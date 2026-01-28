ETV Bharat / health-and-lifestyle
सुंदर दिसण्यासाठी ‘हे’ तेल आहे फायदेशीर; जाणून घ्या वापरण्याची पद्धत
'मोरिंगा ऑइल' त्वचेला चमक देते, तसंच ते त्वचेच्या एकूण आरोग्यासाठी देखील खूप फायदेशीर आहे, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
Published : January 28, 2026 at 2:02 PM IST
benefits of moringa oil for face: महिला सुंदर दिसण्याकरिता एक ना अनेक उपाय करतात. स्वयंपाकघरात आढळणाऱ्या नैसर्गिक घटकांपासून ते बाजारात मिळणारे विविध सौंदर्यवर्धक प्रोडक्टचा वापर महिला करतात. परंतु बाजारातील केमिकलयुक्त प्रोडक्ट त्वचेकरिता हानिकारक ठरू शकतात. कारण त्यात विविध प्रकारची रसायने समाविष्ट केली असतात. मात्र, तज्ञ नैसर्गिक सौंदर्य वाढवण्यासाठी दिनचर्येत मोरिंगा ऑइलचा समावेश करण्याची शिफारस करतात. तुम्ही मोरिंगाच्या आरोग्यदायी फायद्यांबद्दल ऐकलं असेलच, पण तुम्हाला माहित आहे का की ते आपल्या आरोग्यासोबतच आपल्या त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे? होय, तज्ञ म्हणतात की, आजकाल महिला चमकदार आणि मऊ त्वचेसाठी मोरिंगा ऑइल वापरत आहेत. वाळवलेल्या मोरिंगा बियाण्यांपासून तयार केलेलं हे ऑईल सौंदर्य वाढण्यासाठी खूप प्रभावी मानलं जातं. या लेखात मोरिंगा तेल त्वचेसाठी कसे फायदेशीर आहे ते जाणून घेऊया.
चमकदार त्वचेसाठी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, प्रदूषणामुळे खराब झालेली त्वचेवर मोरिंगा तेल लावण्याने त्वचा पुनर्संचयित होण्यास मदत होते. दैनंदिन कामांमुळे होणारा थकवा आणि तणाव यापासून देखील मोरिंगा तेल आराम देते. असंही सुचवलं जाते की, या तेलाचा नियमित वापर केल्याने त्वचा केवळ मऊच राहात नाही तर ती तेजस्वी देखील होते.
मॉइश्चरायझिंग: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मोरिंगा तेल कोरड्या त्वचेसाठी फायदेशीर आहे. ते त्वचेच्या आतील थरांमध्ये प्रवेश करते आणि मॉइश्चरायझ करते. तसंच मोरिंगा ऑइल चिकट नसते आणि फाटलेल्या ओठांना आराम देण्यासाठी ते लावण्याची शिफारस केली जाते. त्यात असलेले फॅटी अॅसिड, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे त्वचेला पुरेसा ओलावा आणि पोषण देतात.
वयाच्या डागांपासून संरक्षण: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मोरिंगा तेलातील अँटीऑक्सिडंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात आणि त्वचा तरुण आणि निरोगी ठेवतात. व्हिटॅमिन सी कोलेजन उत्पादन वाढवते आणि त्वचेला सुरकुत्या होण्यापासून वाचवते. म्हणूनच, तज्ञ वयाचे डाग टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याची शिफारस करतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर तुमच्या चेहऱ्यावर बारीक सुरकुत्या असतील तर त्या हळूहळू नाहीशा होऊ शकतात. आंघोळीनंतर त्वचेवर हे तेल लाऊन हलक्या हाताने मालिश केल्यास ते दिवसभर मॉइश्चरायझ राहते. ज्यांना दिवसा तेल लावण्यास कठीण वाटते ते झोपण्यापूर्वी त्यांच्या त्वचेवर लावू शकतात. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च अँड अॅप्लिकेशन्सनुसार, मोरिंगा तेलात अँटीमाइक्रोबियल, अँटीबॅक्टेरियल, अँटीऑक्सिडंट, अँटीफंगल आणि अँटी-एजिंग गुणधर्म असतात, जे सुरकुत्या आणि निस्तेज त्वचेसारख्या वृद्धत्वाच्या परिणामांसह अनेक त्वचेच्या समस्यांमध्ये मदत करतात.
केसांसाठी: मोरिंगा ऑइल केवळ त्वचेलाच नाही तर केसांनाही मॉइश्चरायझ करते. ओल्या केसांमध्ये थोड्या प्रमाणात मोरिंगा ऑइल हलक्या हाताने मसाज केल्यास केस चांगले होतात. या तेलाचा नियमित वापर केस मजबूत होतात आणि कोंडा आणि दुभंगलेल्या टोकांसारख्या समस्यांपासून मुक्तता मिळते, असं म्हटलं जातं. याव्यतिरिक्त, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मोरिंगा ऑइल चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. त्याचे दाहक-विरोधी गुणधर्म सूर्यप्रकाशामुळे खराब झालेली त्वचा पुनर्संचयित करण्यास मदत करतात. तुम्ही ते सीरम म्हणून देखील केसांना लावू शकता.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)