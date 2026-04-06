घोरत असलेल्या माणसाशेजारी शांत झोपण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स
शेजारील झोपणाऱ्यांच्या घोरण्यामुळे अनेकांच्या झोपेत व्यत्यय येतो? अशावेळी आम्ही सांगितलेल्या टिप्स फॉलो केल्यास शांत झोप घेऊ शकता...
Published : April 6, 2026 at 7:20 PM IST
snoring problem: प्रत्येकाला रात्री शांत झोप हवी असते. पण शेजारी झोपलेल्या व्यक्तीच्या घोरण्यामुळे अनेकांच्या झोपेत व्यत्यय येतो. ही केवळ एका व्यक्तीची समस्या नाही. यामुळे अनेकदा जोडप्यांमध्ये किंवा एकाच खोलीत राहणाऱ्या लोकांमध्ये भांडणेही होतात. घोरणारी व्यक्ती नकळतपणे आपल्या शेजारी झोपलेल्या व्यक्तीच्या झोपेत व्यत्यय आणते. या समस्येवर उपाय सुचवताना प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ डॉ. गौतम यलमुडी यांनी सोशल मीडियावर काही मौल्यवाल सूचना केल्या आहेत. चल तर शांत झोप घेण्यासाठी कोणत्या गोष्टी करणं आवश्यक आहेत.
घोरणारे लोक पाठीवर झोपतात. ज्यामुळे श्वसनमार्गात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे अधिक आवाज येतो. डॉ. गौतम यलमुडी यांच्या मते, जे लोक घोरतात त्यांनी कुशीवर झोपावं. यामुळे घशाचे स्नायू श्वासनमार्गावर दाब टाकत नाहीत. ज्यामुळे घोरणे बऱ्याच अंशी कमी होते. जे लोक नकळपणे पाठीवर झोपत असलील तर त्यांना आधार देण्यासाठी त्यांच्या पाठीवर एक मऊ उशी ठेवणे ही एक चांगली कल्पना आहे.
इअरप्लगची मदत घ्या: जेव्हा घोरण्याचा आवाज खूप मोठा आणि असह्य असतो. तेव्हा इअरप्लग वापरणं हा सर्वोत्तम उपाय आहे. यामुळे बाहेरील आवाज लक्षणीयरीत्या कमी होतो. बाजारात उपलब्ध असलेले दर्जेदार आणि मऊ इअरप्लग निवडल्यास कानांना कोणताही त्रास होत नाही. हे घातल्याने बाहेरील मोठा आवाज रोखण्यास मदत होते. तुम्हाला शांतपणे डोळे मिटता येतात. प्रवास करताना किंवा नवीन ठिकाणी झोपताना हे खूप उपयुक्त ठरते.
पंख्याचा वेग वाढवणे एक चांगला मार्ग: बऱ्याच लोकांना वाटते की झोपण्यासाठी शांतता हाच एकमेव मार्ग आहे. मात्र, जेव्हा शेजारील व्यक्ती घोरत असते, तेव्हा ती शांतता अधिकच त्रासदायक ठरू शकते. यावर मात करण्यासाठी पंख्याचा वेग वाढवणे हा एक चांगला उपाय आहे. पंख्यांच्या आवाजामुळे घोरण्यामुळे होणारा त्रास कमी होऊ शकतो. हा आवाज मेंदूला शांत करतो आणि बाहेरील आवाजांपासून लक्ष विचलित करण्यास मदत करते. तसंच यामुळे खोलीतील हवेचा संचार सुधारतो. परिणामी झोपेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते.
आणखी काय करावं: डॉक्टरांनी दिलेल्या तीन मुख्य सूचनांव्यतिरिक्त आणखी काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर घोरणारी व्यक्ती लठ्ठ असेल तर त्यांनी वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. लठ्ठ व्यक्तीनंनी रात्रीचं जेवण हलकं करावं. तसंच झोपण्याच्या किमान दोन तास आधी त्यांनी आपलं जेवणं संपवावं, श्वासोच्छवासाशी संबंधित काही समस्या असल्यास तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य उपचार घेणे आवश्यक आहे.
झोपोच्या कमतरतेमुळे डोकेदुखी, थकवा आणि एकाग्रतेचा अभाव यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून डॉ. गौतम यलमुडी यांनी सुचवलेले हे लहान बदल अमलात आणा आणि निरोगी झोप घ्या. केवळ औषधोपचारानेच नव्हे तर जीवनशैलीतील बदलांमुळे देखील आश्चर्यकारक परिणाम मिळू शकतात.