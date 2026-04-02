ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! उन्हाळ्यात नकळत केलेल्या या चूका सर्दी, ताप आणि खोकल्याला देतात आमंत्रण
उन्हाळ्याच्या दिवसांत आजारांपासून दूर राहण्यासाठी अधिक काळजी घेणे गरजेचं आहे.बाहेर प्रवास करताना कापलेली फळे आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्सवर उघडे ठेवलेले खाद्यपदार्थ खाणे कटाक्षाने टाळावे.
Published : April 2, 2026 at 12:01 PM IST
SUMMER HEALTH PROBLEMS: आपण सहसा पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात आरोग्याबद्द्ल अधिक खबरदारी घेतो. कारण या काळात ताप आणि सर्दी यांसारख्या आरोग्य समस्या अधिक सामान्य असतात. खरं तर, अशा आरोग्य समस्या उन्हाळ्याच्या महिन्यांत अधिक प्रमाणात उद्भवतात. हिवाळ्याच्या तुलनेत उन्हाळ्यात आरोग्य समस्या अधिक सामान्य असतात. दुपारच्या कडक उन्हात तहान भागवण्यासाठी कुठल्याही दुकानातून घेतलेला एक ग्लास ज्यूस किंवा शीतपेय काही तासांतच तुमच्या पोटाला हानी पोहोचवू शकतात.
बाहेर प्रवास करण्याच्या काही प्रकरणांमध्ये, बहुतेक लोक या लक्षणांकडे किरकोळ शारीरिक आजार म्हणून दुर्लक्ष करतात. हे उन्हाच्या उष्णतेमुळे किंवा अति सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यामुळे होते असं अनेकांना वाटते. ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. आपल्या निष्काळजीपणामुळे, आपल्या शरीरात प्रवेश करणारे रोगजंतू आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. मात्र, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला आपल्या आरोग्याची थोडी काळजी घेतल्यास विविध आजारांपासून आपले संरक्षण होऊ शकते. ते कसं ते पाहूया...
उन्हाळ्यात संसर्ग का होतात?: साधारणपणे जेव्हा तापमान वाढते, तेव्हा हवेतील आर्द्रतेची पातळी वाढते. यामुळे जीवाणूंसारख्या सूक्ष्मजंतूंच्या जलद वाढीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होते. वर्षातील इतर काळाच्या तुलनेत उन्हाळ्याच्या महिन्यांत शिजवलेले अन्न अधिक लवकर खराब होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. उन्हाळ्यात जेव्हा पाण्याची टंचाई ही एक गंभीर समस्या बनते, तेव्हा उपलब्ध पाण्याच्या साठवणूक आणि वापराशी संबंधित मानके अनेकदा खालावतात. परिणामी, यामुळे पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या आजारांचा प्रसार होतो.
हैदराबाद येथील यशोदा रुग्णालयातील वरिष्ठ फिजिशियन, डॉ. हरी किशन यांच्या मते, उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि ताप यांसारख्या उन्हाळ्यातील सामान्य आजारांमागील मुख्य कारणे आपण खात असलेले अन्न आणि पीत असलेले पाणी हे आहे. या लक्षणांना केवळ किरकोळ पोटदुखी समजून सामान्य मानण्याऐवजी, शरीरात सूक्ष्मजंतूंचा संसर्ग होत आहे हे आपण ओळखले पाहिजे आणि योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे.
सावधगिरीने सेवन करा: उन्हाळ्यात, बाहेर जाताना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या स्टॉल्सवर उघडी ठेवलेली कापलेली फळे आणि खाद्यपदार्थ खाणे कटाक्षाने टाळावे. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये जिवाणूंचा संसर्ग वेगाने होण्याची शक्यता अधिक असते. घरी बनवलेले अन्न व्यवस्थित झाकलेले नसल्यास आणि ते बनवणाऱ्या व्यक्तीने आपले हात नीट धुतले नसल्यास ते दूषित होऊ शकते. खाल्ल्यानंतर काही तासांत तुम्हाला शारीरिक अस्वस्थता जाणवल्यास, ते अन्न विषबाधेचे लक्षण असू शकते.
टायफॉइड ताप: दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे होणारी आणखी एक मोठी आरोग्य समस्या म्हणजे टायफॉइड ताप. या आजाराची लक्षणे लगेच दिसून येत नाहीत. उलट, त्याची तीव्रता हळूहळूच स्पष्ट होते. सतत ताप, तीव्र शारीरिक अशक्तपणा, भूक न लागणे आणि तीव्र पोटदुखी ही त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणे आहेत. बरेच लोक या लक्षणांकडे केवळ थकवा म्हणून दुर्लक्ष करतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात उपचार न केल्यास, यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात या आजाराचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता जास्त असते. सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यात रोगजंतू शिरण्याचा धोका वाढतो.
पाण्यामुळे होणारे आजार: जेव्हा आपल्याला तहान लागते, तेव्हा आपण अनेकदा सहज उपलब्ध असलेले कोणतेही पाणी पितो. अशा परिस्थितीत काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. स्वयंपाकासाठी दूषित पाण्यात भाज्या धुतल्याने किंवा न गाळलेले पाणी प्यायल्याने रोगजंतू थेट पचनसंस्थेत प्रवेश करतात. यामुळे कावीळसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात.
डॉक्टरांचा सल्ला: उन्हाळ्यात उद्भवणाऱ्या सामान्य आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, याबद्दल डॉ. हरी किशन यांनी आपला सल्ला दिला आहे.
- नेहमी उकळून थंड केलेले पाणीच पिणे श्रेयस्कर आहे. बाहेर जाताना घरून पाणी सोबत नेणे अधिक सुरक्षित असते.
- प्रत्येक जेवणापूर्वी आणि अन्न तयार करण्यापूर्वी साबणाने हात स्वच्छ धुण्याची सवय लावा.
- शक्य असेल तेव्हा, ताजे शिजवलेले जेवण गरम असतानाच खावे. शिळे अन्न जास्त वेळ बाहेर ठेवू नका. त्याऐवजी, ते व्यवस्थित झाकून रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवावे.
- दुकानात विकली जाणारी कापलेली फळेच खाण्याचा आग्रह धरू नका. त्याऐवजी, स्वतः अख्खी फळे विकत घ्या, ती नीट धुवा आणि मगच खा.
- तहान लागेपर्यंत पाणी पिण्याची वाट पाहू नका. हायड्रेटेड राहण्यासाठी दिवसभर वारंवार पाणी पिण्याची गरज असते. नारळाचे पाणी, ताक आणि फळांचे रस शरीरासाठी सर्वात फायदेशीर असतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)