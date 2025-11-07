ETV Bharat / health-and-lifestyle
मधुमेहाचे रुग्ण 'सीताफळ' खाऊ शकतात का? - अभ्यास काय म्हणतो
सीताफळ खाणं अनेकांना आवडते. गरोदर महिलांसाठी हे फळ खूप फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया सीताफळ खाण्याचे जादूयी फायदे.
Published : November 7, 2025 at 6:50 PM IST
HEALTH BENEFITS OF CUSTARD APPLE: सीताफळ हे निसर्गाने दिलेल्या अद्भुत फळांपैकी एक आहे. या फळात आरोग्याचा खजिना दळलेला आहे. सीताफळाचे झाड कुठेही उगवते. सीताफळ मुळचे दक्षिण अमेरिका आणि वेस्ट इंडीजचे आहे. त्यात लोह, कॅल्शियम, रिबोफ्लेविनस थायमीन, नियासीन, व्हिटॅमिन बी1 बी2, व्हिटॅमिन सी तसंच व्हिटॅमिन के मुबलक प्रमाणात आढळते. तसंच यात मेद, प्रथिने, नैसर्गिक फलशर्करा आणि पिष्टमय पदार्थ पुरेशा प्रमाणात असतात. नियमित एक सीताफळ खाल्ल्याने दात आणि हिरड्यांचा त्रास कमी होतो असं तज्ञांचं मत आहे. तसंच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यासाठी सीताफळ उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. सीताफळात असलेले फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया मधुमेह ग्रस्त सीताफळ खाऊ शकतात काय?
- हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजीच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सीताफळातील उच्च मॅग्नेशियम सामग्री हृदयाच्या स्नायूंना आराम देते आणि स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटका टाळते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यातील फायबर आणि नियासिन शरीरात चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढविण्यास आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात.
- रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, सीताफळात ए, सी आणि बी6 सारखे जीवनसत्त्वे तसंच तांबे, पोटॅशियम आणि फायबर सारखे खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. फार्मा इनोव्हेशन जर्नलने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार त्यातील व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि अनेक रोगांना प्रतिबंधित करण्यास मदत करते. तसंच, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करतात.
- साखर नियंत्रण: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, उच्च फायबर सामग्रीमुळे साखरेचे शोषण मंदावते. यामुळे टाइप २ मधुमेहाचा धोका कमी होण्यास मदत होते. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ करंट मायक्रोबायोलॉजी अँड अप्लाइड सायन्सेसने एक अभ्यास प्रकाशित केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सीताफळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो आणि या फळातील अँटीऑक्सिडंट्स मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर असतात. मात्र, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ते जास्त प्रमाणात न घेता मध्यम प्रमाणात सेवन करावं असं म्हटलं जातं.
- गरोदर महिलांसाठी फायदेशीर: गर्भवती महिलांमध्ये मळमळ, मूड स्विंग आणि अपचन यासारख्या समस्या सामान्य आहेत. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की सीताफळ खाल्ल्याने या गोष्टी नियंत्रित करता येतात. असे म्हटले जाते की त्यात मोठ्या प्रमाणात तांबे असते, ज्यामुळे शरीरात हिमोग्लोबिनची पातळी वाढते. शिवाय, असं म्हटलं जातं की, सीताफळ गर्भाच्या विकासात मदत करते. गर्भधारणेदरम्यान सीताफळ खाल्ल्याने मेंदू, मज्जासंस्था आणि न जन्मलेल्या बाळाच्या रोगप्रतिकारक शक्तीचा विकास होण्यास मदत होते असं अनेक अभ्यासात स्पष्ट झालं आहे. परंतु गरोदर महिलांना इशारा देण्यात आला आहे की, जर शरीरात तांबे कमी असेल तर पूर्ण कालावधीपूर्वी बाळाला जन्म देण्याचा धोका असतो.
- वजन नियंत्रण: सीताफळात चरबी आणि कॅलरीज खूप कमी असतात. तसंच, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात जास्त प्रमाणात फायबर असल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते. यामुळे तुम्हाला बराच वेळ भूक न लागणे आणि नाश्ता टाळण्यास मदत होते. परिणामी वजन हळूहळू कमी होण्यास मदत होते. असं म्हटलं जातं की, त्यातील व्हिटॅमिन बी६ पोटफुगी, अपचन आणि अल्सरसारख्या समस्यांपासून मुक्त होण्यास मदत करते.
- PCOS असलेल्या महिला: हार्मोनल असंतुलनामुळे PCOS असलेल्या महिलांमध्ये थकवा, आळस, मूड स्विंग आणि चिडचिडेपणा हे सामान्य आहे. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, लोह या सर्व समस्यावर फायदेशीर आहे आणि ते सीताफळात मोठ्या प्रमाणात आढळते. म्हणूनच, PCOS असलेल्या महिलांनी सीताफळ खाणं उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. असं म्हटलं जातं की ते प्रजनन क्षमता वाढवते .
- या फळातील काही संयुगे कर्करोगापासून संरक्षण करतात.
- सीताफळ बी-कॉम्प्लेक्सने समृद्ध आहे, जे मेंदूचे आरोग्य सुधारण्यास, ताण आणि चिंता कमी करण्यास मदत करते.
- हे फळ व्हिटॅमिन सी आणि रिबोफ्लेविनने समृद्ध आहे, जे मुक्त रॅडिकल्सशी लढते, दृष्टी सुधारते आणि डोळ्यांच्या समस्या टाळते.
- सीताफळातील उच्च आहारातील फायबर सामग्री पचनसंस्था सुधारते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)