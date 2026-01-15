ETV Bharat / health-and-lifestyle
जाणून घ्या हार्ट डिसिज आणि लैंगिक आरोग्य यांच्यातील संबंध
हृदयरोगामुळे लैंगिक समस्यांचा धोका वाढतो. हृदयरोग रक्ताभिसरणाच्या पद्धतीत बदल करू शकतो. वाचा सविस्तर..,
Published : January 15, 2026 at 2:41 PM IST
SEX AND HEART CONDITIONS: वैद्यकीय भाषेत, हृदयरोगा ला ‘कार्डियोवैस्कुलर डिजीज’ म्हणतात. सामान्यतः हृदयरोग म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये रक्तवाहिन्या अरुंद होतात किंवा ब्लॉक होतात. हृदयरोग ही एक गंभीर समस्या आहे, जी कधीही दुर्लक्षित करू नये. कारण हृदयरोगाचा जीवनशैलीवर खोलवर परिणाम होतो. याचा दैनंदिन एक्टिव्हिटीज, इमोशनल आणि सोशल लाइफवर थेट परिणाम होतो. यामुळे थकवा, श्वास लागणे आणि शारीरिक हालचाली कमी होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. याव्यतिरिक्त, ताण, चिंता आणि नैराश्य वाढू शकते. ज्यामुळे निरोगी आणि सक्रिय जीवन जगणे कठीण होते.
याव्यतिरिक्त, हृदयरोग लैंगिक कार्यात बदल घडवून आणू शकतो. जसे की कामवासना कमी होणे, वजाइनल ड्राइनेस किंवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन. हृदयरोग असलेल्या बहुतेक लोकांसाठी लैंगिक क्रियाकलाप सुरक्षित आणि निरोगी असलं तरी, तज्ञ म्हणतात की, हृदयरोग लैंगिक कार्यात बदल करू शकतो. जाणून घेऊया ते कसं.
हृदयरोगाचा लैंगिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, हृदयरोग रक्त प्रवाह कमी होणे, थकवा, चिंता आणि औषधांच्या दुष्परिणामांमुळे लैंगिक आरोग्यावर परिणाम होतो. ज्यामुळे पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आणि महिलांमध्ये उत्तेजना आणि लुब्रिकेशनची समस्या निर्माण होऊ शकते. तसंच यामुळे कामवासना कमी होऊ शकते. 2024 च्या एका पुनरावलोकनात असा अंदाज आहे की, जगभरातील हृदयरोग असलेल्या ६२.६ टक्के लोकांना सेक्शुअल डिसफंक्शनची समस्या उद्भवते.
हृदयरोगाच्या रुग्णांमध्ये लैंगिक समस्या निर्माण करणारे घटक: अमेरिकन हेल्थ असोसिएशनच्या मते, हृदयरोगामुळे लैंगिक समस्यांचा धोका वाढतो. हृदयरोग आणि त्याचे उपचार शरीरात रक्ताभिसरण बदलू शकतात आणि हृदयातून गुप्तांगांसह शरीराच्या इतर भागात पंप केलेल्या रक्ताचे प्रमाण कमी करू शकतात. रक्त प्रवाह कमी झाल्यामुळे पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आणि महिलांमध्ये लैंगिक उत्तेजनात अडचण येऊ शकते. छातीत दुखणे, श्वास लागणे आणि थकवा यासारख्या हृदयरोगाच्या लक्षणांमुळे लैंगिक कामगिरी आणि आनंदावर देखील परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अनेक दीर्घकालीन आरोग्य समस्या (जसे की मधुमेह, सीओपीडी आणि कर्करोग) आणि काही औषधांचे दुष्परिणाम देखील लैंगिक क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आणू शकतात.
लैंगिक आरोग्य बिघडवू शकणारे इतर घटक...
- भावनिक ताण
- असुरक्षित लैंगिक क्रियाकलापांची भीती
- आरोग्य सवयी
- नातेसंबंधांच्या समस्या
अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, हृदविकाराने ग्रासलेल्या लोकांमध्ये इमोशल स्ट्रेस, डिप्रेशन आणि एन्झायटी कॉमन आहे. या सर्वांचा परिणाम सेक्युअल समस्यांचा धोका वाढतो. शिवाय, हृदयासंबंधित आजार सेक्युअल एक्टिव्हीटीच्या चिंतांमुळे फिजिकल अफेक्शन आणि इंटीमेसीचे कारण ठरते. नातेसंबंधांच्या समस्या आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीच्या सवयी, जसे की धूम्रपान, कमी झोप, मद्यपान आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव, देखील सेक्युअल परफॉर्मेंस बिघडू शकतात आणि लैंगिक समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतात.
हृदयरोग असलेल्या लोकांसाठी लैंगिक आरोग्य टिप्स
- हेल्थकेअर प्रोफेशलशी बोला
- तुमच्या जोडीदाराशी लैंगिक चिंतांवर चर्चा करा
- सेक्युअल एक्टिव्हिटीमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या आरोग्य सवयी व्यवस्थापित करा
- तुमच्या छातीवर दबाव आणणाऱ्या पोझिशन्स टाळा
- इतर सेक्शुअस एक्टिव्हिटीबद्दल विचार करा
- थेरपिस्टशी बोला
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)