शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास जाणवतात 'ही' लक्षणं; वेळीच काजळी घेतली नाही तर ठरू शकते घातक

केस, हाडे, नखे आणि दातांच्या आरोग्यासाठी कॅल्शियम अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. याच्या कमतरतेमुळे हाडांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास जाणवतात ‘ही’ लक्षणं; वेळीच काजळी घेतली नाही तर ठरू शकते घातक (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 25, 2025 at 12:01 PM IST

calcium deficiency: मानवी शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी कॅल्शियम अत्यंत आवश्यक आहे. लहान मुलांपासून प्रौढांपर्यंत सर्व वयोगटातील लोकांसाठी कॅल्शियम महत्त्वाचा आहे. हाडे मजबूत ठेवणे, हृदयासह स्नायूंचे आकुंचन नियंत्रित करणे, मजबूत दात किंवा निरोगी मज्जासंस्थेसाठी कॅल्शियम आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, कॅल्शियम हार्मोन उत्पादन, पेशी सिग्नलिंग आणि एंजाइमच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सौम्य कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे थकवा किंवा अस्वस्थता जाणवू शकतो, तर दीर्घकालीन आणि तीव्र कमतरतेमुळे गंभीर न्यूरोलॉजिकल आणि हृदयरोगच्या समस्या उद्बवू शकतात.

शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास जाणवतात ‘ही’ लक्षणं; वेळीच काजळी घेतली नाही तर ठरू शकते घातक (Getty Images)

नवीन संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, कॅल्शियमच्या कमतरतेची सुरुवातीची लक्षणे बहुतेकदा सौम्य आणि अस्पष्ट असू शकतात. त्यांना सहजपणे ताण, वृद्धत्व किंवा थकवा समजले जाऊ शकते. म्हणूनच, परिस्थिती बिघडण्यापूर्वी तात्काळ मदत घेणे गरजेचं आहे. या लेखात, आपण कॅल्शियमच्या कमतरतेच्या लक्षणांवर चर्चा करू. तज्ञ म्हणतात की जेव्हा कॅल्शियमची पातळी कमी होते तेव्हा काही लक्षणे स्पष्ट दिसातात.

शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास जाणवतात ‘ही’ लक्षणं; वेळीच काजळी घेतली नाही तर ठरू शकते घातक (Getty Images)

कॅल्शियम शरीरासाठी आवश्यक: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, कॅल्शियमची कमतरता, ज्याला हायपोकॅल्सेमिया असंही म्हणतात, ही अशी स्थिती आहे, जी रक्तात कॅल्शियमची पातळी पुरेशी नसल्यास उद्भवते. कॅल्शियम हे एक आवश्यक खनिज आहे. जे हाडांचे आरोग्य, स्नायूंचे आकुंचन आणि मज्जातंतूंचे संक्रमण यासारख्या अनेक शारीरिक प्रक्रियांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. पुरेसे कॅल्शियम न मिळाल्याने स्नायूंमध्ये पेटके येणे, मूड बदलणे आणि कोरडी त्वचा किंवा केस गळणे यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.

संशोधनाचा अंदाज आहे की, जगभरात 3.5 अब्जाहून अधिक लोक कॅल्शियमच्या कमतरतेने ग्रस्त आहेत किंवा त्यांना कॅल्शियमची पातळी कमी होण्याचा धोका आहे. कॅल्शियमच्या कमतरतेची लक्षणे व्यक्तीनुसार बदलू शकतात. काही लोकांना हायपोकॅल्सेमियाची लक्षणे अचानक जाणवू शकतात, तर काहींमध्ये ही लक्षणं कालांतराने दिसू शकतात. बहुतेकदा कॅल्शियमच्या कमतरतेची लक्षणं मूळ कारणावर आणि तीव्रतेवर अवलंबून असतात.

हायपोकॅल्सेमिया (कॅल्शियमची कमतरता ) ची लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत.

