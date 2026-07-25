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पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरियांसारख्या संसर्गजन्य आजारांचा वाढता धोका; राज्यातील उपाययोजना अन् रुग्णांची आकडेवारी काय सांगते?
गेल्या काही वर्षांतील संसर्गजन्य रुग्णांची आकडेवारी पाहता काही ठिकाणी रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचं दिसतंय, तर साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनामुळं रुग्णसंख्येत घट झाल्याचं पाहायला मिळालं.
Published : July 25, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई : पावसाळ्याला सुरुवात होताच दूषित पाण्यामुळं पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू लागतो. पावसाळ्यात मलेरिया, डेंग्यू, गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस आणि कावीळ हे आजार दरवर्षी सरकारी आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठं आव्हान ठरतात. गेल्या काही दिवसांत मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस झाला. यामुळं राज्यातील काही भागांत आजारांचे प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत आहे. पावसामुळं साचलेलं पाणी, बांधकामस्थळांवरील निष्काळजीपणा, दूषित पिण्याचे पाणी आणि अस्वच्छ परिसर, यामुळं हे आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचं निरीक्षणातून स्पष्ट झालं आहे. यावर प्रशासनानं विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तसंच गेल्या काही वर्षांतील या संसर्गजन्य रुग्णांची आकडेवारी पाहता, काही ठिकाणी रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचं दिसून आलं, तर साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनामुळं रुग्णसंख्येत घट झाल्याचं पाहायला मिळालं. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रमुख शहरांमधील घेतलेला हा आढावा...
मुंबईत काय स्थिती? : मुंबईत पावसाळा हा संसर्गजन्य आजारांचा वाढत्या धोक्याचा काळ आहे. पालिकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार मलेरिया, गॅस्ट्रो, डेंग्यू आणि काविळच्या रुग्णसंख्येत वाढीचा कल दिसून येतो. दरम्यान, पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि कीटकनाशक नियंत्रण विभाग समन्वयानं काम करत आहेत. घराघरांत डासांच्या अळ्यांचे सर्वेक्षण, अँटीलार्वा औषधांची फवारणी, आवश्यक भागात फॉगिंग, बांधकामस्थळे, झोपडपट्ट्या आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची नियमित तपासणी, दूषित पाणीपुरवठा टाळण्यासाठी जलनमुने तपासणे, तापाच्या रुग्णांचे सक्रिय सर्वेक्षण आणि त्वरित निदान, नागरिकांमध्ये जनजागृती मोहीम आणि स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन, अशा प्रमुख उपाययोजना मुंबई महापालिकेकडून राबवण्यात येत आहेत.
"डासांची पैदास रोखण्यासाठी घराघरांत सर्वेक्षण, उपचार, आवश्यक ठिकाणी फॉगिंग, बांधकामस्थळांची तपासणी, तापाच्या रुग्णांचे सर्वेक्षण आणि जनजागृती मोहीम सातत्यानं राबवण्यात येत आहे. नागरिकांनीही परिसरात पाणी साचू न देणं आणि ताप आल्यास तातडीनं तपासणी करून घेणं ही जबाबदारी पार पाडणे तितकेच महत्त्वाचं आहे," असं सरकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश काकडे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई महापालिकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये जानेवारी ते जून या कालावधीत मलेरियाचे 2,857 रुग्ण आढळून आले होते. 2024 मधील याच कालावधीत ही संख्या 2,055 होती. 2025 मध्ये गॅस्ट्रोचे 4,513 रुग्ण नोंदवले गेले असून, 2024 मध्ये ही संख्या 4,200 होती. 2025 मध्ये डेंग्यूचे 452 रुग्ण समोर आले, तर 2024 मध्ये 431 रुग्ण होते. 2024 मध्ये कावीळचे 437 रुग्ण नोंदवण्यात आले असून, मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा 347 होता. तर चालू वर्षातील आकडेवारी अद्याप समोर आली नाही.
