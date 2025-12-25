ETV Bharat / health-and-lifestyle

सावधान! सुगंधित मेणबत्या ठरू शकतात धोकादायक; संशोधनात आले समोर

आपण आपल्या घरातील वातावरण सुगंधित आणि ताजेतवाने करण्यासाठी सुगंधित मेणबत्त्या वापरतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की या मेणबत्त्या तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात?

સાવધાન! સુગંધિત મેણબત્યા ઠરૂ શકતાત ધોકાદાયક; સંશોધનાત આલે સમોર
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 25, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Scented candles health risks: सुगंधित मेणबत्त्याचा ट्रेंड आजकाल खूप वाढला आहे. घरातील वातावरण ताजे तवाणे ठेवण्यासाठी बहुतांश लोक सुगंधीत अगरबत्ती किंवा मेणबत्ती जाळतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? घरात सुगंध पसरवणाऱ्या मेणबत्त्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. यामुळे डोकेदुखी, चिंता, चक्कर, श्वास घेण्यास त्रास आणि कॅन्सरसारख्या भयानक आजारांचा धोका वाढवू शकतात.

सावधान! सुगंधित मेणबत्या ठरू शकतात धोकादायक; संशोधनात आले समोर (Getty Images)

सुगंधित मेणबत्त्या व्हॅनिला, लैव्हेंडर, दालचिनी, सॅडल वूड, जास्मिन यासारख्या वेगवेगळ्या सुगंधांमध्ये उपलब्ध असतात. हे कृत्रिम सुगंध आणि पॅराफिन मेणाने तयार केलेले असतात. या मेणबत्त्या जाळताना त्यातून थॅलेटस नावाचं रसायन बाहेर पडतं. जे अंत:स्त्राव विस्कळीत करणारे रसायन आहे. नुकत्यात करण्यात आलेल्या एक संशोधनातून स्पष्ट झालंय की, सुगंधित मेणबत्त्या आरोग्यासाठी खूप हानिकारक ठरू शकतात. त्या फुफ्फुसांना गंभीर नुकासान पोहोचवू शकातात. तसंच अनेक अभ्यासातून दिसून आलं की, या मेणबत्त्या दीर्घकालीन आजार निर्माण करू शकतात.

सुगंधित मेणबत्त्या आणि हानिकारक रसायने: NCBI ( संदर्भ ) वर प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, सुगंधित मेणबत्त्या जाळल्यावर फॉर्मल्डिहाइड आणि बेंझिन सारखी हानिकारक रसायने सोडतात. ही रसायने तुमच्या घरातील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतात आणि श्वसनाच्या समस्या देखील निर्माण करू शकतात. अशा मेणबत्त्यांच्या संपर्कात आल्यावर ऍलर्जी किंवा संवेदनशीलता असलेल्या लोकांना खोकला, शिंका येणे आणि खाज सुटणे यांचा अनुभव येऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, लोकांना डोकेदुखी, मळमळ किंवा चक्कर येणे देखील येऊ शकते.

अभ्यास काय म्हणतो? संशोधकांचं म्हणणं आहे की, घरात सुगंधित मेणबत्त्या जाळल्याने घरातील हवा प्रदूषित करणारे लहान कण आणि वायू बाहेर पडतो. यामध्ये डिझेलमध्ये आढळणारे देखील अनेक विषारी पदार्थ असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, बेंझिन ज्वालामुखी आणि जंगलातील आगीसारख्या नैसर्गिक स्रोतांमधून बाहेर पडते. शिवाय, तंबाखूचा धूर, गोंद, फर्निचर रंग, मेण आणि डिटर्जंट्स देखील संपर्कात येऊ शकतात.

फुफ्फुसांसाठी अत्यंत हानिकारक: सुगंधित मेणबत्त्या पूर्णपणे पेटलेल्या नसतानाही कर्करोग निर्माण करणारे रसायने बाहेर सोडतात . शिवाय, हवेशीर नसलेल्या ठिकाणी या मेणबत्त्या वारंवार पेटवल्याने दम्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे अ‍ॅलर्जीसारखी लक्षणे देखील उद्भवू शकतात आणि श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो.

हे आजार होऊ शकतात: सुगंधित मेणबत्त्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या रसायनांमुळे खोकला आणि शिंका येऊ शकतात. दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने हृदयरोग, फुफ्फुसांचा कर्करोग आणि क्रॉनिक ब्राँकायटिससह गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. बेंझिनच्या थेट संपर्कात आल्याने डोळ्यांच्या आणि त्वचेच्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.

त्यांच्यासाठी ते अधिक धोकादायक आहे: सुगंधित मेणबत्त्या सामान्यतः निरुपद्रवी असतात, परंतु वृद्ध, दमा, कर्करोगाचे रुग्ण आणि अ‍ॅलर्जी किंवा हृदयरोग असलेल्यांनी त्या टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. या प्रकारच्या मेणबत्त्या दमा आणि ऍलर्जीक प्रतिक्रियांना कारणीभूत ठरू शकतात. त्या COPD किंवा श्वासोच्छवासाच्या समस्या देखील निर्माण करू शकतात.

  • जर तुम्ही सुगंधित मेणबत्त्या वापरत असाल तर तुम्हाला काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे जसे की
  • नेहमी हवेशीर खोलीत सुगंधित मेणबत्त्या वापरा.
  • दमा किंवा अ‍ॅलर्जी असलेल्या लोकांनी अशा मेणबत्त्यांचा जास्त काळ संपर्क टाळावा.
  • नेहमी नैसर्गिक मेण आणि नैसर्गिक सुगंध असलेल्या मेणबत्त्या वापरा.
  • अशा मेणबत्त्यांचा जास्त वापर टाळा आणि त्यांच्या सुगंधावर तुमच्या शरीराच्या प्रतिक्रियेकडेही लक्ष द्या.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

