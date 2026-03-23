उस की टरबूज; उन्हाळ्याच्या उष्णतेवर मात करण्यासाठी कशाचे रस सर्वोत्तम?
उन्हाळा सुरु होताच रस्त्याच्या कडेला उसाच्या रसाचे स्टॉल्स आणि टरबूज विक्रेते दिसू लागतात.परंतु कडक उन्हाळ्यात शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स पातळी सुरळीत ठेवण्याकरिता कोणतं पेय योग्य ते पाहूया...
Published : March 23, 2026 at 1:14 PM IST
sugarcane vs watermelon juice: उन्हाळा सुरु होताच शरीराला हायड्रेट ठेवणं सर्वात महत्त्वाचं असते. मात्र, शरीरातील पाण्याची गरज केवळ पाण्यानेच पूर्ण होत नाही. कारण पाण्यासोबतच शरीराला सोडियम आणि पोटॅशियमचीही आवश्यकता असते. यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचं संतुलन राखलं जातं. उष्णतेमुळे घाम आल्यावर शरीरातील सोडियमचे प्रमाण कमी होऊ लागते. यामुळे शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी देशी पेय प्रभावी ठरू शकतात. सामान्यता लोकांना वाटते की हायड्रेशनसाठी नारळाचं पाणी सर्वोत्तम पेय आहे. यामुळे कडक उकाड्यावर मात करण्यासाठी आणि तहान भागवण्यासाठी काय प्यावं याबद्दल आपला संभ्रम होणे स्वाभाविक आहे. शरीराला आवश्यक हायड्रेशन आणि इलेक्ट्रोलाइट्स पुरविण्यासाठी उसाचा रस की तरबूजचा रस पिणे आवश्यक आहे ते पाहूया...
कोणते चांगले आहे? उसाचा रस आणि टरबूज या दोन्हीमधील पोषक घटक आपल्या स्थानिक हवामानासाठी अगदी योग्य आहेत. शरीर थंड ठेवण्याच्या बाबतीत या दोन्हींचे वैशिष्ट्यपूर्ण फायदे आहेत. एक रस त्वरित ऊर्जा देतो, तर दुसरा शरीरातील पाण्याचे प्रमाण दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. तुमच्या आरोग्याच्या स्थितीनुसार आणि दैनंदिन दिनचर्येनुसार कशाची निवड करावी हे समजून घेतल्यास, तुम्हाला उन्हाळा निरोगीपणे घालवण्यास मदत होईल.
कशाचे फायदे जास्त आहेत?
- ऊसाचा रस आणि टरबूजाचा रस या दोन्हींच्या पौष्टिक मूल्यांविषयी, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय पोषण संस्था (NIN) यांनी बरीच महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
- उसाचा रस हे नैसर्गिक साखर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेले पेय आहे. ते शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास आणि पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
- दुसरीकडे, टरबूजच्या रसात 90 टक्क्यांहून अधिक पाणी असते. त्यात व्हिटॅमिन ए, सी आणि लायकोपीन असतात, जे त्वचेची चमक आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ओळखले जातात. ही दोन्ही पेये उष्माघातापासून आराम देण्यासाठी उत्तम असली तरी, ती शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारे कार्य करतात.
कोण काय पिऊ शकतो?
- शरीराचे तापमान आणि आर्द्रता टिकवून ठेवण्याच्या बाबतीत या दोन्हींमधील फरक विविध वैज्ञानिक अभ्यासांमधून स्पष्ट होतो. 'एनव्हायर्नमेंटल सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, मध्यम तापमानात उसाचा रस प्यायल्याने त्यातील पोषक तत्वे कमी न होता शरीराला त्वरित ताजेपणा मिळतो.
- यामुळे त्वरित ऊर्जा मिळते, विशेषतः उन्हात कठोर परिश्रम करणाऱ्यांसाठी. त्याचबरोबर, शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी टरबूजचा रस हा एक उत्तम मार्ग आहे. 'कोरियन जर्नल ऑफ फूड सेफ्टी'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, टरबूजमधील पाण्याचे उच्च प्रमाण उन्हाळ्यातील निर्जलीकरण टाळते आणि शरीराला दीर्घकाळ थंड ठेवते.
- शरीराच्या गरजेनुसार काय निवडावे याबद्दल स्पष्टता असणे महत्त्वाचे आहे. उन्हात लांब चालून आल्यावर किंवा कामानंतर खूप थकल्यावर उसाचा रस ऊर्जा वाढवण्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. घामातून कमी झालेल्या खनिजांची भरपाई ते लगेच करेल. पण जर तुम्हाला फक्त तहान भागवायची असेल आणि शरीरातील उष्णता कमी करायची असेल, तर टरबूजचा रस हा एक उत्तम पर्याय आहे. तो शरीरातील दाह कमी करतो आणि त्वचेला कोरडे होण्यापासून वाचवतो. कोणत्याही परिस्थितीत, स्वच्छ पद्धतीने तयार केलेला रस पिणे आरोग्यासाठी चांगले असते.
ते कुणी टाळावं? शेवटी, आपल्या आरोग्याच्या स्थितीनुसार ही दोन्ही पेये प्रमाणात सेवन करणे उत्तम आहे. विशेषतः मधुमेह किंवा इतर कोणताही वैद्यकीय आजार असलेल्यांनी उसाच्या रसासारखी जास्त साखर असलेली पेये पिण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)