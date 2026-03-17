कडक उन्हात अशाप्रकारे घ्या त्वचेची काळजी; वापरा तज्ञांच्या टिप्स

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 17, 2026 at 5:54 PM IST

summer skin care tips: ऋतू कोणताही असो त्वचेची विशेष काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असते. त्यातही उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये त्वचेची काळजी घेणे थोडे आव्हानात्मक असू शकते. तीव्र उष्णता आणि घामामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो. परंतु, तज्ञांच्या मते या समस्येकडे दुर्लक्ष करू नये. तुमच्या त्वचेचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामुळे तज्ञ केवळ सनस्क्रीन लोशन लावण्यापेक्षा अधिक खबरदारी घेण्याचा सल्ला देतात. चला तर मग, जाणून घेऊया उन्हाळ्यात त्वचेची काळजी कशी घ्यावी.

पाण्यावर आधारित सीरम: तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात पाण्यावर आधारित सीरमचा वापर करणे, मग ते मेकअप म्हणून असो किंवा त्वचेच्या देखभालीचा भाग म्हणून, खूप चांगले असते. त्यांच्या मते, हे सीरम केवळ त्वचेच्या आतल्या थरांमध्येच शिरत नाही, तर पुरेसे पोषणही पुरवते, ज्यामुळे त्वचा निरोगी दिसते. तसं, त्यांच्या मते, त्वचेवरील सुरकुत्या आणि बारीक रेषांना प्रतिबंध करते आणि त्वचेला ओलावा प्रदान करते.

एक्सफोलिएशन: कडक उन्हामुळे आपल्याला खूप घाम येतो. अनेक मुलींना स्वाभाविकपणे असे वाटते की, चेहरा पुसल्याने त्यावरील मृत पेशी आणि घाण देखील निघून जाईल. परंतु तज्ञांच्या मते हे खरे नाही. कारण, त्यांच्या मते घामामुळे त्वचेवर अधिक घाण आणि धूळ जमा होते . त्यामुळे, वेळोवेळी स्क्रबिंग प्रक्रियेद्वारे त्वचा स्वच्छ करण्याची शिफारस केली जाते. तसंच यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांबाबत काळजी घेण्याचा सल्ला देखील दिला जातो. शक्यतोवर नैसर्गिक घटक वापरणे उत्तम.

कमी मेकअप: तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात प्रसंग कोणताही असो, शक्य तितका कमी मेकअप करणे चांगले असते. तसंच, तेलकट उत्पादने टाळणेही चांगले. ज्यांना फाउंडेशन लावण्याची सवय आहे, त्यांना चांगला फिनिशिंग लूक मिळवण्यासाठी नंतर थोडी पावडर लावण्याचा सल्ला दिला जातो. तसंच, ओठांच्या संरक्षणासाठी लिप बाम लावण्याचा सल्लाही ते देतात. या व्यतिरिक्त, उन्हाळ्यात हेवी आय मेकअप, कन्सीलर आणि ब्लश टाळणे चांगलं, असंही ते सांगतात.

सनस्क्रीन आवश्यक आहे: तज्ञांच्या मते, कोणत्याही वेळी बाहेर जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन लोशन लावणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, तुम्ही तुमच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार SPF असलेले लोशन वापरावे. जर तुम्हाला उन्हात जास्त वेळ घालवावा लागत असेल, तर दर दोन तासांनी नक्कीच सनस्क्रीन लावले पाहिजे. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासानुसार, अतिनील किरणांपासून संरक्षण करण्यासाठी सनब्लॉक आणि सनस्क्रीन दोन्ही उपयुक्त आहेत.

नियमित अंतराने: तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात तुमच्या चेहऱ्याची आणि पायांची काळजी घेण्याकडे दुर्लक्ष करू नये. म्हणूनच ते म्हणतात की, नियमित अंतराने फेशियल आणि पेडिक्युअर करून घ्यावे. जर तुमच्याकडे पार्लरमध्ये जाण्यासाठी वेळ नसेल, तर तुम्ही घरी नैसर्गिक घटकांचा वापर करून हे स्वतः कसे करू शकता हे माहिती करून घ्यावं. ते म्हणतात की, त्वचेला पुरेसा ओलावा देऊन तिला निरोगी आणि ताजेतवाने ठेवणे फारसे अवघड नाही.

भरपूर पाणी प्या: उन्हाळ्याच्या महिन्यांत जास्त घाम येत असल्यामुळे आपल्या शरीरातील पाण्याच्या पातळीत वारंवार बदल होतात. तज्ञांच्या मते, ही भरपाई करण्यासाठी आणि त्वचा ताजीतवानी दिसण्यासाठी आपण शक्य तितके पाणी प्यावे. यासाठी ताज्या फळांचा रस, नारळाचे पाणी आणि ताक यांचाही समावेश करता येतो, असे ते सांगतात. वर्षभर त्वचेचे आरोग्य टिकवण्यासाठी, याच क्रमाने... दररोज मॉइश्चरायझर लावा, पुरेसे पाणी प्या, विश्रांती घ्या, सकस आहार घ्या आणि उन्हापासून स्वतःचे संरक्षण करा, असे मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासात म्हटले आहे.

थंड पाण्याने अंघोळ करणे: अनेक लोकांना ऋतू कोणताही असो, कोमट किंवा गरम पाण्याने अंघोळ करण्याची सवय असते. मात्र, तज्ञांच्या मते उन्हाळ्यात थंड पाण्याने अंघोळ करणे खूप फायदेशीर ठरते. असे केल्याने केवळ अतिरिक्त घामापासून आराम मिळत नाही, तर कोरडी त्वचा आणि लहान भेगा यांसारख्या समस्याही कमी होतात.

या संदर्भात, तज्ञ ताजी फळे आणि भाज्यांनी समृद्ध आहार घेण्याची शिफारस करतात. चेहरा ताजातवाना दिसण्यासाठी फेशियल स्प्रे वापरण्याचा आणि नियमितपणे त्वचा स्वच्छ करणे, टोनिंग व मॉइश्चरायझिंग करण्याचा सल्लाही ते देतात. त्यांच्या मते, अशी छोटी खबरदारी घेऊनही तुम्ही उन्हाळ्यात निरोगी आणि ताजातवानी त्वचा मिळवू शकता.

हेही वाचा

संपादकांची शिफारस

