हृदय निरोगी तर आपण निरोगी यामुळे हृदयाची योग्य काळजी घेणे फार महत्त्वाचे आहे. काही गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास हृदय निरोगी राहू शकते.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी तज्ञांनी सुचविलेल्या या गोष्टी आवश्यक
January 30, 2026

REVERSING HEART DISEASE NATURALLY: हृदयाशी संबंधित समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. निरोग हृदय हा सर्वांगीन आरोग्याचा पाया मानला जातो. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सांभाळणे एरवीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे झाले आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शारीरिक हालचालींचा अभाव, जीवनशैली, खाण्याच्या सवयी आणि हार्मोनल बदल हे यासाठी मुख्य घटक आहेत. असं म्हटलं जातं की, जर तुम्ही जीवशैलीत काही बदल केले तर हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया निरोगी हृदयाकरिता कोणते बदल करणं आवश्यक आहेत?

हृदयाच्या आरोग्यासाठी जीवनशैली आणि आहारात बदल: शरीरातील चयापचय सुधारण्यासाठी, जळजळ कमी करण्यासाठी आणि रक्तवाहिन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जीवनशैली आणि आहारात बदल करण्याची शिफारस तज्ञ करतात.

अन्न: स्नॅक्स आणि तेलकट पदार्थ हे आपल्यापैकी प्रत्येकालाच खायला आवडते. परंतु, जर तुम्ही ते जास्त प्रमाणात खाल्ले तर तुमचं वजन वाढेल. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, याचा हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, असे पदार्थ कमी प्रमाणात खाणे किंवा टाळणे उचित आहे. या संदर्भात, कार्बोहायड्रेट्स कमी असलेल्या भूमध्य आहारचे पालन करण्याचा सल्ला दिला जातो. तसंच भाज्या, काजू, बिया, व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल आणि प्रथिने यावर लक्ष केंद्रित करा. ucdavis.edu च्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जे लोक भूमध्य आहाराचे पालन करतात त्यांचा रक्तदाब, कोलेस्टेरॉलची पातळी आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी कमी असते.

व्यायाम: तज्ञांनी नियमित व्यायामाला तुमच्या दिनचर्येचा भाग बनवण्याची शिफारस केली आहे. तज्ञ दिवसातून किमान 7,000 पावले चालणे, जेवणानंतर थोडा वेळ चालणे आणि पायऱ्या चढण्याचा सल्ला देतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते तसंच हृदय आणि फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते. द लॅन्सेट पब्लिक हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, दररोज 7,000 पावलं चालल्यानं हृदयरोगाचा धोका 25 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.

वजन नियंत्रण: तज्ञ म्हणतात की, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. उंचीनुसार तुमचं वजन निरोगी आहे की नाही हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. तसंच, तुमचा बीएमआय जाणून घेणे आणि वजन वाढवावे की कमी करावे, त्यासाठी तुम्ही कोणते आहार नियम पाळावेत? कोणते व्यायाम करावेत? यासारख्या सर्व गोष्टी जाणून घेणे चांगले आहे. तुमचा बीएमआय नियंत्रित ठेवल्याने हृदयरोगाचा धोका कमी होतो असं अनेक अभ्यासांमध्ये दिसून आलं आहे.

हालचाल: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जे लोक कोणतीही शारीरिक हालचाल न करता तासनतास एकाच जागी बसून राहतात त्यांना हृदयरोग आणि मधुमेह होण्याचा धोका जास्त असतो. म्हणूनच, शरीराला पुरेसा व्यायाम मिळेल याची खात्री करण्याची शिफारस केली जाते.

मानसिक समस्या: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दीर्घकालीन ताण आणि चिंताग्रस्त समस्या हृदयाच्या आरोग्यावर देखील नकारात्मक परिणाम करू शकतात. ध्यान, योग आणि श्वासोच्छवासाचे व्यायाम मन शांत ठेवण्यास मदत करतात. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, अनेक प्रकारच्या मानसिक आरोग्य समस्या हृदयरोगावर परिणाम करू शकतात.

या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे: तज्ञ म्हणतात की, रक्तातील ग्लुकोजची पातळी आणि रक्तदाब नियमितपणे तपासला पाहिजे. जर यामध्ये काही चढ-उतार असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ते नियंत्रित केले जाऊ शकते.

झोप: आजार नियंत्रित आणि प्रतिबंध केंद्राच्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, जे प्रौढ दररोज रात्री 7 तासांपेक्षा कमी झोपतात त्यांना हृदयविकाराचा झटका, दमा आणि नैराश्यासारख्या आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

जास्त स्क्रीन टाइम: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, जास्त स्क्रीन टाइम कार्डिओमेटाबॉलिक आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी जोखमींशी सकारात्मकरित्या संबंधित आहे . कारण या सवयी बैठी जीवनशैलीला कारणीभूत ठरतात. तज्ञ म्हणतात की यामुळे लठ्ठपणा येऊ शकतो.

धूम्रपान: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, घशातून श्वास घेतलेल्या धुरातील निकोटीन रक्तप्रवाहात लवकर प्रवेश करते. जेव्हा असे होते तेव्हा हृदय गती त्वरित वाढते. तज्ञ म्हणतात की, हृदय गती वाढल्याने हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे उच्च रक्तदाबाचा धोका वाढतो. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक धोका वाढतो.

संपादकांची शिफारस

