पालक आणि चिकन करी खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू; जाणून घ्या अन्नातून विषबाधा होण्याची कारणं
भात, चिकन करी आणि पालक खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला. अन्न विषबाधा कशी झाली ते जाणून घ्या...
Published : December 25, 2025 at 1:50 PM IST
RISK OF FOOD POISONING: ओडिशाच्या धेंकनाल जिल्ह्यातून अन्नातून विषबाधा झाल्याची हृदयद्रावक घटना पुढं आलीय. चिकन करी, भात आणि पालक खाल्ल्याने एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला. वृत्तानुसार, रात्रीचं जेवण केल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटत होतं. त्यानंतर त्यांना उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास होऊ लागला. तिघांनाही गंभीर अवस्थेत अंगुल जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात (DHH) दाखल करण्यात आलं, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मृत्यूचे कारण अन्नातून विषबाधा झाल्याचे मानलं जात आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
जर अन्नातून विषबाधा खरोखरच मृत्यूचे कारण असेल, तर या दुःखद बातमीने पुन्हा एकदा एका गंभीर पण अनेकदा दुर्लक्षित केलेल्या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. चिकन आणि पालक हे दोन्ही पौष्टिक पदार्थ आहेत, परंतु जर ते योग्यरित्या स्वच्छ, शिजवलेले आणि साठवले नाहीत तर ते विषारी आणि घातक ठरू शकतात. या अन्न पदार्थांपासून विषबाधा का होते आणि पोषणतज्ञांचे काय म्हणणे आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.
अन्न विषबाधा हा एक प्रकारचा अन्नजन्य आजार आहे जो काहीतरी खाल्ल्यानंतर किंवा पिल्यानंतर होतो. हा आजार अन्न किंवा पेयातील जंतू किंवा इतर हानिकारक पदार्थांमुळे होतो. अन्न विषबाधेची लक्षणे सहसा पोटदुखी, अतिसार आणि उलट्या अशी असतात. दूषित अन्न खाल्ल्यानंतर काही तासांत किंवा दिवसांत लक्षणे सुरू होतात. बहुतेक लोकांना सौम्य आजार होतो आणि उपचार न घेता ते बरे होतात. परंतु, कधीकधी अन्न विषबाधेमुळे गंभीर आजार किंवा गुंतागुंत होऊ शकते.
बरेच लोक अन्नातून विषबाधा होण्यासारख्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु ते प्राणघातक ठरू शकते. पोषणतज्ञ डॉ. रेनुका माइंदे पालक आणि चिकनमुळे अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका कसा वाढू शकतो आणि ते टाळण्यासाठी तुम्ही काय करावे हे स्पष्ट करतात.
- चिकनमुळे अन्नातून विषबाधा कशी होऊ शकते? चिकन हा प्रथिनांचा एक लोकप्रिय स्रोत आहे. शिजवलेले चिकन खाण्यास सुरक्षित आहे, परंतु कच्च्या चिकनमध्ये अन्न विषबाधा होऊ शकणारे बॅक्टेरिया असू शकतात. कच्च्या चिकनमध्ये कॅम्पिलोबॅक्टर, साल्मोनेला किंवा क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजन्स सारखे जंतू असू शकतात. कमी शिजवलेले चिकन खाल्ल्याने अन्न विषबाधा होऊ शकते. कच्च्या चिकनने किंवा त्याच्या रसाने दूषित अन्न किंवा पेये खाल्ल्यास तुम्ही आजारी देखील पडू शकता. सीडीसीचा अंदाज आहे की, साल्मोनेला बॅक्टेरियामुळे इतर कोणत्याही बॅक्टेरियापेक्षा जास्त अन्न विषबाधा होते. चिकन हा साल्मोनेला बॅक्टेरियाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. म्हणूनच, तज्ञ चिकन खाण्यास सुरक्षित राहण्यासाठी त्याचे अंतर्गत तापमान 165 अंश फॅरेनहाइटपर्यंत पोहोचेपर्यंत शिजवण्याची शिफारस करतात. या तापमानावर स्वयंपाक केल्याने बॅक्टेरिया मरतात आणि अन्न विषबाधा टाळता येते.
- पालकामुळे अन्नातून विषबाधा कशी होऊ शकते? पालकाचे इतके फायदे ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल. त्यात व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतेच, शिवाय हिवाळ्यात सर्दी आणि खोकल्यापासूनही आपलं संरक्षण करते. पालकामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. त्यात फ्लेव्होनॉइड्स आणि कॅरोटीनॉइड्स असतात, जे शरीराला फ्री रॅडिकल्समुळे होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवण्यास मदत करतात. पालकामध्ये लोह देखील भरपूर प्रमाणात असते. जरी त्याचे इतके आरोग्यदायी फायदे असले तरी, जर तुम्ही ते योग्यरित्या शिजवल्याशिवाय किंवा स्वच्छ न करता खाल्ले तर ते अन्न विषबाधा होऊ शकते. पालकापासून होणारे अन्न विषबाधा प्रामुख्याने दूषित पाणी, माती किंवा प्राण्यांच्या विष्ठेतून वाढताना किंवा हाताळताना पसरणाऱ्या जीवाणूंमुळे (जसे की ई. कोलाय आणि साल्मोनेला) होते असे तज्ञांचं म्हणणं आहे. कच्चे पालक बहुतेकदा प्रभावित होते, कारण ते न शिजवता खाल्लं जाते, तर स्वयंपाक केल्याने हे जंतू नष्ट होतात. विषाणू (जसे की नोरोव्हायरस) आणि परजीवी, तसंच संभाव्य रासायनिक अवशेष देखील पालकाला दूषित करू शकतात, म्हणून धोका कमी करण्यासाठी ते पूर्णपणे धुणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
- याकडे लक्ष द्या: डॉक्टर म्हणतात की, जेव्हा चिकन आणि पालक सारखे पदार्थ एकत्र शिजवले जातात तेव्हा धोका आणखी वाढतो. उदाहरणार्थ, जर पालक कच्च्या चिकनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चाकू किंवा कटिंग बोर्डवर कापला गेला किंवा ज्या सिंकमध्ये कच्चे चिकन धुतले गेले त्याच सिंकमध्ये ते गेले तर बॅक्टेरिया सहजपणे पसरू शकतात. शिवाय, शिजवलेले अन्न जास्त काळ बाहेर ठेवल्याने किंवा योग्यरित्या रेफ्रिजरेटरमध्ये न ठेवल्याने देखील बॅक्टेरिया वेगाने वाढू शकतात.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)