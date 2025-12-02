ETV Bharat / health-and-lifestyle
कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी औषधासारखं काम करतं केसर! मात्र, जास्त प्रमाणात खाल्लं तर..
केशरचा जास्त वापर केल्याने नाकातून रक्त येणे, पापण्या आणि ओठ सुन्न होणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, त्याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करणे गरजेचं आहे.
Published : December 2, 2025 at 12:00 PM IST
HEALTH BENEFITS OF SAFFRON: केशर हा एक स्वादिष्ट मसाला आहे ज्याचा सुगंध तीव्र असतो आणि तो त्याच्या आरोग्यदायी फायद्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. तसंच केशर हा जगातील सर्वात महागडा मसाला मानला जातो. कारण त्याच्या प्रत्येक फुलातून फक्त लाल रंगाचे तीन धागे तयार होतात, ज्यांना केशर म्हटलं जातं. केशर हे क्रोकस सॅटिव्हस फुलापासून काढले जाते, ज्याला सामान्यतः "केसर क्रोकस" म्हणून ओळखलं जातं.
याव्यतिरिक्त, केशरचे इतर मसाल्यांपेक्षा जास्त आरोग्य फायदे आहेत. ते मेंदूच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देते आणि नैराश्याची लक्षणे कमी करण्यास देखील मदत करते. मात्र, त्याच्या जास्त सेवनाने आरोग्याला गंभीर नुकसान होऊ शकते का? तसंच केशरची कर्करोगाशी लढण्याची क्षमता आणि इतर आरोग्य फायद्यांबद्दल अधिक जाणून घ्या...
केशर कर्करोगाशी लढण्यास मदत करतो का? केशरला एक जटिल चव आहे. केशरच्या फुलांचा, मधाचा आणि गवतासारखा सुगंध येतो. तसंच त्याची चव किंचित कडू गोड असते. शिवाय, नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात असं सूचित करण्यात आलं आहे की, केशरमध्ये कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांशी लढण्याची क्षमता देखील असू शकते. हा मसाला त्याच्या औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध आहे. केशर अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. केशर किंवा क्रोकसमध्ये लक्षणीय अँटीट्यूमरजेनिक गुणधर्म असतात. जे कर्करोगासारख्या आजारांशी संबंधित हानिकारक मुक्त रॅडिकल्स दूर करण्यास मदत करतात.
वेबएमडी नुसार, केशरमध्ये अशी रसायने आढळतात, जी मूड सुधारण्यासाठी फायदेशीर आहेत. तसंच यातील काही रसायनामुळे कर्करोगाच्या पेशी मारू शकतात, जळजळ कमी करू शकतात आणि अँटीऑक्सिडंट म्हणून काम करू शकतात. एक पौंड केशर मसाला तयार करण्यासाठी 75,000 केशर फुलं लागतात. इराणमध्ये केशरची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. हा जगातील सर्वात महागड्या मसाल्यांपैकी एक आहे.
केशरचे इतर फायदे
- हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर: केशरमध्ये थायामिन आणि रिबोफ्लेविन सारखे खनिजे आढळतात. जे हृदयाचे आरोग्य सुधारतात. आहारात केशरचा समावेश केल्याने रक्ताभिसरण वाढते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांमधील अडथळ्यांना दूर होण्यास मदत होते. तसंच केशर रक्ताभिसरण प्रणाली देखील सुधारते, ज्यामुळे रक्तदाब कमी होतो आणि हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक टाळता येतो. हा मसाला कामोत्तेजक म्हणून काम करू शकतो आणि लैंगिक जीवन सुधारू शकतो.
- लैंगिक जीवन: केशर कामवासना (लैंगिक इच्छा) वाढवण्यास देखील मदत करू शकते. त्याच्या संभाव्य कामोत्तेजक गुणधर्मांसाठी ओळखले जाणारे, ते अँटीडिप्रेसंट घेणाऱ्या लोकांसाठी सर्वोत्तम कार्य करते. क्लिनिकल अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, केशरचे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आणि एकूणच लैंगिक इच्छांवर सकारात्मक परिणाम होतात, जरी त्यामुळे वीर्य गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता कमी आहे. (लक्षात ठेवा की कामोत्तेजकांना प्रेमाचे पदार्थ म्हणून ओळखले जाते. ते अन्न आणि औषधांमध्ये कमी प्रमाणात आढळतात. लैंगिक आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त लोक त्यांची लैंगिक इच्छा वाढवण्यासाठी त्यांचा वापर करतात.)
- "सूर्यप्रकाशाचा मसाला" म्हणूनही देखील ओळखले जाते. जर्नल ऑफ बिहेवियरल अँड ब्रेन सायन्सेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, केशर अर्क मेंदूतील डोपामाइनची पातळी वाढवते, मेंदूतील इतर हार्मोन्सच्या पातळीत बदल न करता. केशर सप्लिमेंट्स मूड सुधारतात आणि अँटीडिप्रेसंट म्हणून देखील काम करतात असे म्हटले जाते.
- वजन कमी करण्यास मदत करते: संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, केशर भूक नियंत्रित करण्यास, जास्त खाण्यापासून रोखण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत करू शकते. जर्नल ऑफ कार्डिओव्हस्कुलर अँड थोरॅसिक सायन्सेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की केशर अर्क बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कमी करण्यास मदत करू शकतो, विशेषतः कोरोनरी आर्टरी डिसीज असलेल्या रुग्णांमध्ये. याव्यतिरिक्त, वजन पाहणाऱ्यांसाठी केशर उपयुक्त ठरू शकते.
- मेंदूची शक्ती आणि स्मरणशक्ती सुधारण्यास उपयुक्त: संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, केशरमधील दोन रासायनिक संयुगे, क्रोसिन आणि क्रोसेटिन, स्मरणशक्ती वाढवू शकतात आणि मेंदूचे कार्य सुधारू शकतात. 2015 च्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, केशर मेंदूतील जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करू शकते. ज्यामुळे मज्जासंस्थेला होणारे काही नुकसान टाळता येतात. काही संशोधनात असंही सूचित करण्यात आलं आहे की, केशर सेवन केल्याने अल्झायमरची लक्षणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
- जास्त केशर खाल्ल्यास या समस्या: आरोग्य तज्ञांच्या मते, जास्त केशर खाल्ल्याने त्वचा आणि डोळे पिवळे होऊ शकतात. केशरमध्ये कॅल्शियम, व्हिटॅमिन ई, व्हिटॅमिन सी आणि लोह यासारखे पोषक घटक असतात. ते अन्नाची चव आणि सुगंध वाढवते. ते शरीराला उबदार ठेवण्यास देखील मदत करते. केशरचे जास्त सेवन केल्याने रक्तदाब कमी होऊ शकतो. ही गंभीर समस्या टाळण्यासाठी, केशरचे सेवन कमी प्रमाणात करावे.
- अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जास्त प्रमाणात केशर सेवन केल्याने बायपोलर डिसऑर्डरचा धोका वाढतो. तसंच जास्त प्रमाणात केशर सेवन केल्याने शरीरात अँटीजेन्स वाढू शकतात, ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. जास्त प्रमाणात केशर सेवन केल्याने नाकातून रक्तस्त्राव होऊ शकतो आणि पापण्या आणि ओठ सुन्न होऊ शकतात. म्हणून, केशरचं सेवन कमी प्रमाणात केलं पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)