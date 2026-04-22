मधुमेहावर मात : इन्सुलिन अन् औषधांच्या कडू गोळ्यांपासून कायमची सुटका? निसर्गाच्या कुशीत दडलंय उत्तर!

बदलत्या जीवनशैलीमुळं वाढणाऱ्या मधुमेहावर निसर्गोपचारानं मात शक्य आहे. माती, पाणी आणि योग्य आहाराच्या मदतीनं साखरेवर नियंत्रण मिळवून औषधमुक्त जीवन जगण्याचा मार्ग या बातमीतून मिळतो. (#ETVBharatAgainstDiabetes)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 4:07 PM IST

जयपूर : बदलती जीवनशैली आणि खाण्याच्या निष्काळजी सवयीमुळं मधुमेह नावाचा एक 'शांत मारेकरी' प्रत्येक घरात पोहोचला आहे. (#ETVBharatAgainstDiabetes) भारतातील लाखो लोक दररोज सकाळी इन्सुलिनचं इंजेक्शन आणि औषधांचा कडू घोट घेऊन आपल्या दिवसाची सुरुवात करतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का? की ज्या आजाराला आपण असाध्य मानतो आणि आयुष्यभर औषधांच्या हवाली करतो, त्यावरचा उपाय निसर्गाच्या कुशीत दडलेला आहे. माती, पाणी, सूर्यप्रकाश आणि योग्य आहाराच्या संयोगातून आपण केवळ आपल्या साखरेची पातळीच नियंत्रित करू शकत नाही. तर औषधमुक्त, निरोगी जीवनाकडं वाटचालही करू शकतो.

...त्यामुळं साखरेतील पातळी होते अनियंत्रित : मधुमेह हा आजार जगासमोर जागतिक आव्हान बनलं आहे. जे केवळ शरीरातील ग्लुकोज चयापचयावर नव्हे, तर हृदय, मूत्रपिंड आणि डोळे यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवरही परिणाम करते. जेव्हा स्वादुपिंड पुरेसे इन्सुलिन तयार करत नाही किंवा शरीर त्याचा योग्य वापर करू शकत नाही, तेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित होते. शारीरिक हालचालींचा अभाव, अतिरिक्त ताण आणि कर्बोदकयुक्त आहार यांसारख्या आधुनिक जीवनशैलीमुळं टाईप 2 मधुमेहाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

नैसर्गिक उपचारांनी करता येते मधुमेहावर मात

मधुमेह म्हणजे काय? आणि त्याचे वाढते धोके : मधुमेह हा केवळ एक आजार नाही, तर एक चयापचय विकार आहे. जो शरीरातील प्रत्येक अवयवाला हळूहळू कमकुवत करू शकतो. जेव्हा आपल्या शरीरातील स्वादुपिंड पुरेसं इन्सुलिन तयार करू शकत नाही किंवा पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणं थांबवतात. तेव्हा रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढते. आजच्या वेगवान जीवनात, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि शारीरिक निष्क्रियतेमुळं याला जागतिक महामारीचं स्वरूप आलं आहे. त्याच्या वाढत्या धोक्यांमधील सर्वात भीतीदायक बाब म्हणजे तो एक 'शांत मारेकरी' म्हणून काम करतो. दीर्घकाळ उच्च साखर पातळीमुळं मूत्रपिंड निकामी होणे, हृदयविकाराचा झटका, दृष्टी जाणं (रेटिनोपॅथी) आणि पायांना गँगरीन होणं यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

मधुमेह म्हणजे काय?

मधुमेहाची प्रमुख लक्षणं आणि निदान : मधुमेहाचे लवकर निदान होणं हे प्रतिबंधाचं पहिलं पाऊल आहे. प्रमुख लक्षणांमध्ये वारंवार तहान लागणे, खूप भूक लागणे आणि रात्री वारंवार लघवी होणं यांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय वेगानं वजन कमी होणं, सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणं, आणि अंधुक दिसणं ही सुरुवातीची लक्षणं असू शकतात. जर एखादी दुखापत किंवा जखम लवकर बरी झाली नाही, तर ते रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढल्याचं स्पष्ट लक्षण आहे.

मधुमेहाची प्रमुख लक्षण

भारतात झपाट्यानं वाढतेय मधुमेह रुग्णांची संख्या : जगभरात मधुमेह रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. आकडेवारीनुसार, केवळ भारतातच लाखो लोक या आजारानं ग्रस्त आहेत. त्यापैकी बऱ्याच जणांना एकतर आपल्या मधुमेहाबद्दल माहिती नाही किंवा ते मधुमेहाच्या अगदी जवळ आहेत. सध्या या आजारासाठी ॲलोपॅथी ही सर्वात लोकप्रिय उपचार पद्धत आहे. परंतु निसर्गोपचार, किंवा नैसर्गिक औषधोपचार, हा देखील एक इलाज असल्याचा दावा केला जातो.

