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महिलांमधील PCOS समस्येवर आयुर्वेदिक दृष्टिकोन; आहार, झोप आणि तणाव व्यवस्थापनावर भर
PCOS नियंत्रणासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणाव व्यवस्थापन महत्त्वाचे असून, आयुर्वेदिक उपचारांपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.
Published : November 26, 2026 at 8:59 PM IST
हैदराबाद : पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS) ही एक गुंतागुंतीची हार्मोनल आणि चयापचयाशी संबंधित स्थिती असून, प्रजननक्षम वयोगटातील महिलांमध्ये ती आढळते. अनियमित मासिक पाळी, मुरुमे, शरीरावर अतिरिक्त केस येणे आणि वजनात चढ-उतार होणे ही या स्थितीची सामान्य लक्षणे आहेत. याशिवाय, दीर्घकाळचा मानसिक ताण, अपुरी झोप आणि अनियमित आहाराच्या सवयी यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित घटकांचाही या स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
दीर्घकाळ मानसिक तणाव : या घटकांमुळं PCOS ची लक्षणे नियंत्रणात ठेवणं अधिक आव्हानात्मक ठरू शकतं. मुंबईतील सैफी हॉस्पिटलमधील आयुर्वेद सल्लागार डॉ. लिपसा शाह यांच्या मते, हार्मोन्सच्या नियमनात तणावाची महत्त्वाची भूमिका असते. दीर्घकाळ मानसिक तणाव राहिल्यास शरीरातील कॉर्टिसोल या तणावाशी संबंधित हार्मोनच्या प्रतिसादावर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, चयापचयाच्या आरोग्यावरही त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, अपुरी किंवा खराब झोप इन्सुलिनच्या संवेदनशीलतेवर परिणाम करू शकते. इन्सुलिन हा रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करणारा महत्त्वाचा हार्मोन आहे. PCOS असलेल्या महिलांमध्ये इन्सुलिन प्रतिरोधाची समस्या सामान्यपणे आढळते. त्यामुळं तणाव आणि झोपेच्या अनियमित सवयींमुळं या स्थितीचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होऊ शकते.
आयुर्वेदिक दृष्टिकोन काय आहे? : आयुर्वेदामध्ये PCOS कडे दैनंदिन दिनचर्या, पचनक्रिया, चयापचय आणि एकूण आरोग्य यांचा परस्परसंबंध लक्षात घेऊन पाहिले जाते. आयुर्वेदिक संकल्पनेनुसार, कफ आणि वात दोषांमधील असंतुलनाचा काही लक्षणांशी संबंध जोडला जातो. केवळ वैयक्तिक लक्षणांवर लक्ष केंद्रित न करता, नियमित आणि संतुलित जीवनशैलीच्या माध्यमातून शरीराचे संतुलन राखण्यावर या दृष्टिकोनात भर दिला जातो.
झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत : नियमित झोपेचे वेळापत्रक, सजगपणे आहार घेणं, पुरेशी शारीरिक हालचाल आणि तणावाचे व्यवस्थापन ही या दृष्टिकोनातील महत्त्वाची तत्त्वे आहेत. योगासने, ध्यानधारणा आणि श्वसनाचे व्यायाम (प्राणायाम) यामुळं तणाव कमी करण्यास तसेच झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, व्यक्तीची प्रकृती आणि लक्षणे लक्षात घेऊन आहारात आवश्यक बदल करण्याचा तसेच विशिष्ट औषधी वनस्पतींचा वापर करण्याचा सल्लाही आयुर्वेदात दिला जाऊ शकतो.
हर्बल उपचार सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या : मात्र, पारंपरिक आयुर्वेदिक संकल्पना आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रातील निदान व उपचारपद्धती यामधील फरक समजून घेणं आवश्यक आहे. PCOS हा वैद्यकीयदृष्ट्या मान्यताप्राप्त अंतःस्रावी आणि चयापचयाशी संबंधित विकार आहे. त्यामुळं आयुर्वेदिक उपचारांना पुराव्यावर आधारित वैद्यकीय निदान किंवा उपचारांचा पर्याय मानता येत नाही. कोणताही हर्बल उपचार सुरू करण्यापूर्वी पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. कारण काही औषधी वनस्पतींचा तुम्ही घेत असलेल्या औषधांशी परस्पर संवाद होऊ शकतो. एकंदरीत, PCOS चे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी हार्मोनल आरोग्य, चयापचय क्रिया, मानसिक आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनशैली या सर्व बाबींचा विचार करणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय उपचारांसोबतच तणावाचं व्यवस्थापन, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहाराकडं लक्ष दिल्यास महिलांच्या एकूण आरोग्यात आणि जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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