पुणेकरांना सतर्कतेचं आवाहन! : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात मुसळधार पाऊस झाला. या पावसात जलजन्य आणि कीटकजन्य आजारांचा धोका वाढल्याचं दिसून आलं. पुणे शहरात जून आणि जुलै महिन्यात रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानं प्रशासनानं विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. संसर्गजन्य आजारांचा सामना करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून 8-सूत्रीय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यानुसार, नियमितपणे डासोत्पत्ती ठिकाणांवर औषध फवारणी, जोखीमग्रस्त क्षेत्रांची निवड व उपाययोजना कार्यक्षेत्रामधील संवेदनशील क्षेत्राची नोंद करुन औषध फवारणी, तसंच साथरोग नियंत्रणासाठी अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिसारण आणि भवन रचना या मनपाच्या विविध विभागांसह खाजगी व इतर शासकीय संस्थांशी नियमित समन्वय राखला जात आहे.
वृद्धाश्रम तसंच अनाथालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी साथरोगांचा उद्रेक टाळण्यासाठी विशेष कीटकशास्त्रीय सर्वेक्षण केलं जात आहे. डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी परिसर अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून डासोत्पत्तीची ठिकाणं नष्ट केली जात आहेत. तसंच डासांच्या जैविक नियंत्रणासाठी पाण्याच्या टाक्या व साठ्यांमध्ये गप्पी माशांचा प्रभावी वापर केला जात आहे. नागरिक, शाळा, महाविद्यालये आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करून नागरिकांना कीटकजन्य आजारांपासून बचावाचे उपाय सांगितले जात आहेत.
"पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी यासंदर्भात आवश्यक परिपत्रकं जारी केली जात असून रुग्णालयात मुबलक प्रमाणात औषधसाठा उपलब्ध आहे. येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आमचे डॉक्टर व कर्मचारी पूर्णपणे तत्पर आहेत. तसंच पुणेकरांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी," असं आवाहन पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रशांत बोठे यांनी केलं आहे.
पुण्यातील डेंग्यूच्या आकडेवारीचा विचार केला असता, 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये रुग्णसंख्या कमालीची घटली होती. मात्र, चालू वर्ष 2026 मध्ये जून आणि जुलै महिन्यात पुन्हा रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. चालू वर्षात एकूण 101 बाधित रुग्णांपैकी सर्वाधिक 69 रुग्ण एकट्या जून महिन्यात तर 30 रुग्ण जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आढळले आहेत. 2024 मध्ये डेंग्यूचे 4957 संशयित रुग्ण होते. यात 382 बाधित झाले होते. तर 2025 मध्ये 2645 संशयित रुग्ण होते. यात 109 बाधित आढळले. तर चिकनगुनियाच्या रुग्णांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीय घट झाली आहे. 2024 मध्ये चिकनगुनियाचे मोठं संकट होतं. मात्र 2025 मध्ये हे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिलं आहे. तसंच यंदाही एकच बाधित आढळून आला आहे.
नाशिकमध्ये आरोग्य विभागाकडून 65 पथकं तैनात! : पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच नाशिक महापालिका आरोग्य विभागाकडून डेंग्यू आणि मलेरिया प्रतिबंधासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी 65 हून अधिक पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथकं घराघरांत तपासणी, पाण्याचे स्रोत पडताळणी, अळी शोध मोहीम, फॉगिंग, औषध फवारणी तसंच जनजागृती उपक्रम राबवत आहेत. नागरिकांच्या सहभागातून डेंग्यूमुक्त नाशिकसाठी व्यापक जनजागृतीवर भर देण्यात येत आहे. मागील वर्षी ज्या विभागांमध्ये अतिरिक्त प्रादुर्भाव आढळला, अशा भागांमध्ये विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे.
आरोग्य विभागाच्या पथकाडून रिकामे प्लॉट, बांधकामस्थळं, बेसमेंट, स्क्रॅप डेपो, टायर दुकानं, छतावरील पाण्याच्या टाक्या आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची विशेष तपासणी करण्यात येत असून, अळी आढळणाऱ्या ठिकाणी तत्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचाही इशारा महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. "पावसाळ्यात डेंग्यूमुक्त नाशिकसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. नागरिकांनी घराभोवती पाणी साचू देऊ नये, पाण्याच्या टाक्या झाकून ठेवाव्यात, आठवड्यातून एकदा ड्राय डे अर्थात कोरडा दिवस पाळावा," असं आवाहन महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केलं आहे.
