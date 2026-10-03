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स्टील की लोखंडी कढई; स्वयंपाकासाठी कोणता पर्याय चांगला?
लोखंडी आणि स्टेनलेस स्टीलच्या कढईचे फायदे-तोटे वेगवेगळे आहेत. स्वयंपाकाची पद्धत, आरोग्याच्या गरजा आणि देखभालीनुसार योग्य कढईची निवड केली जाते.
Published : October 3, 2026 at 5:31 PM IST
हैदराबाद : भारतीय स्वयंपाकघरातील कढई हे अत्यंत आवश्यक भांडे आहे. भाज्या शिजवणे, फोडणी देणे आणि पकोडे तळणे यासह अनेक प्रकारच्या स्वयंपाकासाठी कढईचा वापर केला जातो. आजही बहुतेक घरांमध्ये लोखंडी आणि स्टेनलेस स्टीलच्या कढया मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. बदलत्या जीवनशैलीसोबत स्वयंपाकघरातील भांडी आणि स्वयंपाकाच्या पद्धतींमध्येही बदल होत आहेत. आता चवीसोबतच आरोग्यालाही प्राधान्य दिलं जात आहे. त्यामुळं रोजच्या स्वयंपाकासाठी लोखंडी की स्टेनलेस स्टीलची कढई, यापैकी कोणता पर्याय अधिक चांगला? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. तज्ज्ञांच्या मते, तुमची स्वयंपाकाची पद्धत, आरोग्यविषयक गरजा आणि भांड्यांच्या देखभालीच्या सवयीनुसार लोखंड आणि स्टेनलेस स्टील या दोन्हींचे फायदे आणि तोटे आहेत.
लोखंडी कढईचे फायदे : लोखंडी कढई भारतीय स्वयंपाकघरात पारंपरिक आणि लोकप्रिय पर्याय आहे. ती उष्णता चांगल्या प्रकारे टिकवून ठेवते. लोखंडी भांड्यात स्वयंपाक केल्यानं अन्नातील लोहाचं प्रमाण काही प्रमाणात वाढू शकतं. मंद आचेवर शिजवलेले पदार्थ, आमटी तसेच तळण्यासाठी लोखंडी कढईचा उपयोग केला जातो. योग्य प्रकारे सीझनिंग केल्यास तिच्या पृष्ठभागावर नैसर्गिक नॉन-स्टिक थर तयार होण्यास मदत होते. ज्यामुळं जास्त तेलाची गरज कमी होते. मात्र, लोखंडी कढईला गंज लागू नये यासाठी योग्य देखभाल आवश्यक असते. वापरल्यानंतर ती पूर्णपणे कोरडी करून त्यावर हलका तेलाचा थर लावणे फायदेशीर ठरते.
स्टेनलेस स्टीलच्या कढईचे फायदे : स्टेनलेस स्टीलच्या कढया मजबूत, गंजरोधक आणि तुलनेने देखभाल करण्यास सोप्या असतात. लोखंडाच्या तुलनेत त्या हलक्या असल्यानं दैनंदिन वापरासाठी सोयीच्या ठरतात. स्टेनलेस स्टील आम्लयुक्त पदार्थांसोबत सहज प्रतिक्रिया देत नाही. त्यामुळं टोमॅटो, लिंबू किंवा इतर आंबट पदार्थ असलेल्या पाककृतींसाठी त्यांचा वापर करता येतो. मात्र, लोखंडी कढईच्या तुलनेत स्टेनलेस स्टीलची उष्णता टिकवून ठेवण्याची क्षमता कमी असते. याचा अर्थ असा की स्टोव्हवरून काढल्यानंतर अन्न लवकर थंड होऊ शकते.
लोखंडी तवा : लोखंडी तवे शुद्ध लोखंड किंवा कास्ट आयर्नपासून बनवलेले असतात. हे पदार्थ उष्णता उत्तमरीत्या टिकवून ठेवण्यासाठी आणि उष्णतेचे समान वितरण करण्यासाठी ओळखले जातात. यामुळं अन्न पूर्णपणे शिजते आणि जास्त वेळ गरम राहते. लोखंडी तव्यावर स्वयंपाक करण्याचा एक मोठा फायदा म्हणजे त्यामुळे अन्नामध्ये नैसर्गिकरित्या लोहाची भर पडते, जे लोहाच्या कमतरतेला प्रतिबंध करण्यास मदत करू शकते.
स्टीलची कढई : स्टीलच्या कढया, विशेषतः स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेल्या, गंजरोधक, स्वच्छ करण्यास सोप्या आणि वजनाने हलक्या असल्यामुळं पसंत केल्या जातात. आम्लयुक्त पदार्थांसोबत तिची रासायनिक अभिक्रिया होत नाही, त्यामुळं टोमॅटो किंवा लिंबूसाठी ती उत्तम ठरते. लोखंडाप्रमाणे ती उष्णता टिकवून ठेवत नसली तरी, झटपट स्वयंपाकासाठी आणि रोजच्या वापरासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
कोणते चांगले आहे? : स्वयंपाकासाठी स्टील आणि लोखंडी दोन्ही कढया उत्तम पर्याय आहेत, आणि प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे आहेत. कोणती कढई अधिक चांगली आहे हे पूर्णपणे तुमच्या स्वयंपाकाच्या पद्धतीवर आणि पाककृतीवर अवलंबून आहे. लोखंडी कढया अधिक चवदार आणि लोहयुक्त असतात, तर स्टेनलेस स्टीलच्या कढयांची देखभाल करणे सोपे असते आणि त्या सर्व प्रकारच्या आंबट किंवा गोड-आंबट पदार्थांसाठी सुरक्षित मानल्या जातात.
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