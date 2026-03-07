ETV Bharat / health-and-lifestyle
वाढत्या उष्णतेमुळे डिहायड्रेशनची समस्या; अशाप्रकारे घ्या स्वत:ची काळजी
भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट सुरू झाली आहे. या हंगामात डिहायड्रेशन ही एक मोठी आरोग्य समस्या बनत आहे. वाचा सविस्तर..,
Published : March 7, 2026 at 4:01 PM IST
summer care Tips: मार्च महिना सुरू झाला आहे. अशातच देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये दिवसा तीव्र उष्णता जाणवू लागली आहे. अनेक ठिकाणी दुपारी तापमानात लक्षणीय वाढ नोंदवली जात आहे आणि या वाढत्या उष्णतेमुळे विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. वाढत्या उष्णतेमुळे अतिसार आणि डिहायड्रेशनने ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
प्रसिद्ध सर्जन डॉ. अभिषेक अग्रवाल यांनी इशारा दिलाय की, उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनला हलके घेणे धोकादायक ठरू शकते. जर वेळीच खबरदारी घेतली नाही तर रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करावं लागू शकतं. गंभीर प्रकरणांमध्ये, ही स्थिती प्राणघातक देखील ठरू शकते. उन्हाळ्याच्या काळात, शरीरातील मोठ्या प्रमाणात पाणी कमी होते आणि आपलं शरीर अंदाजे 70% पाण्याने बनलेले असते. जर शरीरात पाण्याचे प्रमाण 50% पेक्षा कमी झाले तर मूत्रपिंडांसह महत्त्वाचे अवयव काम करणं थांबवू शकतात. तर, उन्हाळ्यातील या समस्या कशा टाळायच्या ते जाणून घ्या...
उन्हाळ्यात ही खबरदारी घ्या
उन्हात बाहेर पडणाऱ्यांसाठी डॉ. अभिषेक यांचा विशेष सल्ला आहे की, उन्हात काम करणाऱ्या किंवा प्रवास करणाऱ्यांनी आपले डोके झाकून ठेवावे. डोक्याला सर्वात जास्त घाम येतो आणि उघडी त्वचा शरीरातील पाण्याचे प्रमाण झपाट्याने कमी करू शकते. म्हणून, हायड्रेशन राखण्यासाठी टोपी, रुमाल किंवा इतर संरक्षक कपडे घालावेत.
- जरी तुम्हाला तहान लागली नसली तरी दिवसभर थोडं थोडं करून पाणी पित राहा.
- ओआरएस द्रावण, लिंबू पाणी, लस्सी आणि नारळ पाणी घ्या.
- जास्त तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ खाणं टाळा.
- उन्हात बाहेर पडताना हलक्या रंगाचे सुती कपडे घाला.
- रिकाम्या पोटी जास्त वेळ उन्हात राहू नका.
- अल्कोहोल, चहा आणि कॉफीचं सेवन कमी करावं किंवा टाळा.
- रात्रीचं शिळं अन्न खाऊ नका.
- बाहेर गेल्यास पार्क केलेल्या बंद वाहनांमध्ये मुलांना किंवा पाळी प्राणांना सोडू नका.
- विनाकारण बाहेर फिरणं टाळा. तसंच शक्य असल्यास दुपारी 12 ते 4 या वेळात बाहेर जाऊ नका.
- जर अतिसार, उलट्या किंवा अशक्तपणाची लक्षणे कायम राहिली तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
उन्हाळ्यात मुले आणि वृद्धांची विशेष काळजी घ्या: डॉ. अभिषेक यांनी स्पष्ट केलं की, लहान मुलं आणि वृद्धांना डिहायड्रेशनचा धोका जास्त असतो. मुलांना अनेकदा तहान कधी लागते हे कळत नाही आणि वृद्धांमध्ये डिहायड्रेशन लवकर गंभीर रुप धारण करू शकतो. म्हणून, दोन्ही वयोगटातील व्यक्तींना नियमितपणे हायड्रेट ठेवलं जात आहे की नाही याची खात्री करा. कोणत्याही लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
डिहायड्रेशनची लक्षणे दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका: डॉ. अभिषेक यांनी स्पष्ट केलं, की जर तुम्हाला अचानक अशक्तपणा जाणवत असेल, वारंवार उलट्या होत असतील किंवा चक्कर येत असेल तर ते गृहीत धरू नका. ही डिहायड्रेशनची सुरुवातीची लक्षणं असू शकतात. असं जाणवल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जर काही कारणास्तव तुम्ही डॉक्टरांपर्यंत पोहोचू शकत नसाल तर घरीच ओआरएस सोल्यूशन पिण्यास सुरुवात करा. यामुळे हरवलेले इलेक्ट्रोलाइट्स भरून काढण्यास मदत होईल. त्यांनी दह्याचे सेवन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, ते म्हणाले की दह्यातील प्रोबायोटिक्स आपल्या आतड्यांमध्ये चांगले बॅक्टेरिया राखण्यास मदत करतात, जे अतिसार सारख्या आजारांशी लढण्यास मदत करतात.