2024 मध्ये नाशिक शहरात सर्वाधिक 900 डेंग्यूचे रुग्ण आढळून आले होते. त्यावेळी महानगरपालिकेकडून राबवलेल्या मोहिमेत 3050 घरांमध्ये डास उत्पत्ती स्थानं आढळून आली होती. डास प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीसाठी 175 विशेष गट स्थापन करून शहरभर संशयित डेंग्यू रुग्ण व डास उत्पत्ती स्थानं शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. तर 2025 मध्ये जूनपर्यंत शहरात डेंग्यूचे 25 रुग्ण आढळले होतं. त्यानंतर सततच्या पावसामुळं जुलैमध्ये डेंग्यूचा उद्रेक पाहायला मिळाला होता. जुलैच्या 10 दिवसांतच डेंग्यूचे तब्बल 29 बाधित रुग्ण आढळून आले. त्यात नाशिकरोड विभागात सर्वाधिक 12 सिडको व सातपूर विभागात प्रत्येकी 5, नाशिक पूर्व 4, पंचवटी 2 व नाशिक पश्चिम विभागातील 1 रुग्णाचा समावेश होता. त्यावेळी डेंग्यू अळ्या उत्पत्तीबद्दल एका बिल्डरला दहा हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दरम्यान, यंदाची म्हणजेच 2026 मधील आकडेवारी अद्याप समोर आली नाही.
कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यात साथीच्या रोगांमध्ये घट! : पावसाळा सुरू झाल्यानंतर साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा आरोग्य प्रशासन आणि कोल्हापूर महापालिकेचा आरोग्य विभाग सतर्क राहतो. खासकरून कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या पंचगंगा नदीचं पुराचं पाणी ज्या भागात शिरतं, त्या भागात कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी करण्यात येणारी औषध फवारणी, खबरदारीचा उपाय म्हणून करण्यात येणारे सर्वेक्षण... यामुळं गेल्या काही वर्षात कोल्हापूर जिल्हा आणि शहरात साथीच्या रोगामुळे होणारा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात घटला आहे.
शहराच्या सकल भागात ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा होतो, अशा ठिकाणी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून साथीच्या रोगांबद्दल प्रबोधन करण्यात आलं आहे. यामध्ये सुतारवाडा, गायकवाड वाडा, गंगावेश या परिसराचा समावेश आहे तर जिल्ह्यातील पूर प्रवण क्षेत्रात जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक आशा स्वयंसेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी यांच्या माध्यमातून घरोघरी सर्वेक्षण, डासांची पैदास रोखण्यासाठी औषध फवारणी करून मलेरिया, गॅस्ट्रो, कावीळ, डेंग्यू रोगांचा फैलाव थांबवण्यात प्रशासनाला काही प्रमाणात यश मिळालं आहे.
गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी बघता साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव प्रभावी उपाय योजनेमुळं काही प्रमाणात रोखता आला आहे. जिल्हा आरोग्य प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 या वर्षात डेंग्यूचे जिल्ह्यात 543 रुग्ण होते. 2022 मध्ये हा आकडा 877 वर पोहोचला. 2023 या वर्षात 861 डेंग्यूचे रुग्ण सक्रिय होते. तर 2024 मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 1243 रुग्णांची नोंद झाली. 2025 मध्ये सर्वात कमी 267 जणांना डेंग्यूची लागण झाली. तर यंदाच्या 15 जुलैपर्यंत 355 डेंग्यूचे रुग्ण जिल्ह्यात आढळले आहेत. यासंदर्भातील माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी दिली.
नागपुरात संसर्गजन्य परिस्थिती नियंत्रणात, गेल्या पाच वर्षात रूग्णसंख्येत घट! : पावसाळ्यात 'मलेरिया'चा वाढता धोका लक्षात घेता नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन नागपूर महानगरपालिकेनं केलं आहे. तूर्तास तरी नागपुरात पावसामुळं मलेरियाचा प्रादुर्भाव वाढलेला दिसत नाही. मात्र, नागपूर महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. त्यामुळं नागपुरात संसर्गजन्य परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं दिसून येतं.
"अनेक दिवसांपासून साचलेल्या पाण्यात डासांची पैदास होते. त्यामुळं मलेरिया पसरण्याचा धोका वाढतो. वेळेवर निदान आणि उपचार न झाल्यास हा आजार अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. मलेरियाची प्रमुख लक्षणे वारंवार ताप येणं, थंडी वाजणं, घाम येणं, डोकेदुखी, अंगदुखी, अशक्तपणा आणि काही रुग्णांमध्ये मळमळ किंवा उलट्या होणे अशी आहेत. ही लक्षणे आढळल्यास स्वतःहून औषधे न घेता तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन रक्त तपासणी करून घ्यावी," असं आवाहन आरोग्य विभागाचे उपसंचालक शशिकांत शंभरकर यांनी केलं आहे.
