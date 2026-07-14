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तरुण शास्त्रज्ञांच्या नाविन्यपूर्ण शोधांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती – डॉ. रघुनाथ माशेलकर
भारतातील तरुण वैज्ञानिकांच्या नाविन्यपूर्ण शोधांमुळं वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडली आहे, असं डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी म्हटलं आहे.
Published : July 14, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई: भारतातील तरुण वैज्ञानिक, स्टार्ट-अप उद्योजक आणि प्रोग्रामर यांच्या प्रयत्नांमुळं वैद्यकीय क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती घडत आहे. अत्यंत कमी खर्चात, सामान्य जनतेला परवडणारे आणि उच्च दर्जाचे आरोग्य उपाय विकसित करून या युवा शोधकांनी जागतिक पातळीवर भारताचं नाव उज्ज्वल केलं आहे, असं ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी फिक्कीच्या 'लेजेंड्स सिरीज' व्याख्यानात म्हटलंय. भारतीय तरुणांच्या या क्रांतीकारी कामगिरीमुळं आरोग्य सेवा आता खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
डॉ. माशेलकर म्हणाले की, “कमी संसाधनातून जास्तीत जास्त लोकांसाठी अधिक काम करणे” (More from Less for More - MLM) हे सूत्र भारतीय तरुणांनी यशस्वीपणे प्रत्यक्षात आणलं आहे. हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूनं नावाजलेल्या या त्रिसूत्रीचा वापर करत युवा संशोधकांनी पारंपरिक महागड्या तंत्रज्ञानाला पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. अंजनी माशेलकर फाउंडेशनसारख्या संस्थांच्या प्रोत्साहनामुळं हे शोध अधिक प्रभावी ठरले आहेत.
खोकल्याच्या आवाजावरून फुफ्फुसांचं निदान: आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे Swaasa AI. पारंपरिक पद्धतीनं फुफ्फुस तपासण्यासाठी ‘स्पायरोमीटर’ सारखे दीड लाख रुपयांचं उपकरण आणि 1500 रुपयांची चाचणी आवश्यक असते. मात्र, या तरुणांनी विकसित केलेल्या श्वासा ॲप आणि तंत्रज्ञानामुळं फक्त स्मार्टफोन आणि रुग्णाच्या खोकल्याच्या आवाजावरून टीबी, अस्थमा, सीओपीडी सारख्या आजारांचं निदान शक्य झालं आहे. या चाचणीचा खर्च जवळजवळ शून्य आहे आणि रुग्णाला केवळ 10 रुपयांत काही सेकंदात निकाल मिळतो. ‘नेचर’ सारख्या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय विज्ञान जर्नलनं या संशोधनाची दखल घेतली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांसाठी हा शोध जीवनदायी ठरला आहे.
iBreastExam स्तन कर्करोगाचं स्वस्त निदान: महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे iBreastExam. स्तन कर्करोगाचं प्रमाण वाढत असताना 80 लाख रुपयांच्या मॅमोग्राफी मशीनच्या जागी फक्त 6 लाख रुपयांचे पोर्टेबल उपकरण उपलब्ध झालं आहे. ही चाचणी पूर्णपणे रेडिएशनमुक्त आहे. पूर्वी 3,000 रुपयांपर्यंत खर्च येणारी चाचणी आता केवळ 150 रुपयांत उपलब्ध झाली आहे.आतापर्यंत 15 लाखांहून अधिक महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे. हे उपकरण हाताळणं सोपं असल्यानं ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही ते सहज वापरता येतं.
SaveMom, गरोदर मातांसाठी डिजिटल सुरक्षा कवच: ग्रामीण भारतातील गरोदर महिलांच्या आरोग्य रक्षणासाठी SaveMom हे IoT आधारित प्लॅटफॉर्म गेम चेंजर ठरलं आहे. माता आणि बालकांच्या 1000 दिवसांच्या देखभालीचा खर्च 50,000 रुपयांवरून 1,000 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर 36 लाखांहून अधिक महिलांची नोंदणी झाली असून 35,000 हून अधिक सुरक्षित प्रसूती झाल्या आहेत.महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ सरकारांनी या उपक्रमाला मान्यता दिली आहे. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलनं या मॉडेलवर केस स्टडी प्रसिद्ध केली आहे.
AffExAn Kit, 100 रुपयांत 20 आरोग्य चाचण्या: AffExAn Kit हे देशातील पहिलं पूर्णपणे डिजिटल आणि नॉन-इन्व्हेसिव्ह स्क्रीनिंग किट आहे. केवळ 10 मिनिटांत आणि 100 रुपयांत रक्तदाब, ईसीजी, हिमोग्लोबिन, पल्स रेट, फुफ्फुस आरोग्य यासह 20 हून अधिक चाचण्या शक्य होतात. टाटा पॉवरच्या सीएसआर अंतर्गत चार राज्यांतील 50,000 पेक्षा जास्त नागरिकांची तपासणी यशस्वी झाली आहे.भारतीय तरुणांच्या या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांमुळं आरोग्य क्षेत्र अधिक समावेशक आणि परवडणारे होत आहे. डॉ. माशेलकर यांच्या मते, ही प्रगती भारताच्या भविष्याला नवी दिशा देत आहे.
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