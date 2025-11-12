ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! तुम्ही देखील अंकुरलेले बटाटे, कांदे आणि लसूण खाता का? पडू शकते महागात!

तज्ञ म्हणतात की, अंकुर फुटलेल्या भाज्या बाबद सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कारण सावधगिरी न बाळगल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वाचा सविस्तर..,

WHICH VEGETABLES ARE SPROUTS SIDE EFFECTS OF SPROUTS VEGETABLES VEGETABLES SPROUTS HARMFUL SPROUTED VEGETABLES DANGEROUS
सावधान! तुम्ही देखील अंकुरलेले बटाटे, कांदे आणि लसूण खाता का? पडू शकते महागात! (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 12, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SPROUTED VEGETABLES: आपल्या प्रत्येकाच्या घरात काही असो वा नसो कांदे, लसूण आणि बटाटे नेहमी असतात. या तिन्ही वस्तू घेताना देखील आपण जास्त प्रमाणात घेतो. कारण या वस्तूंचा जास्त वापर केला जातो आणि त्या जास्त काळ टिकून देखील राहतात. परंतु या भाज्या जास्त काळ साठवून ठेवल्यास त्यांना अंकुर फुटतात. अशा वेळी ते बटाटे किंवा कांदे फेकून घ्यावेत किंवा नाही असा अनेकांचा गोंधळ उडतो. परंतु बरेच जण ते फेकून न देता अंकुर काढून त्याचा उपयोग करतात. मात्र, तज्ञांच्या मते, अशा अंकुरेलल्या भाज्या न खाणं चांगलं. कारण याकडे दुर्लक्ष केल्यास पचनासंबंधित अनेक समस्यांना तुम्हाला तोंड द्यावं लागू शकते. चला तर जाणून घेऊया अंकुरल्यानंतर कोणत्या भाज्या खाऊ नयेत!

  • बटाटे: बटाटे जास्त काळ साठवल्याने त्यावर लहान अंकुर येतात, जे हळूहळू मोठे होतात. परंतु, बरेच लोक ते काढून टाकतात आणि उपयोगात आणतात. मात्र, तज्ञ म्हणतात की, असं करणं आरोग्यासाठी चांगलं नाही. तज्ञांच्या मते, अंकुरांमध्ये काही प्रकारचे विषारी ग्लायको अल्कलॉइ़ड वाढू लागतात. हे विषारी पदार्थ जर पोटात गेले तर मळमळ, उलट्या, डोकेदुखी, पोटदुखी आणि अतिसार यासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. अंकुरलेले कंद बाजूला ठेवणे चांगले. बटाट्यांवर अंकुर येण्यामागील मुख्य कारण आपण ते जास्त प्रकाश आणि उष्णता असलेल्या ठिकाणी साठवून ठेवतो. अशाठिकाणी ते साठवून ठेवण्यापेक्षा थंड, गडद आणि कोरड्या ठिकाणी साठवल्याने त्यांच्यावर अंकुर येणार नाहीत. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, गर्भधारणेदरम्यान मातांनी अंकुरलेले बटाटे खाल्ल्याने न्यूरल ट्यूब दोष आणि ओरोफेशियल क्लेफ्ट्सचा धोका वाढतो.
  • कांदे आणि लसूण: बराच काळ साठवलेल्या कांद्यामध्ये कांद्याच्या देठासारखे दिसणारे अंकुर येतात. काही लोक त्यांना कांद्याच्या देठासारखे समजतात. ते भाजीला फोडणी देखील वापरतात. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हे आरोग्यदायी नाहीत. त्यावर अंकुर येऊ नयेत म्हणून, ते कांदा गडद, ​​थंड आणि ओलावा नसलेल्या ठिकाणी साठवण्याचा सल्ला तज्ञ देतात. तसंच, ज्यांना फोडणीमध्ये कांद्याचे देठ वापरायचे आहे त्यांनी विशेषतः लागवड केलेले अंकुर निवडणे चांगले. कधीकधी, आपल्याला लसणावर कांद्याच्या देठासारखे दिसणारे अंकुर दिसतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर तुम्ही अशा गोष्टी सोलल्या तर आत काळी बुरशी असते. ते म्हणतात की अशा गोष्टी फेकून देणे चांगले.
  • ते कच्चे खाऊ नका: अनेकांना अंकुरलेले धान्य आणि बिया कच्चे खाण्याची सवय असते. काही लोक त्यांच्यापासून विविध पदार्थ बनवतात. तज्ञ म्हणतात की, काही प्रकारचे अंकुर कच्चे न खाणे चांगले. विशेषतः, ते असा इशारा देतात की अल्फल्फा बिया आणि बीन अंकुर कच्चे खाल्ल्याने काही लोकांमध्ये अन्न विषबाधा होऊ शकते . म्हणून, असे अंकुर कच्चे खाण्यापेक्षा चांगले शिजवलेले खाणं चांगलं. या संदर्भात, लहान मुले, गरोदर महिला आणि स्वयंप्रतिकार रोग असलेल्या लोकांनी अंकुरलेल्या भाज्या तसंच अंकुरलेली धान्य आणि बियाण्यांपासून दूर राहण्याची शिफारस केली जाते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

