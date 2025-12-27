ETV Bharat / health-and-lifestyle
भिजवलेले अक्रोड की बदाम; दोन्हीपैकी कोणते हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगलं?
अनेक लोक अक्रोड आणि बदाम खाणं पसंत करतात. परंतु त्यातील चांगल्या परिणामांसाठी ते कसं खावं हे तुम्हाला माहिती आहे काय? वाचा सविस्तर..,
Published : December 27, 2025 at 7:12 PM IST
soaked walnuts Vs almonds: बदाम आणि अक्रोड हे दोन सर्वात लोकप्रिय पदार्थ आहेत. दोघांचेही अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. दोघेही पोषक तत्वांनी समृद्ध आहेत. मात्र, दोघांचेही स्वतःचे वेगळे गुणधर्म आहेत. जेव्हा तुम्ही त्यांना भिजवून खाता तेव्हा त्यांचे गुणधर्म दुप्पट परिणाम देतात. जेव्हा आपण ते भिजवून खातो त्यातील फायटिक अॅसिड कमी होते. यामुळे ते लवकर पचतात. तसंच हृदयाचे आरोग्य आणि मेंदूचे कार्य सुधारण्यासाठी उत्तम मानले जातात. विशेषतः अक्रोड नियमितपणे खाल्ल्यास मेंदूचे आरोग्य सुधारते, तर बदाम रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत होते. परंतु, या दोघांपैकी कोणते आरोग्यदायी आहे? निरोगी राहण्यासाठी तुम्ही काय खावे? त्यांना भिजवून खाण्याचे फायदे जाणून घ्या.
बदाम: बदाम व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम, प्रथिने आणि निरोगी चरबीने समृद्ध असतात. भिजवल्यावर त्यांची त्वचा सोलली जाते. त्यातून टॅनिन बाहेर पडतात जे पोषक तत्वांचे शोषण रोखतात. मूठभर भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने अँटिऑक्सिडंट्स मिळतात जे त्वचा, नसा आणि हृदयाचे संरक्षण करतात. भिजवलेल्या बदामांना आयुर्वेदात ब्रेन टॉनिक म्हटलं जाते. कारण ते मेंदूच्या आरोग्याचे संरक्षण करतात. स्मरणशक्ती आणि लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भिजलेले बदाम फायदेशीर आहेत. त्यात भरपूर मॅग्नेशियम असते. ते मज्जासंस्था शांत ठेवण्यात देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच बदाम खाल्ल्याने ताण कमी होतो आणि आराम मिळतो.
अक्रोड भिजवलेले खाण्याचे फायदे: अक्रोड देखील खूप आरोग्यदायी असतात. त्यात ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड मुबलक प्रमाणात आढळते. अक्रोड हे वनस्पती-आधारित अन्न आहेत. अक्रोड हृदयाच्या आरोग्याचे संरक्षण करते तसंच शरीरातील जळजळ कमी करण्यासाठी हे सर्वोत्तम मानले जातात. काजूंच्या तुलनेत, 2 भिजवलेले अक्रोड अँटिऑक्सिडंट्सचे दुप्पट फायदे देतात. अक्रोड खाल्ल्याने वयानुसार मेंदूचे आरोग्य सुरक्षित राहते. मेंदूसारखा दिसणारा अक्रोड मेंदूचे कार्य सुधारतो यात शंका नाही. अक्रोड सहसा कडू असतात. जर तुम्ही ते रात्रभर भिजवून सकाळी खाल्ले तर कडूपणा कमी होतो.
काय लवकर पचते? भिजवलेले बदाम पोटासाठी खूप चांगले असतात. काही लोकांना कच्चे बदाम खाल्ल्यावर पोटफुगी आणि जडपणा जाणवतो. परंतु, भिजवल्यावर त्यावरील त्वचा सहज काढता येऊ शकते. यामुळे व्हिटॅमिन ई चांगल्या प्रकारे शोषले जाते. दुसरीकडे, अक्रोड फायटिक अॅसिड आणि टॅनिन देखील सोडतात. कच्चे खाल्ल्याने होणाऱ्या पचनाच्या समस्या भिजवल्यावर होत नाहीत. पोटाच्या समस्या होत नाहीत. बरेच लोक दररोज बदाम खातात. परंतु, अक्रोड दीर्घकालीन समाधान देखील देतात.
हृदयाच्या आरोग्यासाठी: हृदयाच्या आरोग्यासाठी अक्रोडमध्ये ओमेगा-3 चे प्रमाण जास्त असते. ते खाल्ल्याने वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते आणि रक्तवाहिन्यांची कार्यक्षमता सुधारते. तसंच अक्रोड मेंदूच्या आरोग्यासाठी देखील खूप चांगलं आहे. अक्रोड त्यांच्या न्यूरोप्रोटेक्टिव्ह संयुगांमुळे अनेक फायदे देतात. परंतु बदामही कमी नाहीत. रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यात ते आघाडीवर आहेत. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियममुळे ते हाडांच्या बळकटीत मदत करतात. मेंदू आणि हृदयाच्या संरक्षणात अक्रोड आघाडीवर असले तरी, बदाम खाल्ल्याने त्वचा, पचन, हाडे आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
कोणते चांगले आहेत? भिजवलेले बदाम आणि भिजवलेले अक्रोड दोन्ही आरोग्यासाठी चांगले आहेत. परंतु, तुम्हाला कोणते फायदे हवे आहेत हे माहित असणे आवश्यक आहे. हृदय आणि मेंदूच्या आरोग्यासाठी अक्रोड पुढे असले तरी,बदाम एकूण संतुलन, पचन, वजन नियंत्रण आणि दैनंदिन उर्जेसाठी चांगले आहेत. दोन्ही एकत्र घेणे चांगले. म्हणजेच, जर तुम्ही 4 बदाम घेतले तर 1 भिजवलेले अक्रोड घेणे चांगले.
