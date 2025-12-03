ETV Bharat / health-and-lifestyle
स्ट्रॉबेरी खाल्ल्याने एक-दोन नव्हे तर होतात एवढे फायदे; मधुमेह रूग्णांसाठी वरदान
स्ट्रॉबेरी हे फळ रसाळ असते. त्याची किंचित गोड आणि आंबट चव अनेकांना आवडते. सर्दी आणि फ्लू यासारख्या हंगामी संसर्गांशी लढण्यास स्ट्रॉबेरी मदत करते.
Published : December 3, 2025 at 4:20 PM IST
health benefits Of strawberries: जेव्हा आपण स्ट्रॉबेरीचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला त्यांचा लाल रंग आणि अद्वितीय चव आठवते. जरी ते परदेशात लोकप्रिय असले तरी, आज हे फळ भारतातील अनेक भागात सहज उपलब्ध आहे. हे फळ पोषक तत्वांचे भांडार आहे. स्ट्रॉबेरीची लागवड प्रामुख्याने थंड हवामानात केली जाते. ही लागवड अमेरिका आणि युरोपमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात घेतली जाते. भारतात त्याची लागवड उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात केली जाते. स्ट्रॉबेरीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळतात. जे एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी खाण्याचे फायदे.
- हृदयाचे आरोग्य सुधारते: स्ट्रॉबेरीमध्ये अँथोसायनिन्स नावाचे शक्तिशाली फ्लेव्होनॉइड्स असतात. हे रक्तवाहिन्यांच्या कार्यात सुधारणा करतात. तसंच ते शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी करतात आणि चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढविण्यास मदत करतात. यामुळे, स्ट्रॉबेरी हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक सारख्या गंभीर हृदयरोगांचा धोका कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
- रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते: स्ट्रॉबेरी हे व्हिटॅमिन सीचा चांगला स्रोत आहे. एक कप स्ट्रॉबेरी व्हिटॅमिन सीच्या दैनंदिन गरजेच्या जवळजवळ १००% भाग पुरवते. व्हिटॅमिन सी पांढऱ्या रक्त पेशी तयार करून रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. तसंच स्ट्रॉबेरी सर्दी आणि फ्लू सारख्या हंगामी संसर्गांशी लढण्यास मदत करते.
- त्वचेला तेज देते: या फळातील व्हिटॅमिन सी त्वचेच्या संरचनेसाठी आवश्यक असलेल्या कोलेजनच्या उत्पादनास उत्तेजन देते. यामुळे त्वचा लवचिक राहण्यास मदत होते आणि सुरकुत्या येण्यास विलंब होतो. शिवाय, त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स सूर्यप्रकाशामुळे आणि पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून त्वचेचे संरक्षण करतात.
- रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते: स्ट्रॉबेरीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असतो. शिवाय, त्यात असलेले फायबर आणि इतर संयुगे रक्तप्रवाहात साखरेचे शोषण कमी करतात. यामुळे खाल्ल्यानंतर लगेच रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढण्यापासून रोखले जाते. मधुमेहींसाठी हे खूप फायदेशीर आहे.
- शरीरातील जळजळ कमी करते: दीर्घकालीन जळजळ हा अनेक रोगांचा आधार आहे. स्ट्रॉबेरीमधील शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म शरीरातील अनावश्यक जळजळ कमी करतात. हे सांधेदुखी (संधिवात) सारख्या जळजळ-संबंधित समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यास देखील मदत करते.
- पचनसंस्थेची देखभाल: स्ट्रॉबेरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. हे फायबर पचनसंस्थेचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करते. ते केवळ बद्धकोष्ठता रोखत नाही तर आतड्यांमधील फायदेशीर बॅक्टेरियासाठी अन्न म्हणून देखील काम करते, ज्यामुळे आतड्यांचे एकूण आरोग्य सुधारते. ते सॅलड, ज्यूस किंवा जसे आहे तसे सेवन केले जाऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
