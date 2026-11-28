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भांड्यांवरील हट्टी पिवळे डाग निघत नाहीत? ट्राय करा 'या' सोप्या ट्रिक्स
भांड्यांवरील हट्टी पिवळे डाग काही मिनिटांत काढण्यासाठी सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय जाणून घ्या.
Published : November 28, 2026 at 6:58 PM IST
हैदराबाद : भारतीय घरांमध्ये जवळजवळ प्रत्येक पदार्थात, विशेषतः भाज्या आणि कडधान्यांमध्ये हळद घातली जाते. कालांतराने, हळदीतील कर्क्युमिनमुळं भांड्यांवर पिवळे डाग पडतात. हा पदार्थ पाण्यात सहज विरघळत नाही. उलट, तेल आणि उष्णतेच्या संपर्कात आल्यावर तो भांड्यांच्या पृष्ठभागाला घट्ट चिकटतो, ज्यामुळं ती आतून पिवळी पडतात. यामुळं त्यांची चमक कमी होते आणि ती अनाकर्षक दिसू लागतात.
बरेच लोक हे डाग स्टील वूलने घासून काढण्याचा प्रयत्न करतात, पण याचा क्वचितच उपयोग होतो. तुम्हीसुद्धा या हट्टी डागांपासून सुटका मिळवण्याचा मार्ग शोधत आहात का? तसं असल्यास, ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. तज्ञांच्या मते, काही सोप्या पद्धतींचा अवलंब करून तुम्ही हे हट्टी पिवळे डाग काढून तुमच्या भांड्यांची चमक परत आणू शकता. या पद्धतींबद्दल जाणून घ्या...
भांड्यांवरील पिवळे डाग काढण्याचे उपाय :
- ग्लिसरीन आणि लिक्विड डिश सोप: एका भांड्यात दोन कप पाणी, पाव कप ग्लिसरीन आणि पाव कप लिक्विड डिश सोप मिसळा. या मिश्रणात एक कापड बुडवा आणि भांड्याच्या आतील बाजूस असलेले पिवळे डाग घासून काढा. 15 मिनिटांनंतर, डिशवॉशिंग लिक्विड वापरून भांडे पुन्हा घासून घ्या आणि कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवा. डाग निघून जातील आणि भांडे नव्यासारखे चमकू लागेल.
- लिंबू : लिंबामधील आम्लधर्मी गुणधर्म हट्टी डाग काढण्यासाठी खूप प्रभावी आहेत, ज्यामुळं ते एक नैसर्गिक स्वच्छताकारक ठरते. कोमट पाण्यात थोडा लिंबाचा रस मिसळा आणि हे द्रावण डाग पडलेली भांडी स्वच्छ करण्यासाठी वापरा. हे मिश्रण रात्रभर तसेच राहू द्या आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी भांडी धुवा. यामुळं भांडी नव्यासारखी चकचकीत होतील. तज्ज्ञ लिंबाच्या रसाऐवजी व्हिनेगर वापरण्याचा सल्ला देतात.
- बेकिंग सोडा पेस्ट : बेकिंग सोडा थोड्या पाण्यात मिसळून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट डाग पडलेल्या भांड्याच्या आतल्या बाजूला लावा. अर्ध्या तासानंतर, घासणीनं घासून घ्या आणि नंतर डिशवॉशिंग लिक्विडने धुवा. यामुळं पिवळे डाग निघून जातील. जर्नल ऑफ कंझ्युमर सायन्समध्ये प्रकाशित झालेल्या 2019 च्या एका अभ्यासानुसार, संशोधकांना असं आढळलं आहे की भांडी आणि तव्यांवरील पिवळे डाग प्रभावीपणे काढण्यासाठी बेकिंग सोडा पेस्ट हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे डॉ. जॉन स्मिथ या संशोधनात सहभागी होते. त्यांनी सांगितलं की स्टेनलेस स्टील आणि पॉलिश केलेल्या ॲल्युमिनियमच्या भांडी आणि तव्यांवरील पिवळे डाग काढण्यासाठी बेकिंग सोडा पेस्ट खूप प्रभावी आहे.
- हायड्रोजन पेरॉक्साइडचा वापर: भांड्यांवरील पिवळे डाग काढण्यासाठी तुम्ही या रसायनाचा वापर करू शकता. पिवळ्या डागांवर हायड्रोजन पेरॉक्साइड द्रावणाचे काही थेंब टाका आणि 15 मिनिटे तसेच राहू द्या. त्यानंतर, सर्वोत्तम परिणामांसाठी भांडी पूर्णपणे स्वच्छ धुवा.
- टूथपेस्ट : तुम्हाला माहित आहे का की पिवळे डाग काढण्यासाठी टूथपेस्ट देखील खूप प्रभावी आहे? भांड्यांवरील डाग असलेल्या भागावर टूथपेस्टचा जाड थर लावा. 30 मिनिटांनंतर, कोरड्या कापडाने पृष्ठभाग पुसून घ्या आणि नंतर डिशवॉशिंग लिक्विडने स्वच्छ करा.
- व्हिनेगर : एक कप व्हिनेगर (किंवा ब्लीच) दोन कप कोमट पाण्यात मिसळा. हे मिश्रण डाग पडलेल्या भांड्यांवर ओता. रात्रभर तसेच राहू द्या आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेहमीच्या साबणाने धुवा. तज्ञांच्या मते, ही पद्धत काचेच्या आणि सिरॅमिक वस्तूंसाठी देखील प्रभावी आहे.
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