ETV Bharat / health-and-lifestyle
सुंदर आणि तेजस्वी त्वचा हवी आहे? लक्षात ठेवा या आवश्यक गोष्टी
त्वचेसंबंधित आरोग्यासाठी काही खबरदारी घेणे गरजेचं आहे, असं तज्ञांचं मत आहे. काही दिनचर्या फॉलो केल्यास तुमचा चेहरा नक्की चमकदार होऊ शकतो...
Published : March 11, 2026 at 7:38 PM IST
home remedies for glowing skin: सुंदर, तेजस्वी त्वचेसाठी प्रत्येकजनण प्रयत्नशील असतो. त्वचेची काळजी घेण्याकरिता आपण बाजारात उपलब्ध असलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर करतो. परंतु आपल्याला अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. यामुळे आपण वापरत असलेली उत्पादने का काम करत नाहीत? उत्पादन काम न करण्यामागे दुसरं कारण तर नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात. मात्र, यावर तज्ञांचं मत आहे की, केवळ त्वचेची काळजी चांगली घेतल्याने त्वचा निरोगी आणि तेजस्वी होत नाही. त्यांच्या मते, निरोगी जीवनशैलीच्या सवयींचे पालन केल्यास त्वचा चांगली राहू शकते. यामुळे त्वचा तर निरोगी होतेच परंतु निरोगी जीवनशैलीमुळे अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील होतात. आता त्या कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया....
पुरेसे पाणी प्या: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, सुंदर आणि तेजस्वी त्वचेसाठी पाणी पिणं आवश्यक आहे. तज्ञांच्या मते, पाणी त्वचेला हायड्रेटेड आणि ताजे ठेवण्यास मदत करते. तसंच पाणी शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करते. विषारी पदार्थ त्वचेला हानी पोहोचवू शकतात आणि अनेकदा त्वचेच्या समस्या निर्माण करतात असा इशारा तज्ञांनी दिलाय.
गाढ झोप: तज्ञांच म्हणणं आहे की, झोप ही चमकदार त्वचेसाठी आवश्यक आहे. असं म्हटलं जातं की, जेव्हा आपण झोपतो, तेव्हा शरीर ग्रोथ हार्मोन्स सोडते. यामुळे खराब झालेल्या त्वचेच्या पेशी दुरुस्त करण्यास आणि नवीन पेशी तयार करण्यास मदत होते. झोपेचा अभाव आणि ताणतणाव हार्मोन कॉर्टिसॉल वाढवतो. यामुळे त्वचेतील कोलेजन खराब होते. परिणामी निस्तेज त्वचा आणि मुरुम आणि सुरकुत्या यासारख्या अनेक त्वचेच्या समस्या उद्भवतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, दीर्घकाळात झोपेची गुणवत्ता कमी राहिल्याने अकाली वृद्धत्व येऊ शकते आणि त्वचेचा संरक्षणात्मक अडथळा कमकुवत होऊ शकतो.
निरोगी आहार घ्या: निरोगी आहार चमकदार आणि तेजस्वी त्वचेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तज्ञ घरी शिजवलेले अन्न, विशेषतः ताजी फळे आणि भाज्या खाण्याची शिफारस करतात. निरोगी आहार घेतल्याने तुमची त्वचा आतून उजळण्यास मदत होऊ शकते. या संदर्भात, फास्ट फूड आणि तळलेले पदार्थ टाळणे उचित आहे.
हातांनी चेहऱ्याला स्पर्श करणे टाळा: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हातांनी वारंवार चेहऱ्याला स्पर्श केल्याने त्वचेच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात. ते म्हणतात की, चेहऱ्याला वारंवार स्पर्श करणे टाळण्याची काळजी घेतली पाहिजे.
स्वच्छ उशीकव्हर वापरा: सुंदर, चमकदार त्वचेसाठी स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. तज्ञ म्हणतात की तुम्ही विश्रांती घेताना तुमचे उशाचे कव्हर स्वच्छ आहे की,नाही हे तपासावे. कारण आपल्या उशाचे कव्हर नकळत मृत त्वचेच्या पेशी, घाम, धूळ, घाण आणि केसांच्या तेलांनी माखलेले असतात. यामुळे, दीर्घकाळात उशावर धूळ आणि इतर अॅ्लर्जन्स जमा होतात, ज्यामुळे बॅक्टेरियाची वाढ होते, असं सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शनच्या अभ्यासात दिसून आलं आहे.
त्वचेला नैसर्गिकरित्या श्वास घेऊ देणे: तज्ञ त्वचेवर क्रीम जास्त न लावण्याचा सल्ला देतात. नैसर्गिक चमक आणि तेज मिळविण्यासाठी त्वचेला नैसर्गिकरित्या श्वास घेऊ देण्याची सूचना तज्ञ करतात. तुमच्या त्वचेचा प्रकार काहीही असो तुमची त्वचा नियमितपणे स्प्रिंग क्लीन करणं आवश्यक आहे.