तिला वाचवता आले नाही.
यापूर्वी, डिसेंबर 2025 मध्ये, अमरोहातील आणखी एका विद्यार्थिनीचा फास्ट फूड खाल्ल्याने मृत्यू झाला. अकरावीत शिकणारी अहाना दिल्लीतील एम्समध्ये उपचार घेत होती. जास्त फास्ट फूड खाल्ल्याने तिच्या आतड्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला होता. ज्यामुळे तिच्या पचनसंस्थेचे गंभीर नुकसान झाले होते. तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती, परंतु तिचाही मृत्यू झाला. तिच्या कुटुंबाने सांगितले की ती, घरी बनवलेल्या जेवणाऐवजी नियमितपणे पिझ्झा, नुडल्स आणि बर्गर खात असे, ज्यामुळे शेवटी तिचा मृत्यू झाला. चला तर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइंदे यांच्या मते, फास्ट फूड खाण्याचे धोके काय आहेत ते पाहूया..
फास्ट फूड किती धोकादायक आहे? जंक फूड जगभरात सर्वत्र आढळतो हे निश्चित आहे. हे गोड, चरबीयुक्त आणि स्वादिष्ट पदार्थ आता जवळजवळ सर्वत्र सहज उपलब्ध आहेत आणि त्यांचा प्रतिकार करणे कठीण होऊ शकते. परंतु, आपण हे विसरू नये की जंक फूडचे नियमित सेवन आपल्या एकूण आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकते. "जंक फूड" म्हणजे असे अन्न ज्यामध्ये कॅलरीज जास्त असतात परंतु पोषक तत्वे कमी असतात. याचा अर्थ असा की, या पदार्थांमध्ये सामान्यतः कॅलरीज, चरबी, साखर, मीठ आणि प्रक्रिया केलेले कार्बोहायड्रेट्स जास्त असतात. परंतु जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर सारख्या आवश्यक पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी असते.
क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइंदे यांच्या मते, घरी शिजवलेले जेवण हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे. फास्ट फूडमध्ये चरबी, मीठ आणि रसायने जास्त असतात. फास्ट फूडचे नियमित सेवन कालांतराने शरीराला हानी पोहोचवू शकते. जर तुम्ही बाहेर जेवत असाल तर ते अधूनमधून आणि कमी प्रमाणात केले पाहिजे. घरी शिजवलेले जेवण सातत्याने खाल्ल्याने अनेक रोगांचा धोका कमी होतो. फास्ट फूडचा हृदय आणि मेंदूवर परिणाम होऊ शकतो. ट्रान्स फॅट आणि साखरेमुळे स्मरणशक्ती आणि निर्णयक्षमता बिघडू शकते. दीर्घकाळ सेवन केल्याने डिमेंशियासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्टनुसार, फास्ट फूड खाल्ल्याने दरवर्षी जगभरात अंदाजे 1.1 कोटी मृत्यू होतात.
टेपवर्म म्हणजे काय? टेपवर्म हे परजीवी आहेत जे अन्नाद्वारे शरीरात प्रवेश करू शकतात. भाज्यांमध्ये टेपवर्म असू शकतात हे विचित्र वाटू शकते, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत हे खरे आहे. टेपवर्मची अंडी दूषित माती, पाणी किंवा हाताळणीद्वारे पालेभाज्या किंवा मुळांच्या भाज्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. जर भाज्या व्यवस्थित धुतल्या नाहीत किंवा शिजवल्या नाहीत तर हे परजीवी रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात आणि मेंदूपर्यंत पोहोचू शकतात. यामुळे न्यूरोसिस्टिसकोसिस नावाचा गंभीर आजार होऊ शकतो, मेंदूचा संसर्ग ज्यामुळे झटके, डोकेदुखी आणि जीवघेण्या गुंतागुंत होऊ शकतात.
टेपवर्मचा शरीरावर कसा परिणाम होतो आणि ते मेंदूमध्ये सिस्ट कसे तयार करू शकतात? टेपवर्मची अंडी किंवा अळ्या शरीरात प्रवेश करतात तेव्हा ते सुरुवातीला आतड्यांमध्ये वाढतात. कधीकधी, ते रक्तप्रवाहाद्वारे मेंदूपर्यंत पोहोचतात. तेथे, ते सिस्ट तयार करतात. ज्यामुळे डोकेदुखी, उलट्या, चक्कर येणे, फेफरे आणि न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, फास्ट फूडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोबीमध्ये या परजीवी आढळू शकतात. कोबीसारख्या भाज्या सावधगिरी बाळगत खाव्यात. कोबी आणि फुलकोबी कच्च्या खाल्ल्यास धोका वाढू शकतो. कारण त्यांच्या दाट थरांमध्ये टेपवर्मची अंडी असू शकतात. ज्यामुळे न्यूरोसिस्टिसकोसिस होतो. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्टनुसार, फास्ट फूडच्या सेवनामुळे दरवर्षी जगभरात 1.1 कोटी मृत्यू होतात.
कोबी आणि इतर हिरव्या भाज्या सुरक्षितपणे कसे खाव्यात
- क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइंदे म्हणतात की, कोबी, फ्लॉवर आणि इतर पालेभाज्या खाताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण टेपवर्म्स आतड्यांतील अस्तर ओलांडून मेंदूपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे जळजळ, डोकेदुखी आणि मेंदूतील धुके होऊ शकते.
- भाज्या पूर्णपणे धुवाव्यात. लपलेले कीटक मारण्यासाठी कोबी किंवा फ्लॉवर किमान 5 मिनिटे उकळवावेत.
- पालेभाज्या हाताळण्यापूर्वी आणि नंतर किमान 20 सेकंद कोमट पाण्याने आणि साबणाने आपले हात चांगले धुवावेत.
- पालेभाज्यांची बाह्य पाने काढून टाकावीत.
- पालेभाज्या ताज्या, थंड वाहत्या पाण्याखाली देखील धुवव्यात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)