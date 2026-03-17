उन्हाळ्यात फिरायला जाण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणती? जाणून घ्या
स्वतःला लगेच 10,000 पावले चालण्यास भाग पाडण्याऐवजी, तुम्ही दररोज 20 ते 30 मिनिटे चालण्यापासून सुरुवात करू शकता. वाचा सविस्तर..,
Published : March 17, 2026 at 12:55 PM IST
summer walking Tips: अलिकडच्या काळात आपल्यापैकी बरेच जण आरोग्याबद्दल अधिक जागृक झाले आहेत. सकाळी उठण्यापासून ते झोपेपर्यंत अनेक लोकांनी निरोजी जीवनशैली आत्मसात केली आहे. अनेक जण नियमित 10 हजार पावलांचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही प्रकारची तळजोळ करत नाही. ऑफिसमधील कर्मचारी आणि गृहिणी प्रत्येकजण जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा चालतो. परंतु उन्हाळ्यात हे ध्येय पूर्ण करणे कठीण वाटते.
कारण सूर्य इतका तापलेला असतो की, आपण बाहेर जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. टेरेसवर चालणे असो किंवा उद्यानात जाणे असो, प्रथम आव्हान म्हणजे कडक उन्हात आपल्या शरीराची सुरक्षितपणे काळजी कशी घ्यावी. अशा परिस्थितीत, संशोधनाच्या आधारे, आपण उन्हाळ्याच्या हंगामात सुरक्षितपणे चालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वाचा अवलबं करू शकतो.
चालण्याची गरज आणि सध्याचे वातावरण: वजन कमी करण्यासाठी, हृदयाला बळकटी देण्यासाठी आणि ताण कमी करण्यासाठी चालणे हा एक उत्तम मार्ग आहे. परंतु, हवामान खात्याच्या मते, अनेक शहरांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा 5 ते 7 अंशांनी जास्त वाढत आहे. अशा वातावरणात, उन्हाळ्यात फिरायला जाण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणती आहे ते पाहूया.
उन्हाळ्यात फिरायला जाण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणती?
- सकाळ: पहाटे 5 ते 7 च्या दरम्यान चालणे चांगले. यावेळी हवा ताजी असते. उष्णता कमी असते, त्यामुळे शरीर लवकर थकत नाही.
- संध्याकाळ: ज्यांना सकाळी फिरायला जाण शक्य नाही ते संध्याकाळी 6 ते 8 च्या दरम्यान चालू शकतात.
- टाळण्याची वेळ: सकाळी 10 ते दुपारी 4 या वेळेत सूर्याचे अतिनील किरणे शिखरावर असतात. या काळात बाहेर पडल्याने त्वचेचे नुकसान होऊ शकते आणि उन्हामुळे उष्माघात होऊ शकतो.
- प्रशिक्षण कसे सुरू करावे: स्वतःला लगेच 10,000 पावले चालण्यास भाग पाडण्याऐवजी, दररोज 20 ते 30मिनिटे चालणे सुरू करू शकता. नंतर, तुमच्या आरोग्यानुसार, तुम्ही ते 60 मिनिटांपर्यंत वाढवू शकता. ज्यांना एकाच वेळी चालता येत नाही त्यांच्यासाठी सकाळी 15 मिनिटे आणि संध्याकाळी 15 मिनिटे चालणे देखील फायदेशीर ठरू शकते.
सुरक्षितपणे चालण्याचे काही सोपे मार्ग
- हायड्रेटेड रहा: चालण्यापूर्वी, चालताना आणि चालल्यानंतर भरपूर पाणी प्या. साध्या पाण्याऐवजी, इलेक्ट्रोलाइट पेये किंवा मीठ असलेला लिंबाचा रस प्यायल्याने शरीरातील गमावलेले मीठ भरून निघण्यास मदत होते. कॉफी आणि चहासारखे पेये टाळणे चांगले, कारण ते शरीराला अधिक डिहायड्रेट करू शकतात.
- योग्य कपडे आणि संरक्षण: पातळ, सैल आणि हलक्या रंगाचे सुती कपडे घाला. यामुळे त्रास देखील होत नाही. बाहेर जाताना, छत्री किंवा रुंद काठाची टोपी वापरा आणि डोळ्यांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी सनग्लासेस वापरा.
- सावलीत रस्ते: रस्त्यांवर चालणे टाळा आणि झाडांनी वेढलेले उद्याने किंवा भरपूर सावली असलेले रस्ते निवडा. यामुळे सूर्याची उष्णता तुमच्या शरीरावर थेट परिणाम होणार नाही.
- धोक्याची लक्षणे: जर तुम्हाला चालताना डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ होणे किंवा गोंधळ जाणवत असेल तर ताबडतोब चालणे थांबवा आणि सावलीच्या ठिकाणी जा. ही उष्माघाताची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. उष्णतेची तीव्रता समजून घेणे आणि चालताना योग्य खबरदारी घेणे दीर्घकाळात आपल्या आरोग्याचे रक्षण करेल.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
