कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीर आणि मन थंड ठेवण्यासाठी प्या ‘हे’ पेय
उन्हाळ्यात एक ग्लास नाचणीचा जावा किंवा नाचणीची आंबील प्यायल्याने तुमचे शरीर दिवसभर थंड राहते, ते कसे बनवायचे ते येथे दिले आहे...
Published : April 6, 2026 at 1:24 PM IST
summer care drink: नाचणी जावा आणि नाचणी आंबील हे दोन्ही नाचणीपासून बनवलेली पारंपरिक दक्षिण भारतीय पेये आहेत. उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये शरीराला थंडावा देण्यास ते मदत करत असल्यामुळे हे पेय विशेषतः लोकप्रिय आहेत. हे पेय अत्यंत स्वाष्टिक आणि पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जातात. उत्तर भारतात रागीला नाचणी या नावानेही ओळखलं जातं. नाचणी सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योग्य आहे.
नाचणीमध्ये फायबर आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात आढळतात. जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि पचनक्रियेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. शिवाय, लहान मुले आणि मधुमेही लोकांसाठी हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे. आरोग्य तज्ञ उन्हाळ्यात याचे नियमित सेवन करण्याची शिफारस करतात. नाचणीचे फायदे लक्षात घेता जाणून घेऊया नाचणीची जावा आणि आंबील कशी तयार करावी...
उन्हाळ्याच्या दिवसांसाठी नाचणीचा जावा कसा बनवायचा ते सविस्तरपणे जाणून घ्या..
- नाचणीचा जावा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य
- पाणी
- नाचणीचे पीठ
- ताक
- चवीनुसार मीठ
- गूळ किंवा साखर
जावा बनवण्याची पद्धत
एका लहान वाटीत 2 मोठे चमचे नाचणीचे पीठ आणि अर्धा कप पाणी एकत्र करा. गुठळ्या राहणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी चमच्याने मिश्रण चांगलं ढवळा किंवा फेटा.
उरलेले पाणी (1 ते 1.5 कप) एका खोलगट पातेल्यात उकळून घ्या. उकळत्या पाण्यात नाचणीचे मिश्रण हळूहळू घाला आणि ते पातेल्याच्या तळाला चिकटू नये म्हणून सतत ढवळत राहा.
कमी आंचेवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत 5-7 मिनिटे शिजवा.
आता गॅस बंद करा आणि मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
मीठ घातलेल्या नाचणीच्या जावासाठी: शिजवलेल्या नाचणीच्या मिश्रणात फेटलेले दही, बारीक चिरलेला कांदा (ऐच्छिक), ताजी कोथिंबीर, चिमूटभर भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि मीठ घाला.
गोड नाचणी जावासाठी: शिजवलेल्या नाचणीच्या मिश्रणात गूळ (किंवा साखर) आणि वेलची पूड घाला. इच्छित असल्यास थोडे दूधही घालू शकता.
महत्त्वाच्या गोष्टी
- नाचणी जावा सादा देखील खाल्ला जाऊ शकतो.
- नाचणीचे पीठ उकळत्या पाण्यात घालण्यापूर्वी नेहमी थंड पाण्यात विरघळवून घ्यावे, यामुळे त्याच्या गुठळ्या होत नाहीत.
- नाचणीचा जावा अधिक पौष्टिक बनवण्यासाठी तुम्ही दुधाचा वापर करू शकता.
- नाश्त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे आणि वजन कमी करण्यासही मदत करतो.
- नाचणी उष्ण आहे, त्यामुळे उन्हाळ्याच्या महिन्यांत ती दह्यासोबत (खारट स्वरूपात) खाणे उत्तम ठरते.
नाचणीचे आरोग्यदायी फायदे: नाचणीमधील फायबर पचनक्रिया सुधारते. तसंच वजन कमी करण्यासही मदत करते. त्यातील उच्च कॅल्शियमचे प्रमाण हाडे मजबूत करते, ज्यामुळे वाढत्या वयानुसार होणाऱ्या ऑस्टिओपोरोसिसला (हाडांच्या ठिसूळपणाला) प्रतिबंध होतो. मधुमेहींसाठी हा एक सुरक्षित आहार पर्याय आहे. कारण तो रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करतो. उन्हाळ्यात, दररोज एक ग्लास नाचणीचा जावा प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता टळली जाऊ शकते आणि शरीर थंड राहते. हे पारंपरिक पेय सर्व वयोगटातील लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.