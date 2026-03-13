ETV Bharat / health-and-lifestyle

मध्यम वयातही ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; आयसीएमआरच्या अभ्यासात धक्कादायक निष्कर्ष!

तरुणांमध्ये ब्रेन स्ट्रोकचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही खबरदारी आणि जीवनशैलीत काही बदल केल्यास हा धोका टाळा जाऊ शकतो.

मध्यम वयातही ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; आयसीएमआरच्या अभ्यासात धक्कादायक निष्कर्ष! (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 13, 2026 at 1:29 PM IST

BRAIN STROKE: एकेकाळी, स्ट्रोक हा वृद्धापकाळात होणारा आजार होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. आयसीएमआरच्या ताज्या अहवालात असं दिसून आलं आहे की, चाळीशी गाठण्यापूर्वीच ब्रेन स्ट्रोकने ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. असं म्हटलं जातं की, जागरूकतेच्या अभावामुळे बरेच लोक सुवर्णकाळ गमावत आहेत. ब्रेन स्ट्रोक हा अतिशय गंभीर आजार आहे. योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास मृत्यूचा धोका जास्त वाढतो. ब्रेन स्ट्रोकच्या मुख्य कारणांबद्दल बातमीद्वारे जाणून घेऊया?

जर हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक तयार झाला आणि हृदयाकडे रक्त प्रवाह कमी झाला तर त्याला हृदयविकाराचा झटका म्हणतात. जर मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमध्येही हीच समस्या उद्भवली तर त्याला स्ट्रोक किंवा अर्धांगवायू म्हणतात. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आरोग्यावर अनेक परिणाम होतात. शारीरिक हालचालींचा अभाव, पिझ्झा आणि बर्गरसारख्या फास्ट फूडचे सेवन यामुळे मानसिक ताण वाढला आहे. झोपेच्या अभावामुळे प्रौढत्वापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि उच्च एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) यासारखे जीवनशैलीचे आजार पसरत आहेत. तंबाखूचा वापर आणि जास्त प्रमाणात मद्यपान देखील आरोग्याला हानी पोहोचवते. परिणामी मध्यम वयात येण्यापूर्वीच लोक हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकसारख्या धोकादायक आजारांना बळी पडतात.

दर सात जणांपैकी एकाचे वय 45 पेक्षा कमी: आयसीएमआर-नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स अँड रिसर्च (एनसीडीआयआर) च्या नेतृत्वाखालील अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासाचा निकाल चिंताजनक आहे. ताज्या अभ्यासानुसार, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रत्येक सात स्ट्रोक रुग्णांपैकी एकाचे वय 45 वर्षांपेक्षा कमी आहे. या अभ्यासात 2020-2022 पर्यंत 30 रुग्णालयांमध्ये नोंदणीकृत 34,792 प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले. हा अहवाल इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ स्ट्रोकने प्रकाशित केला आहे . त्यात ब्रेन स्ट्रोक पॅटर्न, जोखीम घटक आणि परिणामांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

आयसीएमआर-एनसीडीआयआर अभ्यासानुसार

  • स्ट्रोकच्या सातपैकी एक बळी 45 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे.
  • 20 टक्के: जे गोल्डन अवरमध्ये येतात
  • 4.6 टक्के: यापैकी, थ्रोम्बोलिसिसवर उपचार केले जात आहेत.

रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रांनुसार, तुम्ही कधी काळजी करावी?

  • यापूर्वी कधीही न अनुभवलेले डोकेदुखी
  • अस्पष्ट बोलणे, शब्द योग्यरित्या उच्चारण्यास असमर्थता.
  • गोंधळ
  • चेहरा, हात आणि पाय सुन्न होणे
  • एका किंवा दोन्ही बाजूंनी कमकुवतपणा
  • दिसायला अस्वस्थता
  • चक्कर येणे

बळी

सरासरी वय 59.4 वर्षे

यापैकी 13.8 टक्के लोक 45 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत.

ग्रामीण रहिवासी 72.1 टक्के

मुख्य कारणे

उच्च रक्तदाब - 74.5 टक्के

मधुमेह - 27.3 टक्के

धूम्रपान - 22.6 टक्के

तंबाखू चघळणे - 28.5 टक्के

अल्कोहोल - 20.2टक्के

ब्रेन स्ट्रोक ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी बनवून धोक्याची तीव्रता कमी करता येते. उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि वाईट कोलेस्ट्रॉलसाठी उपचार घेत असलेल्यांनी त्यांना नियंत्रणात ठेवावे. तसंच, साखर आणि मीठाचे सेवन कमी करावे. ताजी फळे, भाज्या, धान्ये आणि कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ खा. संतृप्त चरबी कमी करा. डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार वेळेवर औषधं घ्या. शारीरिक व्यायामाची नियमित सवय लावा. दिवसातून किमान अर्धा तास चालणे. योग, सायकलिंग किंवा पोहणे या सवयी लावा. यामुळे मेंदूचे आरोग्य देखील सुधारू शकते. तंबाखू आणि अल्कोहोलच्या सवयी सोडा. कारण तंबाखू रक्तवाहिन्यांना नुकसान करते. जास्त मद्यपान रक्तवाहिन्यांना नुकसान करते. जर ब्रेन स्ट्रोकची लक्षणे लवकर ओळखली गेली आणि शक्य तितक्या लवकर उपचार केले गेले तर 80% स्ट्रोक टाळता येऊ शकतात - न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. रणजीत.जी

खरी समस्या म्हणजे तीव्रता निश्चित करणे: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ब्रेन स्ट्रोकची लक्षणे दिसू लागल्यानंतर जितक्या लवकर उपचार मिळतील तितके चांगले परिणाम मिळतात. असं म्हटलं जातं की, 4.5 तासांच्या आत रुग्णालयात पोहोचल्याने चांगले परिणाम मिळतात. परंतु, 37.8% लोक 24 तासांनंतर येतात. 'थ्रोम्बोलिसिस' उपचार घेणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. यामुळे मृत्यूची नोंद होत आहे. अपंगत्वाने ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या देखील जास्त आहे. ब्रेन स्ट्रोक उपचार घेणाऱ्यांमध्ये पुन्हा अर्धांगवायू होण्याची शक्यता 1.1 टक्क्याने वाढते. म्हणून तातडीनं उपचार घेणं गरजेचं आहे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

