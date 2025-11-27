ETV Bharat / health-and-lifestyle

धक्कादायक! ‘या’ 6 जिल्ह्यातील मातांच्या ब्रेस्ट सॅम्पलमध्ये आढळलं युरेनियम, नवजात बाळांना कॅन्सरचा धोका

अलिकडेच करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार स्तनपान देण्याऱ्या मातांच्या दुधाच्या नमुन्यांमध्ये युरेनियम आढळून आलं आहे. वाचा सविस्तर...,

By ETV Bharat Health Team

Published : November 27, 2025 at 12:05 PM IST

URANIUM FOUND IN BREAST MILK: नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन अभ्यासामध्ये आश्चर्यकारक निकाल समोर पुढं आलं आहे. अभ्यासानुसार, 40 स्तनपान देणाऱ्या मातांच्या आईच्या दुधाच्या नमुन्यांमध्ये युरेनियमचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आलं. पाटणा येथील महावीर कर्करोग संस्थेचे डॉ. अरुण कुमार आणि प्रो. अशोक घोष यांनी नवी दिल्ली येथील एम्स येथील बायोकेमिस्ट्री विभागाचे डॉ. अशोक शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभ्यास केला.

ऑक्टोबर 2021 ते जुलै 2024 दरम्यान करण्यात आलेल्या या अभ्यासात बिहारमधील समस्तीपूर, भोजपूर, बेगुसराय, कटिहार, खगरिया आणि नालंदा या जिल्ह्यातील 17 ते 35 वयोगटातील 40 स्तनदा महिलांच्या दुधाचे नमुने घेण्यात आले आणि त्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. सॅम्पल म्हणून घेण्यात आलेल्या नमुन्यांमध्ये ‘U-238’ आढळून आलं, ज्याचे प्रमाण 0 ते 5.25 ग्रॅम/लिटर पर्यंत होते.

  • या अभ्यासात कोणते जिल्हे सर्वात जास्त प्रभावित झाले आहेत?खगरियामध्ये सरासरी पातळी सर्वाधिक होती, नालंदा सर्वात कमी होती आणि कटिहारमध्ये नमुन्यात सर्वाधिक पातळी आढळली आहे. जवळजवळ 70% मुलांनी स्तनपान केल्याचं समोर आलं आहे. ज्यामुळे आरोग्य त्यांना भविष्यात समस्या उद्भवू शकतात. एम्सचे सह-लेखक डॉ. अशोक शर्मा म्हणाले की युरेनियमचा स्रोत अद्याप अस्पष्ट आहे. “ हा रेडियो एक्टिव मेटल कुठून येत आहे हे आम्हाला माहित नाही. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण देखील याची चौकशी करत आहे. दुर्दैवाने, युरेनियम अन्नसाखळीत प्रवेश करतो आणि कर्करोग, न्यूरोलॉजिकल समस्या आणि मुलांच्या विकासावर गंभीर परिणाम करतो, जो खूप चिंतेचा विषय आहे."
  • आईच्या दुधात युरेनियम कसे जाते? आईच्या दुधात युरेनियम प्रदुषणामुळे झालं आहे. लहान मुलं युरेनियमबद्दल संवेदनशील असतात कारण त्यांचे अवयव विकसित झालेले नसतात. यामुळे ते जास्त प्रमाणात विषारी धातू शोषून घेतात. युरेनियम मूत्रपिंडांसाठी हानिकारक आहे. तसंच युरेनियममुळे न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवतात आणि यामुळे पुढं चालून कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.
  • मुलांसाठी युरेनियम किती धोकादायक आहे? जर युरेनियम शरीरात गेले तर ते कर्करोग, मेंदूचे नुकसान आणि वाढीच्या समस्या निर्माण करू शकते. भूजल, औद्योगिक प्रदूषण आणि रासायनिक खतांचा दीर्घकालीन वापर ही संभाव्य कारणे मानली जातात. डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे की, धोका असला तरीही स्तनपान थांबवू नये, कारण ते बाळासाठी सर्वोत्तम आणि सर्वात आवश्यक पोषण आहे.
  • युरेनियमसाठी सुरक्षित मर्यादा आहे का? नाही, कोणत्याही देशाने किंवा संघटनेने अद्याप आईच्या दुधात युरेनियमसाठी सुरक्षित मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
  • युरेनियम म्हणजे काय? युरेनियम हा नैसर्गिकरित्या आढळणारा, जड आणि किरणोत्सर्गी धातू आहे ज्याचे रासायनिक चिन्ह (U) आणि अणुक्रमांक 92 आहे. ते प्रामुख्याने अणुऊर्जा अणुभट्ट्यांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाते, जिथे त्याचे विखंडन उष्णता निर्माण करते ज्यामुळे वीज निर्माण होते. युरेनियम खडक, माती आणि पाण्यात देखील आढळते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