  • पेटके: स्नायूंमध्ये वेदना, ज्यामध्ये हालचाल करताना मांड्या आणि हातांमध्ये वेदनांचा समावेश आहे. यामध्ये हात, पाय आणि बोटे तसंच तोंडाभोवती सुन्नपणा आणि मुंग्या येणे देखील समाविष्ट असू शकते. स्नायूंच्या कार्यासाठी कॅल्शियम महत्वाचे आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर कॅल्शियमची पातळी कमी असेल तर स्नायू योग्यरित्या कार्य करणार नाहीत. कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे पाय आणि हातांमधील स्नायू केवळ क्रियाकलापादरम्यानच नव्हे तर विश्रांतीच्या वेळी देखील सुस्त आणि सुन्न वाटतात असं म्हटलं जातं.
  • खूप थकवा जाणवणे: कमी कॅल्शियम पातळीमुळे तीव्र थकवा येऊ शकतो, ज्यामध्ये उर्जेचा अभाव आणि आळसाची भावना यांचा समावेश आहे. यामुळे निद्रानाशाच्या समस्येचा देखील सामना करावा लागू शकतो. कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे चक्कर येणे, विसरणे आणि गोंधळ होण्याचा धोका देखील वाढू शकतो.
  • ठिसूळ नखे: नखांमुळे आपल्या आरोग्याचे संकेत मिळतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, नखांचा वापर कॅल्शियमची पातळी निश्चित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. असं म्हटलं जातं की, जर शरीरात कॅल्शियमची कमतरता असल्यास नखे ठिसूळ होतात आणि टोकं तुटू लागतात.
  • दात किडणे किंवा दातांचे नुकसान: कॅल्शियम हा दातांच्या मुलामा चढवण्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जर पुरेसे कॅल्शियम नसेल तर मुलामा चढवणे कमकुवत होते, ज्यामुळे दात किडणे आणि लवकर दात गळणे यासारख्या समस्या उद्भवतात, असा इशारा तज्ञ देतात. कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे केस तुटू शकतात आणि तुकड्यात गळू शकतात. एक्जिमा, त्वचेची जळजळ आणि खाज सुटणे किंवा कोरडे ठिपके येऊ शकतात.
  • पार्किन्सन रोग: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा शरीरात पुरेसे कॅल्शियम नसते तेव्हा पार्किन्सन रोग होतो. न्यूरोलॉजी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2019 च्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, कॅल्शियमची कमतरता असलेल्या लोकांना पार्किन्सन रोग होण्याचा धोका जास्त असतो. बोस्टनमधील ब्रिघम आणि महिला रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉ. अलेक्झांड्रा सी. गोन्काल्व्हस यांनी या संशोधनात भाग घेतला. त्यांना असं आढळून आलं की, कॅल्शियमची कमतरता असलेल्या लोकांना पार्किन्सन रोग होण्याचा धोका जास्त असतो.
  • संधिवात: मजबूत, निरोगी हाडांसाठी कॅल्शियम अत्यंत आवश्यक आहे. असे म्हटले जाते की दीर्घकाळ कॅल्शियमची कमतरता हाडे कमकुवत करू शकते, ज्यामुळे संधिवात सारख्या आजारांना जन्म होऊ शकतो.
  • हृदय गती: कॅल्शियममध्ये हृदय गती नियंत्रित करणाऱ्या विद्युत आवेगांचे नियमन करण्याची शक्ती असते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, कॅल्शियमच्या कमी पातळीमुळे हृदयाच्या लयीत अडथळा येऊ शकतो, ज्याला कार्डियाक अ‍ॅहरिथमिया म्हणतात. हृदय गती वाढणे, अनियमित हृदयाचे ठोके आणि सौम्य छातीत दुखणे ही याची लक्षणे आहेत.
  • कॅल्शियमसाठी काय खावे? तज्ञ म्हणतात की, कॅल्शियम मिळविण्यासाठी, तुम्ही दररोज काही विशिष्ट पदार्थ खावेत. विशेषतः दूध, दही, चीज आणि हिरव्या भाज्या जसे की सॅलड आणि केळ, बदाम, सोया उत्पादने, टोफू आणि चीज यांचा यात समावेश आहे. सॅल्मन आणि सार्डिनसारखे मासे देखील खावेत, असे तज्ञ सांगतात.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