मधुमेहावर पर्ययी उपाय

निसर्गोपचाराद्वारे मधुमेहावरील उपचार : निसर्गोपचार (नैसर्गिक औषधोपचार) मधुमेहाच्या उपचारांमध्ये अत्यंत प्रभावी आणि वैज्ञानिक मानला जातो. कारण तो केवळ लक्षणं दाबण्याऐवजी, रोगाच्या मूळ कारणावर म्हणजेच खराब जीवनशैली आणि विषारी घटकांवर लक्ष केंद्रित करतो. तज्ज्ञांच्या मते शरीरात विषारी घटकांचा संचय हे रोगाचं मूळ कारण आहे. त्यामुळं निसर्गोपचार शरीर शुद्धीकरणावर प्रामुख्यानं लक्ष केंद्रित करतो. उपवास उपचार, मातीचा लेप आणि हिप बाथ यांसारखी तंत्रं स्वादुपिंडाला पुन्हा ऊर्जा देण्यास आणि इन्सुलिनचं उत्पादन सुधारण्यास मदत करतात.

संतुलित आहाराद्वारे उपचार : जयपूरमधील बापूनगर येथील निसर्गोपचार रुग्णालयातील निसर्गोपचार तज्ज्ञ डॉ. दिलीप सरन सांगतात, "निसर्गोपचाराद्वारे मधुमेह नियंत्रणात आणता येतो. या पद्धतीनं उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना चांगले परिणाम मिळत आहेत. निसर्गोपचार शरीराची नैसर्गिक क्षमता वाढवून रोगांशी लढण्यास मदत करतो. यामध्ये औषधांऐवजी आहार, योग, व्यायाम आणि नैसर्गिक उपायांद्वारे शरीर संतुलित केलं जातं. लोक आता अशा उपचारांच्या शोधात आहेत, ज्यांचे कोणतेही दुष्परिणाम नसतील आणि जे शरीराला नैसर्गिकरित्या बरे करू शकतील. दर महिन्याला निसर्गोपचार रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांपैकी 30 टक्के रुग्ण मधुमेहानं ग्रस्त असतात.

कशा प्रकारे उपचार करतात : "असंतुलित जीवनशैली आणि चुकीच्या खाण्याच्या सवयी हे मधुमेहाचं मूळ कारण आहे. त्यामुळं, उपचार नैसर्गिक संतुलनावर आधारित असावेत. ते रुग्णांना कोणतीही औषधे देत नाहीत. ते फक्त त्यांचा आहार आणि जीवनशैली सुधारून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्यांचा दावा आहे की, ही पद्धत मधुमेही रुग्णांमधील रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे", असं डॉ. सरन यांनी सांगितलं.

नैसर्गिक पद्धतीनं मधुमेहावर उपाय

इतर उपचारपद्धती देखील प्रभावी : "ॲलोपॅथीप्रमाणेच, निसर्गोपचारानं मधुमेह पूर्णपणे नाहीसा करणं कठीण आहे, परंतु तो निश्चितपणे नियंत्रणात आणता येतो. जर रुग्णांनी नियमितपणे निसर्गोपचाराच्या तत्त्वांचं पालन केलं, तर औषधांवरील अवलंबित्व कमी करता येते. संतुलित आहाराव्यतिरिक्त, इतर नैसर्गिक उपचारपद्धती देखील रुग्णांना आराम देतात. मधुमेहाच्या झपाट्यानं वाढणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत निसर्गोपचार आशेचा किरण म्हणून उदयास आला आहे. योग्य आहार, नियमित योगाभ्यास आणि नैसर्गिक उपायांद्वारे केवळ रक्तातील साखरच नियंत्रणात आणता येत नाही, तर एक निरोगी जीवनशैली देखील अंगीकारता येते," असं डॉ. सरन यांनी सांगितलं.

मातीच्या माध्यमातून मधुमेहावर उपाय

...तर सामान्य जीवन जगता येतं : "मधुमेह हे एक असं आव्हान आहे, ज्यावर केवळ गोळ्यांवर अवलंबून राहून मात करता येत नाही. निसर्गोपचार जीवनाकडं पाहण्याचा एक समग्र दृष्टिकोन देतो. टाईप 1 मधुमेहाचं व्यवस्थापन करणं आव्हानात्मक असलं तरी, शिस्त, योग्य आहार, माती-जल उपचार आणि नियमित योगाभ्यासानं टाईप 2 मधुमेहावर केवळ नियंत्रणच मिळवता येत नाही, तर तो मोठ्या प्रमाणात बराही करता येतो, ज्यामुळं सामान्य जीवन जगता येतं," अशी माहिती डॉ. सरन यांनी दिली.

