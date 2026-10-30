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प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष हिरेमठ यांचं निधन; वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा
प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष हिरेमठ यांचं निधन झालं असून, वैद्यकीय क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे.
Published : October 30, 2026 at 1:03 PM IST
पुणे : पुणे शहरातील ज्येष्ठ आणि प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष हिरेमठ यांचे निधन झाले असून, वयाच्या 75 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. गेल्या काही काळापासून ते आजारी होते आणि घरीच आराम करत होते. रात्री उशिरा घरातच त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी शोककळा पसरली आहे.
1989 मध्ये पहिली अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया करण्याचा मान : डॉ. शिरीष हिरेमठ हे पुण्यातील प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ असून, ते पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकच्या कार्डियाक कॅथ लॅबचे संचालक आणि 'कार्डिऑलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया'चे माजी अध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 40,000 हून अधिक अँजिओप्लास्टी आणि 1 लाखांवर अँजिओग्राफी यशस्वीरीत्या पार पाडल्यात. तसेच पुण्यात 1989 मध्ये पहिली अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया करण्याचा मान देखील त्यांच्याकडे होता. त्यांच्या निधनाने वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली असून, विविध संस्था संघटना तसेच रुग्णालयाकडून श्रद्धांजली व्यक्त केली जात आहे.
हिरेमठ यांच्यामुळे रुबी हॉल क्लिनिकला हृदयरोग क्षेत्रात जागतिक स्तरावर ओळख : प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष हिरेमठ यांच्या निधनावर रुबी हॉल क्लिनिकचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. परवेझ के. ग्रँट यांनी मत व्यक्त केलं असून, ते म्हणाले की, डॉक्टर शिरीष हिरेमठ यांनी रुबी हॉल क्लिनिकला हृदयरोग क्षेत्रात जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करून दिली. अनेक दशकांपासून त्यांनी दिलेलं योगदान हे महत्त्वाचं आणि न विसरणारं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. त्यांचे निधन म्हणजे ही रुबी हॉल क्लिनिक आणि संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रासाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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