ETV Bharat / health-and-lifestyle
पाण्याने भरलेला नारळ ओळखायचं आहे? फॉलो करा ‘या’ टिप्स
उन्हाळ्याच्या दिवसात आपण नारळ पाणी घेणं जास्त पसंत करतो. परंतु अनेकदा त्यात पाणी कमी असते. यामुळे महागडे नारळ घेणं काहींना परवडणारे नसते...
Published : April 1, 2026 at 7:54 PM IST
How to Identify water Coconut: उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी बरेच लोक नारळ पाणी पितात. डॉक्टरही उन्हाळ्याच्या दिवसांत दिवसातून एक तरी नारळ पाणी पिण्याच शिफारस करतात. नारळ पाणी प्यायल्याने चयापचय सुधारते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी देखील नारळ फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. त्यासोबतच वजन नियंत्रित ठेवण्यासही नारळ पाणी मदत करते अस म्हणतात. मात्र जास्त पाणी असलेलें नारळ विकत घेण्याची योग्य पद्धत फार कमी लोकांना माहीत आहे. अनेकदा असं दिसून येते की, तुम्ही घरी नारळाचे पाणी आणता आणि त्यात खूप कमी पाणी असते. यामुळे तुम्हाला फसवल्यासारखे वाटू शकते, पण आतापासून असे होणार नाही. फक्त ही सोपी युक्ती शिका. यामुळे नेहमी जास्त पाणी असलेलं नारळ तुम्ही खरेदी कराल. दुकानदाराची ही सोपी युक्ती लक्षात घ्या.
जास्त पाणी असलेला नारळ ओळखणे
जेव्हा कधी तुम्ही जास्त पाणी असलेला नारळ खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तेव्हा फक्त ही सोपी गोष्ट लक्षात ठेवा.
नारळाचा आकार: नेहमी नारळाच्या तळाशी पाहा. जास्त पाणी असलेला नारळ खरेदी करण्यासाठी, गोल तळ असलेला नारळ शोधण्याचा प्रयत्न करा. गोल तळ असलेल्या नारळात जास्त पाणी असण्याची शक्यता असते. यामुळे एका नारळातून तुम्हाला जास्तीत जास्त पाणी मिळू शकते.
तीन कोपरे असलेला नारळ विकत घेणे टाळा: जर तुम्ही विकत घेत असलेल्या नारळाच्या तळाशी तीन कोपऱ्यांची रचना असेल, तर तो विकत घेऊ नका, कारण अशा प्रकारच्या नारळात पाणी लक्षणीयरीत्या कमी असते.
नारळाला टॅप करून तपासा: नारळात पाणी जास्त आहे की कमी, हे तपासण्यासाठी नेहमी त्याला हलकेच टॅप करा. जर नारळ आतून पोकळ असेल, म्हणजेच त्यात पाणी कमी असेल, तर त्यातून ठकठक असा आवाज येईल. याचा अर्थ असा की, तुम्ही तुमच्या तळहाताने दोन नारळांना टॅप करून तपासावे. जर एका नारळातून जास्त मोठा आवाज आला, तर याचा अर्थ त्यात पाणी कमी आहे.
नारळावरील डाग: जर तुम्ही विकत घेतलेल्या नारळावर काळे डाग दिसले, तर तो निरुपयोगी आहे असा विचार करण्याची चूक करू नका. कारण अशा नारळात सहसा सर्वात जास्त पाणी असते. तथापि, हे फक्त काळे डाग आहेत याची काळजी घ्या. जर डागांसोबत भेगा असतील, तर तो अजिबात विकत घेऊ नका. जर तडा गेला असेल, तर ते आतून खराब होण्याचा धोका असतो.