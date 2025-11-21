ETV Bharat / health-and-lifestyle
लोह आणि ‘व्हिटॅमिन डी’च्या कमतरतेची लक्षणं कोणती?
निरोगी राहण्यासाठी आपल्या शरीराला सर्व जीवनसत्त्वांची आवश्यकता असते. जीवनसत्त्वांची कमतरता भासल्यास शरीर काही संकेत देतो. वाचा सविस्तर..,
Published : November 21, 2025 at 5:37 PM IST
sign of vitamin d deficiency: आपण अन्न फक्त पोट भरण्यासाठी घेत नाही तर शरीराला योग्य पोषक तत्वे मिळावी म्हणून घेतो. कारण जेव्हा शरीराला पुरेशा प्रमाणात पोषक तत्वे मिळतात तेव्हाच आरोग्यविषयक समस्या उद्भवत नाहीत. परिणामी आपण निरोगी राहतो. निरोगी राहण्यासाठी आणि योग्य पोषक तत्वे मिळवण्यासाठी आपण योग्य पदार्थ खाणं महत्त्वाचं आहे. परंतु, जागरूकतेच्या अभावामुळे काही लोक पोषक तत्वे घेत नाहीत आणि जरी ते घेतली तरी ते योग्यरित्या शोषले जात नाहीत. अशा परिस्थितीत, शरीरात जीवनसत्त्वांची कमतरता आपोआप निर्माण होते. जीवनसत्वांची कमतरता झाल्यास शरीर काही संकेत देतो. निरोगी जीवन जगण्यासाठी लोह, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन सी आणि बी12 महत्त्वाची भूमिका बजावते. जीवनसत्त्वांच्या कमतरतेवर मात कशी करावी आणि शरीरात पोषण तत्वांची कमतरता झाल्यास काय होते ते जाणून घेऊया.
- मॅग्नेशियमची कमतरता असेल तर: मॅग्नेशियम हे शरीरासाठी एक आवश्यक पोषक घटक आहे. शरीराच्या कार्यासाठी ते एक महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. जेव्हा शरीरात मॅग्नेशियमची कमतरता होते, तेव्हा थकवा, भूक न लागणे, स्नायू दुखणे, हृदयाच्या समस्या आणि मूड स्विंग्स यासारख्या समस्या उद्भवतात. म्हणून, अशा लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. मॅग्नेशियमच्या कमतरतेची लक्षण जाणवल्यास त्वरीत डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
- लोहाची कमतरता: शरीरात लोहाची कमतरता झाल्यास केस गळती, श्वास घेण्यास त्रास आणि सामान्य थकवा जाणवतो. तसंच जर शरीरात पुरेसे लोह नसेल तर रक्तवाहिन्यांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो. यामुळे भविष्यात गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका.
- कॅल्शियमची कमतरता: नखांसाठी आणि हाडांच्या आरोग्यासाठी कॅल्शियम खूप महत्वाचे आहे. जेव्हा आपल्या शरीरात कॅल्शियम कमी होते तेव्हा हाडांच्या समस्या, ठिसूळ नखे, हात सुन्न होणे यासारखी लक्षणे उद्भवतात.
- ओमेगा ३ ची कमतरता: ओमेगा 3 हे शरीराला आवश्यक असलेले निरोगी चरबी आहे. शरीरात ओमेगा 3 ची कमतरता भासल्यास कोरडी त्वचा, मानसिक आजार आणि सांधे कडक होणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. तसंच त्वचा खडबडीत होते. केस आणि नखे देखील ठिसूळ होऊन तुटू लागतात. याव्यतिरिक्त, थकवा, निद्रानाश आणि एकाग्रता कमी होणे यासारखी लक्षणे दिसू लागतात.
- व्हिटॅमिन सीची कमतरता: व्हिटॅमिन सी आपल्या शरीरासाठी तसंच त्वचेच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. जर शरीरात व्हिटॅमिन सीची कमतरता झाली तर, त्वचा निस्तेज आणि कोरडी होते. हिरड्यांमधून रक्त येतो त्यासोबतच जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत. या समस्या जाणवल्यास त्वरीच डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
- झिंकची कमतरता: झिंक हे देखील आपल्या शरीरासाठी एक आवश्यक पोषक तत्व आहे. ते आपल्या शरीरात कमी झाले तर भूक कमी होते. मुरुमांसारख्या समस्या उद्भवतात. यासोबतच जखमा झाल्यास त्या लवकर बऱ्या होत नाहीत. वास आणि चव घेण्यास त्रास होतो. कधीकधी ही लक्षणे तीव्र सर्दी झाल्यावर देखील दिसून येतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
