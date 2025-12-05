ETV Bharat / health-and-lifestyle

प्रसूतीच्या वेदना कमी करण्यासाठी खजूर फायदेशीर

खजूरमधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोषक तत्वे, जसे की, व्हिटॅमिन बी ५, त्वचेच्या पेशींना पुनरुज्जीवित करतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यास मदत करतात.

DATES FOR FEMALE HEALTH HEALTH BENEFITS OF DATES WHY WOMEN SHOULD EAT DATES DAILY
प्रसूतीच्या वेदना कमी करण्यासाठी खजूर फायदेशीर (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 5, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

health benefits Of Dates: आजच्या आधुनिक जगात, महिलांना एकाच वेळी अनेक आव्हानां तोंड द्यावे लागते. काम, कुटुंब आणि जबाबदाऱ्या सांभाळण्याच्या या धावपळीत, त्यांच्या शरीराला अधिक ऊर्जा आणि आवश्यक पोषक तत्वांची आवश्यकता असते. परंतु धावपळीच्या जीवनात आपण अनेकदा पौष्टिक अन्न वगळतो. परिणामी, आपल्याला थकवा, अशक्तपणा आणि हाडांची कमजोरी यासारख्या अनेक सामान्य आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

DATES FOR FEMALE HEALTH HEALTH BENEFITS OF DATES WHY WOMEN SHOULD EAT DATES DAILY
प्रसूतीच्या वेदना कमी करण्यासाठी खजूर फायदेशीर (Getty Images)

जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर महिलांच्या आरोग्यावर विविध परिणाम होतात. गरोदपणात महिलांनामध्ये विविध बदल होतात. गरोदरपणात तुम्ही जे खाता ते खूप महत्त्वाचं असते. कारण ते आईच्या आणि बाळाच्या आरोग्यवर परिणाम करू शकते. अनेक गरोदर महिलांना एक सामान्य प्रश्न पडतो तो म्हणजे गरोदरपणात खजूर खावे काय? खजूर खाल्ल्याने होणाऱ्या परिणामाचा एक पद्धतशीर आढावा या अभ्यासात अधोरेखित केले आहे. खजूर जरी लहान असले तरी, ते लोह, फायबर, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि अनेक जीवनसत्त्वांनी समृद्ध आहेत. खजूर हे महिलांना यौवन, मासिक पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती अशा विविध टप्प्यांतून जाताना होणाऱ्या बदलांना तोंड देण्यास मदत करतात. महिलांनी दररोज खजूर का खावेत हे जाणून घेऊ.

  • झटपट ऊर्जा वाढवणे: महिलांना त्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी सतत उर्जेची आवश्यकता असते. खजूरामध्ये ग्लुकोज, फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज सारख्या नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते. कॉफी किंवा साखरेच्या स्नॅक्सच्या विपरीत, ते त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात आणि त्यातील फायबर काही काळासाठी ती ऊर्जा टिकवून ठेवते. दुपारच्या थकव्याशी लढण्यासाठी ते एक उत्तम नैसर्गिक अन्न आहे.
DATES FOR FEMALE HEALTH HEALTH BENEFITS OF DATES WHY WOMEN SHOULD EAT DATES DAILY
प्रसूतीच्या वेदना कमी करण्यासाठी खजूर फायदेशीर (Getty Images)
  • गरोदरपणात आणि प्रसूतीमध्ये मदत: हा खजूरांचा एक अनोखा फायदा आहे. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की गरोदरपणाच्या शेवटच्या काही आठवड्यात खजूर खाल्ल्याने प्रसूती सुलभ होते. एनसीबीआय संशोधन वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या एका संशोधन लेखात असं दिसून आलं आहे की, त्यातील काही संयुगे ऑक्सिटोसिन या संप्रेरकाच्या प्रभावांची नक्कल करतात, ज्यामुळे प्रसूती वेदना होतात, गर्भाशय ग्रीवाचा विस्तार सुधारतो आणि नैसर्गिक प्रसूतीचा कालावधी कमी करण्यास मदत होते.
  • अशक्तपणा रोखतो: अशक्तपणा ही एक सामान्य समस्या आहे जी अनेक महिलांना प्रभावित करते, विशेषतः मासिक पाळीच्या वेळी, जी रक्त कमी झाल्यामुळे वाढते. खजूर हे लोहाचे एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. दररोज खजूर खाल्ल्याने रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढते आणि थकवा आणि चक्कर येणे यासारख्या अशक्तपणाची लक्षणे कमी होतात.
  • पचनक्रिया सुधारते: खजूरमध्ये असलेले उच्च फायबर घटक पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात. ते आतड्यांच्या हालचाली नियंत्रित करते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते. शिवाय, ते आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांसाठी अन्न म्हणून काम करते, ज्यामुळे आतड्यांचे एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
DATES FOR FEMALE HEALTH HEALTH BENEFITS OF DATES WHY WOMEN SHOULD EAT DATES DAILY
प्रसूतीच्या वेदना कमी करण्यासाठी खजूर फायदेशीर (Getty Images)
  • हाडांची कमकुवतपणा आणि ऑस्टिओपोरोसिस प्रतिबंध: महिलांचे वय वाढत असताना, विशेषतः रजोनिवृत्तीनंतर, त्यांच्या हाडांची घनता कमी होते आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढतो. खजूरमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम सारख्या महत्त्वाच्या खनिजे भरपूर असतात, जे हाडे मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असतात. हे निरोगी हाडे राखण्यास आणि सांधेदुखी टाळण्यास मदत करतात.
  • हृदय आणि रक्तदाब नियंत्रित करते: खजूरमधील पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम हृदयाच्या आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पोटॅशियम नैसर्गिकरित्या रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते, तर फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते आणि हृदयरोगांचा धोका कमी करते.
  • केस आणि त्वचेचे आरोग्य: खजूरमधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन बी 5 सारखे पोषक घटक त्वचेच्या पेशींना पुनरुज्जीवित करतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करण्यास मदत करतात. लोह रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते.

शिवाय, ते केसांची मुळं मजबूत करते, केस गळणे कमी करण्यास मदत करते आणि केसांना चमक देते. खजूरच्या बियांपासून काढलेले तेल अमीनो आम्ल आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असते. NCBI च्या एका अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते केसांच्या वाढीस लक्षणीयरीत्या प्रोत्साहन देतात.दररोज 2 ते 4 खजूर खाणे ही महिलांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात त्यांचा समावेश केल्याने शरीराला आवश्यक पोषण आणि ऊर्जा मिळू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

DATES FOR FEMALE HEALTH
HEALTH BENEFITS OF DATES
WHY WOMEN SHOULD EAT DATES DAILY
खजूर खाण्याचे फायदे
HEALTH BENEFITS OF DATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.