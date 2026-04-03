संसर्ग आणि आजार टाळण्यासाठी ‘हे’ 10 सुपरफूड्स खाऊन वाढवा इम्युनिटी
विषाणू-जीवाणून आणि इतर संसर्गांशी लढण्यासाठी रोगप्रतिकरशक्ती मजबूत असणे आवश्यक आहे. या दहा सुपरफूड्सचा आहारात समावेश केल्यास रोग्यप्रतिकारशक्ती वाढू शकते.
Published : April 3, 2026 at 5:50 PM IST
Food To boost Immune system: आपण दररोज असंख्य जीवाणू आणि विषाणूंच्या संपर्कात येतो. आपली रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत असल्यास आपण या जीवाणू आणि विषाणूंच्या संसर्गापासून वाचू शकतो. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आरोग्यदायी अन्न सेवन करणे खूप महत्त्वाचे असते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थनुसार व्हिटॅमिन सी ( लिंबूवर्गीय फळे, ब्रोकोली, आणि व्हिटॅमिन-डी(मासे अंडी), झिंक ( भोपळ्याच्या बिया) आणि अँटीऑक्सिडंटने समृद्ध मसाले; हळद, आलं आणि लसून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. प्रोबायोटिक्स (दही) आणि पालेभाज्या आतड्याचे आरोग्य सुधारतात आणि संसर्गाशी लढतात.
संत्री, लिंबू गोड लाइम, ग्रेमफ्रूट, टँजेरिन आणि ग्रेपफ्रूट व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचे भांडार आहेत. हे फळ सर्दी आणि खोकला टाळतात. पचनक्रिया सुधारतात. तसंच त्वचेचे सौंदर्य वाढवतात त्यासोबतच हृदरोगापासून संरक्षण करतात. त्यासोबतच लिंबूवर्गीय फळे सूज कमी करण्यास आणि वजन कमी करण्यास,ल मदत करतात.
पपई: व्हिटॅमिन ए, सी, ई, फायबर, पपेन, लायकोपीन आणि बीटा-कॅरोटीन यांसारख्या अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेली पपई रोप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उत्तम मानली जाते. पपई सर्दी आणि फ्लू सारख्या संसर्गापासून संरक्षण करते, सूज कमी करण्यास मदत करते. वजन कमी करण्यास देखील पपई मदत करते. याशिवाय आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, बद्धकोष्ठता आणि गॅसपासून आराम देते, त्वचा निरोगी बनवते.
ब्रोकोली: जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असलेली ब्रोकोली ही एक आरोग्यदायी भाजी आहे. ब्रोकोलीचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते, पचनक्रिया सुधारते, हाडे मजबूत होतात, वजन कमी होते आणि दृष्टी सुधारते. ब्रोकोली कमीत कमी शिजवली जाते जेणेकरून त्यातील फायबर, व्हिटॅमिन ए, सी आणि ई ही पोषक तत्वे टिकून राहतील.
पालक: व्हिटॅमिन ए, सी, के, लोह, कॅल्शियम आणि पोटॅशियम यांचे भरपूर प्रमाण असल्यामुळे पालक एक सुपरफूडपेक्षा कमी नाही. पालक खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, अनिमिया (रक्तक्षय) टाळता येतो, हाडे मजबूत होतात, रक्तदाब नियंत्रणात राहतं, पचनक्रिया सुधारते आणि त्वचा व केस निरोगी राहण्यास मदत होते. पालकातील पोषक तत्वे, विशेषतः व्हिटॅमिन सी, टिकवून ठेवण्यासाठी तो कमी प्रमाणात खाणे फायदेशीर ठरते.
हळद: औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली हळद भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील एक मुख्य घटक आहे. हळदीच्या सेवनाने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. ज्यामुळे सर्दी आणि फ्लू सारख्या संसर्गांशी लढण्याची शक्ती मिळते. हळदीतील कर्क्युमिन सूज कमी करण्यास आणि सांधेदुखीपासून आराम देण्यास मदत करते. हळदीच्या सेवनाने पचनक्रिया सुधारते. यकृतातील विषारी घटक काढून टाकले जातात, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते, मुरुमांपासून आराम मिळतो आणि त्वचेची चमक वाढते.
लसूण: लसूण त्याच्या औषधी गुणधर्मांमुळे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. लसूण अन्नाची चव वाढवतो, पचनक्रिया सुधारतो आणि यकृतातील विषारी घटक काढून टाकतो. लसणामध्ये असलेले अॅलिसिन संयुगे संसर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. ते धमन्या कठीण होण्याची (ॲथेरोस्क्लेरोसिस) प्रक्रिया मंद करून हृदयाचे आरोग्य सुधारते. लसूण खाल्ल्याने रक्तातील साखर आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यासही मदत होते.
आलं: जिंजरॉल, एक शक्तिशाली फिनोलिक फायटोकेमिकल आणि बायोएक्टिव्ह संयुग, आल्याला त्याचे असंख्य औषधी गुणधर्म देते. आलं रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, पचनक्रिया सुधारते, कोलेस्ट्रॉल आणि साखरेची पातळी नियंत्रित करते आणि सर्दी व सूजेपासून आराम देते.
दही: कॅल्शियम आणि प्रोबायोटिक्सने समृद्ध असलेले दही रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. पचनक्रिया सुधारते, दात आणि हाडे मजबूत करते. चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवते आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करते. ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. दही वजन कमी करण्यास देखील मदत करते आणि निरोगी त्वचा व केसांसाठी उपयुक्त ठरते.
भोपळ्याच्या बिया: झिंक, फायबर, प्रथिने, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि ट्रिप्टोफॅन यांसारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या भोपळ्याच्या बिया रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. भोपळ्याच्या बियांचे सेवन केल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास, प्रोस्टेटचे आरोग्य सुधारण्यास, वजन कमी करण्यास, हाडे मजबूत करण्यास, बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवण्यास, चांगली झोप लागण्यास आणि निरोगी त्वचा व केसांसाठी उपयुक्त ठरते.
मासे आणि अंडी: माशांमधील ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड, व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन बी१२ रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी फायदेशीर आहे. यामुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होते, स्मरणशक्ती सुधारते, दृष्टी सुधारते, हाडे मजबूत होतात, सूज कमी होते आणि निरोगी त्वचा व केसांसाठी उपयुक्त ठरतात. अंडी हे प्रथिने, आरोग्यदायी चरबी, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचा उत्तम स्रोत आहेत. दररोज अंडी खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, स्नायू बळकट होतात, दृष्टी सुधारते, स्मरणशक्ती वाढते आणि वजन नियंत्रणात राहते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)