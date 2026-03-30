उन्हाळ्यात कोणत्या प्रकारचे सनस्क्रीन आहेत उत्तम; दिवसातून किती वेळा लावावे?

तापमानामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या प्रखर उन्हापासून त्वचेचे संरक्षण करणं खूप महत्त्वाचं आहे. वाचा सविस्तर..,

उन्हाळ्यात कोणत्या प्रकारचे सनस्क्रीन आहेत उत्तम; दिवसातून किती वेळा लावावे (Getty Images)
Published : March 30, 2026 at 1:11 PM IST

summer care tips: उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि सूर्य आग ओकत आहे. उन्हाळ्याच्या आगमानाबरोबरच तीव्र सूर्यप्रकाश आणि वाढत्या तापमानामुळे त्वचेशी संबंधित समस्या तोंड वर करू लागतात. त्वचा लाल होणे किंवा काळवंडणे म्हणजे टॅनिंग यासारख्या समस्या उन्हाळ्यात कॉमन आहेत. यामुळे त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी तज्ञ सनस्क्रीन लावण्याचा सल्ला देतात.

बऱ्याच लोकांचा असा गैसरमज आहे की, सनस्क्रीन फक्त सौंदर्य वाढवण्यासाठी लावलं जातं. मात्र, ते त्वचेसाठी खास करून सनबर्न टाळण्यासाठी उत्तम मानलं जातं. सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सनस्क्रीन संरक्षण कवचाप्रमाणे काम करते. चला तर उन्हाळ्यात सनस्क्रीय का महत्त्वाचे आहे आणि कोणत्या प्रकारचे सनस्कीन वापरावे ते पाहूया...

तज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात सूर्यप्रकाश खूप प्रखर असल्यामुळे त्वचेच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सूर्यामध्ये अदृश्य अतिनील किरणे असतात. सनस्क्रीन त्वचेचे या किरणांपासून संरक्षण करण्यासाठी एका संरक्षक कवचाप्रमाणे काम करते. सनस्क्रीनमुळे त्वचेला उन्हामुळे भाजण्यापासून (सनबर्न) बचाव होतो, सुरकुत्या पडण्यास प्रतिबंध होतो आणि त्वचा काळवंडण्यावर (टॅनिंग) नियंत्रण ठेवता येते, असे अनेक फायदे होतात.

नस्क्रीनचे मुख्य फायदे

उन्हामुळे होणारी जळजळ टाळणे: उन्हामुळे होणारी त्वचेचे लालसरपणा, सूज आणि सनबर्न यांसारख्या समस्या कमी करण्यासाठी सनस्क्रीन प्रभावी ठरते.

सुरकुत्या टाळणे: सूर्यप्रकाशाच्या अति संपर्कामुळे त्वचेवर लवकर सुरकुत्या पडू शकतात. मात्र, सनस्क्रीन वापरल्याने ही समस्या टाळता येते.

त्वचेच्या कर्करोगापासून संरक्षण: उन्हामुळे त्वचा भाजल्यास किंवा त्वचेचे नुकसान झाल्यास, दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने त्वचेचा कर्करोग होऊ शकतो. हा धोका टाळण्यासाठी सनस्क्रीन लावणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.

टॅनिंग नियंत्रण: सनस्क्रीन त्वचा काळी पडण्यापासून आणि डाग पडण्यापासून बचाव करते, तसंच त्वचेचा रंग एकसमान ठेवते.

योग्य सनस्क्रीनची निवड कशी करावी?

ब्रॉड स्पेक्ट्रम: हे UVA (सुरकुत्या पाडणारे किरण) आणि UVB (उन्हामुळे त्वचा भाजणारे किरण) यांपासून संरक्षण करते.

SPF 30 किंवा त्याहून अधिक: किमान SPF 30 असलेले उत्पादन वापरल्याने सुमारे 97% किरणे रोखली जाऊ शकतात.

त्वचेच्या प्रकारानुसार निवडा

सनस्क्रीन लावल्यावर तुमचा चेहरा तेलकट किंवा खूप पांढरा दिसू नये यासाठी, तुम्ही तुमच्या त्वचेच्या प्रकाराला अनुकूल असलेले सनस्क्रीन खरेदी केले पाहिजे.

तेलकट त्वचा: तेलकट त्वचा असलेल्या लोकांनी 'जेल-आधारित' किंवा 'मॅट फिनिश' असलेले सनस्क्रीन निवडावे. यामुळे त्वचेवरील तेलकटपणा वाढत नाही.

कोरडी त्वचा: ज्या लोकांना कोरड्या त्वचेचा त्रास आहे, त्यांनी 'क्रीम-आधारित' किंवा मॉइश्चरायझर असलेले सनस्क्रीन वापरावे. यामुळे त्वचा मऊ राहील.

संवेदनशील त्वचा: या प्रकारची त्वचा असलेल्या लोकांसाठी, झिंक ऑक्साईड किंवा टायटॅनियम डायऑक्साइड सारखी रसायने कमी असलेले 'मिनरल सनस्क्रीन' वापरणे सर्वोत्तम ठरते.

कसे वापरावे?

वेळ: बाहेर जाण्यापूर्वी किमान 20 मिनिटे आधी सनस्क्रीन लावा. यामुळे त्वचेचे संरक्षण होते.

वापरण्याची पद्धत: केवळ चेहऱ्यावरच नाही, तर मान, हात आणि पायांवरही, उन्हाच्या संपर्कात येणाऱ्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर लावा.

पुन्हा लावणे: एकदा लावल्यावर ते दिवसभर टिकत नाही. म्हणून दर 2 ते 3 तासांनी ते पुन्हा लावावे. जर तुम्हाला खूप घाम येत असेल किंवा तुम्ही पोहत असाल, तर तुम्ही ते आणखी लावावे.

