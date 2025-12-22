ETV Bharat / health-and-lifestyle
दररोज चिकन खाल्यानं 11 प्रकारचे कर्करोग होण्याचा धोका? तज्ञांनी दिला इशारा
जे लोक दररोज चिकन खातात ते त्यांच्या आहारात भाज्या, फायबर आणि इतर प्रथिन स्रोत टाळतात. ज्यामुळे पोटाची नैसर्गिक संरक्षण शक्ती कमकुवत होते.
eating chicken increase cancer risk: मांसाहारी लोकांची पहिली पसंती चिकन आहे. साधारणपणे, लाल मांसाच्या तुलनेत कमी चरबी आणि उच्च प्रथिने असलेले चिकन हे एक आरोग्यदायी पर्याय मानले जाते. विशेषतः ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी त्यांच्या दैनंदिन आहारात चिकनचा समावेश करावा. परंतु, अलिकडच्या अभ्यासातून आणि वैद्यकीय तज्ञांच्या व्यक्त केलेल्या मतांमुळे "अमृत देखील जास्त प्रमाणात सेवन केले तर ते विषारी असते" या म्हणीची आठवण होते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार तज्ञांनी इशारा दिलाय की, दररोज किंवा जास्त प्रमाणात चिकन सेवन केल्याने शरीराच्या पचनसंस्थेवर, विशेषतः पोटावर परिणाम होऊ शकतो.
- अभ्यास काय म्हणतात? 'न्यूट्रिएंट्स' जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या आणि इटलीमध्ये केलेल्या अलीकडील अभ्यासानुसार, जे लोक आठवड्यातून 300 ग्रॅमपेक्षा जास्त चिकन मांस खातात त्यांना गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो. आठवड्यातून १०० ग्रॅमपेक्षा कमी चिकन खाणाऱ्यांच्या तुलनेत, 300 ग्रॅमपेक्षा जास्त चिकन खाणाऱ्यांना मृत्यूचा धोका 27% जास्त असतो. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, विशेषतः पुरुषांमध्ये हा धोका दुप्पट (सुमारे 2.6 पट) आहे. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, हे केवळ पोटाच्या कर्करोगाशीच नव्हे तर यकृत, स्वादुपिंड आणि आतड्यांसंबंधी कर्करोगाच्या 11 प्रकारच्या कर्करोगाशी देखील जोडलेले असू शकते.
- हा धोका का आहे? चिकनमुळे थेट कर्करोग होत नाही. परंतु चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे धोका निर्माण होतो.
- स्वयंपाक करण्याची पद्धत: जेव्हा चिकन जास्त तापमानात तळले जाते किंवा ग्रिल/बारबेक्यू केले जाते, तेव्हा ते हेटेरोसायक्लिक अमाइन (HCAs) आणि पॉलीसायक्लिक अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (PAHs) सारखी रसायने तयार करते. हे मानवी शरीरातील DNA ला नुकसान पोहोचवू शकतात आणि कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात.
- प्रक्रिया केलेलं मांस: मांस टिकवण्यासाठी रसायने आणि सोडियम वापलं जाते. रसायने आणि जास्त सोडियम पोटाच्या अस्तरांना नुकसान पोहोचवतात. यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो.
- संतुलित आहार: जे लोक दररोज चिकन खातात ते त्यांच्या आहारात भाज्या, फायबर आणि इतर प्रथिन स्रोत (मासे, शेंगा) टाळतात. ज्यामुळे पोटाची नैसर्गिक संरक्षण शक्ती कमकुवत होते.
- शेती पद्धत: कुक्कुटपालनात वापरले जाणारे अँटीबायोटिक्स आणि हार्मोन इंजेक्शन मानवी शरीरात प्रवेश करू शकतात आणि चयापचयात बदल घडवून आणू शकतात. यामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो.
- ते टाळणे चांगले आहे का? कर्करोग तज्ञ आणि पोषणतज्ञ चिकन पूर्णपणे टाळण्याची शिफारस करत नाहीत. परंतु ते काही बदल करण्याची शिफारस करतात. दर आठवड्याला 300 ग्रॅमपेक्षा जास्त नसलेल्या प्रमाणात चिकन खाणे सुरक्षित आहे.
- दररोज चिकन खाण्याऐवजी, एक दिवस मासे, एक दिवस अंडी आणि इतर दिवशी मसूर, वाटाणे किंवा सोया यांसारखी वनस्पती-आधारित प्रथिने युक्त पदार्थ आहारात समावेश करा. तळलेले किंवा ग्रील्ड चिकन टाळा आणि ते उकडलेले, वाफवलेले किंवा मटनाचा रस्सा खा.
- मांस खाताना जास्त हिरव्या भाज्या आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश केल्याने आतड्यांमधील विषारीपणा कमी होण्यास मदत होते.
- चिकन हे एक उत्तम प्रथिनयुक्त अन्न आहे यात काही शंका नाही. परंतु, ते एक मुख्य अन्न आणि दैनंदिन खाण्याची सवय बनवल्याने दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. "संतुलित आहार" आणि "मध्यम सेवन" हे आधुनिक जीवनशैलीतील आजारांपासून बचाव करण्याचे सर्वोत्तम मार्ग आहेत.