गेल्या पाच वर्षांत नागपुरात मलेरिया संदर्भातील एकूण परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं दिसून येतं. 2021 मध्ये मलेरियाच्या 7 केसेसची नोंद झाली होती. तर 2022 मध्ये 12, 2023 मध्ये 5, 2024 मध्ये 10, 2025 मध्ये 2 आणि 2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यात फक्त एका रुग्णाची नोंद झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या पाच वर्षात एकही रुग्णाचा मलेरियामुळं मृत्यू झालेला नाही.
याचबरोबर, गेल्या पाच वर्षांत नागपुरात डेंग्यूमुळं 10 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. 2021 मध्ये 4330 लोकांचे नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी 1254 जणांना डेंग्यूची लागण झाली होती. तर 6 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली होता. 2022 मध्ये 40, 2023 मध्ये 439, 2024 मध्ये 447, 2025 मध्ये 152 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 7 रुग्ण आढळले आहेत.
काळीव रुग्णांच्याबाबतीत 2023 मध्ये नागपूरात 10 रुग्णांची नोंद झाली होती, तर 2024 मध्ये 23 आणि २०२५ मध्ये 16 रुग्ण आढळले होते. तसंच गॅस्ट्रो संदर्भातील आकडेवारी पाहिली तर 2023 मध्ये 309 रुग्णांची नोंद झाली होती. तर 2024 मध्ये 11, 2025 मध्ये 471 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 26 रुग्ण आढळून आले आहेत.
अमरावतीमध्ये संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णसंख्येत घट! : अमरावती जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णसंख्येत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा घट झाल्याचं जिल्हा आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीतून दिसून येतं. विशेषतः कावीळ, मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनियाच्या रुग्णसंखेत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. मात्र, गॅस्ट्रोचे रुग्ण अजूनही मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांनी खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचं आरोग्य विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
"पावसाळ्यात पिण्याचं दूषित पाणी, साचलेलं पाणी, अस्वच्छ परिसर आणि अन्नातील दूषितपणा यामुळं गॅस्ट्रो, कावीळ, डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनियाचा धोका वाढतो. त्यामुळं रुग्णसंख्या कमी असली तरी नागरिकांनी निष्काळजीपणा न करता आवश्यक खबरदारी घेणं गरजेचं आहे," असं हिवताप नियंत्रण अधिकारी डॉ.शरद जोगी यांनी सांगितलं.
1 जानेवारी ते 30 जून 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात गॅस्ट्रो अर्थात डायरियाचे 2604 रुग्ण आढळले, तर चार आठवड्यांखाली कावीळचे 11 रुग्ण नोंदविण्यात आले. मागील पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास गॅस्ट्रोच्या रुग्णसंखेत चढ-उतार दिसून येते. 2022 मध्ये गॅस्ट्रोचे रुग्ण 1590 होते. तर 2023 मध्ये 1622, 2024 मध्ये 3354, 2025 मध्ये 3515 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 2604 रुग्ण आढळले. तसंच 2022 मध्ये कावीळचे 41 रुग्ण होते, तर 2023 मध्ये 34, 2024 मध्ये 92, 2025 मध्ये 187 रुग्ण आढळले होते.
2022 मध्ये मलेरियाचे 177 रुग्ण आढळले होते. तर 2023 मध्ये 104, 2024 मध्ये 98, 2025 मध्ये 90 आणि 2026 मध्ये 63 रुग्णांची नोंद झाली आहे. 2022 मध्ये डेंग्यूची रुग्णसंख्या 84 होती. तर 2023 मध्ये 68, 2024 मध्ये 61, 2025 मध्ये 44 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 39 रुग्ण आढळले आहेत. याशिवाय, 2022 मध्ये चिकनगुनियाचे 90 रुग्ण होते. तर 2023 मध्ये 92, 2024 मध्ये 83, 2025 मध्ये 86 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 15 रुग्णांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे चिकनगुनियाच्या रुग्णसंखेत सर्वाधिक घट नोंदविण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ 15 रुग्ण आढळले आहेत.
अहिल्यानगर शहरात संसर्गजन्य आजार नियंत्रणात! : अहिल्यानगरमध्ये पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी प्रशासनानं विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. "डेंग्यू आणि मलेरिया यासांरख्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अहिल्यानगर महानगरपालिकेमार्फत दैनंदिन आणि साप्ताहिक अशा दोन प्रकारे नियोजन केलं जातं. सकाळच्या वेळेत औषध फवारणी आणि संध्याकाळच्या वेळेत धूर फवारणी केली जाते. तर फिव्हर रुग्णांची रक्त तपासणी गृह भेटीत केली जाते. तर साप्ताहिक स्तरावर डेंग्यूमुक्त अहिल्यानगर मोहिम राबवली जाते," अशी माहिती वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजुरकर यांनी दिली.
आकडेवारीनुसार, अहिल्यानगर शहरात 2026 मध्ये आतापर्यंत डेंग्यू किंवा मलेरिया एकही रुग्ण अद्याप आढळला नाही. मात्र, ग्रामीण भागात रुग्ण आढळले आहेत. शहरात 2024 मध्ये डेंग्यू 78 रुग्ण होते. तर 2025 मध्ये 18 रुग्ण आढळले होते. गॅस्ट्रोचे 2024 मध्ये 15 रुग्ण आढळले होते. तर 2025 मध्ये 86 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 5 रुग्ण आढळले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत शहरात मलेरिया एकही रुग्ण आढळला नाही.
दुसरीकडे, ग्रामीण भागात 2022 मध्ये डेंग्यूचे 745 रुग्ण होते. तर 2023 मध्ये 1731, 2024 मध्ये 1509, 2025 मध्ये 2037 आणि 2026 मध्ये जूनपर्यंत 21 डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. तसंच 2022 मध्ये मलेरियाचे 17078 रुग्ण आढळले होते. तर 2023 मध्ये 15416, 2024 मध्ये 21074, 2025 मध्ये 22581 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 8380 रुग्ण आढळले. 2022 मध्ये कावीळचे 20 रुग्ण होते. तर 2023 मध्ये 20, 2024 मध्ये 14, 2025 मध्ये 84 आणि 2026 मध्ये जूनपर्यंत 18 रुग्ण आढळले आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत गॅस्ट्रो रुग्णांच्या संख्येत घट दिसून येते. 2022 मध्ये 1888 गॅस्ट्रोचे रुग्ण होते. तर 2023 मध्ये 1725, 2024 मध्ये 5000, 2025 मध्ये 7413 आणि 2026 मध्ये जूनपर्यंत गॅस्ट्रोच्या रुग्णांची संख्या 2937 इतकी नोंदवण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पावसाळ्यापूर्वीच साथीच्या रोगांबाबत नियोजन : पावसाळा आला की दोन प्रकारचे आजार हे मुख्यतः आढळून येतात, त्यामध्ये पाण्यामुळं होणारे आणि कीटकांमुळं होणारे असे आजार यात समाविष्ट असतात. त्यामुळं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पावसाळ्यापूर्वीच साथीच्या रोगांच्याबाबतीत नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली. ते म्हणाले, " कीटकांमुळे होणाऱ्या आजारांसाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी लागते. पावसाळ्याच्या आधीच हिवतापबाबत मोहीम राबवून त्याबाबत उपायोजना सांगण्यात येतात. त्यामध्ये पाणी एका जागी साठणार नाही, याबाबत उपाय योजना करण्याचा सल्ला देतो. पाणी वाहते करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून डास होणार नाहीत. तसंच इतर कीटक देखील येणार नाहीत. नागरिकांनी घरात मच्छरदाणीचा वापर करावा, पूर्ण कपडे घालावे जेणेकरून कीटक आपल्याला चावणार नाही, अशा सूचना आरोग्य विभाग देते. तसंच योग्य फवारण्या वेळोवेळी करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतला दिल्या जातात. क्लोरीन पावडरचा वापर करून कुठेही, पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनमध्ये लीक असणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते," असं डॉ. अभय धानोरकर यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "मागील दोन ते तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात कोणतेही साथीचे रोग आढळले नाहीत. असं असलं तरी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पावसाळ्यापूर्वी सतर्क असते. मे महिन्यापासून ग्रामपंचायत आणि आरोग्य विभाग उपाय योजना करत असते. एखादा आजार उद्भवला तर तातडीने त्यावर नियंत्रण करता येईल, अशी यंत्रणा तयार असते," अशी माहिती डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली.
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