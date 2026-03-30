कच्च्या की शिजवलेल्या भाज्या; आरोग्याच्या दृष्टीने काय फादेशीर?
काही भाज्या सॅलड म्हणून खाल्ल्या जातात. परंतु या भाज्या आरोग्यासाठी खरचं चांगल्या आहेत काय? वाचा सविस्तर..,
Published : March 30, 2026 at 5:49 PM IST
raw vs cooked vegetables: शरीरासाठी भाज्या अतिशय आरोग्यदायी मानल्या जातात. परंतु भाज्या कच्च्या खाव्यात की अर्धवट शिजलेल्या हा विषय नेहमी चर्चेचा ठरतो. काही दिवसांपूर्वी एक धक्कदायक हृदयद्रावक घटना घडली. यामुळे भाज्यांबद्दल आणखी सतर्कता बाळगण्याची वेळ आलीय. उत्तर प्रदेशातील एका तरुणीच्या मेंदूत पाण्याच्या गाठी तयार झाल्यामुळे मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या मते, फास्ट फूडच्या जास्त सेनामुळे ही घटना घडली. तसंच मृत तरुणी नीट न धूतलेल्या आणि अपूर्ण शिजलेली कोबी खात होती. तर या बातमीद्वारे अर्धवट शिजवलेल्या किंवा कच्च्या भाज्या खाणं आरोग्यासाठी किती धोकादायक आहेत हे जाणून घेऊया...
सॅलड आणि फास्ट फूडमध्ये भाज्या घालणे गरजेचं आहे. परंतु कच्च्या भाज्या आरोग्यासाठी चांगल्या असतात का? त्यापैकी कोणत्या खाव्यात? कोणत्या खाऊ नयेत? याबद्दल अनेकांना शंका असते. काही लोक ते टाळण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही जण ते खातातसुद्धा. परंतु, अशा प्रकारे खाल्ल्याने काही पोषक तत्वे मिळतात असले, तरी तज्ञांच्या मते काही प्रकरणांमध्ये ते घातक ठरू शकते. याबद्दल जागरूक राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
कच्च्या भाज्या खाण्याचे तोटे:
पचनाच्या समस्या: कच्च्या भाज्यांमध्ये कठीण तंतुमय पदार्थ असतात. तज्ञांच्या मते, त्यांचे जास्त सेवन केल्यास पोटदुखी , आम्लपित्त आणि पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
नैसर्गिक विषारी पदार्थ: काही भाज्यांमध्ये सोलानिनसारखे नैसर्गिक विषारी पदार्थ असतात. हे पदार्थ शिजवून काढून टाकता येतात.
जीवाणू, परजीवी: नीट स्वच्छ न केलेल्या कच्च्या भाज्यांमध्ये ई.कोलायसारखे हानिकारक जीवाणू आणि गोलकृमींची अंडी असू शकतात. तज्ञांच्या मते, यामुळे संसर्ग होतो.
कच्च्या भाज्या आणि फळे खाण्यापूर्वी 20 मिनिटं मिठाच्या पाण्यात भिजवून ठेवा. असं केल्यानं त्यावरील रसायने निघून जातात. त्यानंतर ते स्वच्छ पाण्याने धुऊन घ्या आणि खा. साधारणपणे भाज्या शिजवून खाणे उत्तम असते. कच्च्या भाज्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या सूचनेनुसारच खाव्यात. तसंच, अर्धवट शिजवलेले मांस आणि मासे खाल्ल्याने मेंदूमध्ये गाठी (सिस्ट) होण्याची शक्यता वाढते. भाज्यांमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष असतात. त्यामुळे त्या कच्च्या न खाणेच उत्तम, असे- गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. चैतन्य यांचे म्हणणे आहे.
काय खाऊ नये: बटाटे, वांगी, ढोबळी मिरची, ब्रोकोली, फुलकोबी, लेट्यूस आणि काही कडधान्ये कच्ची न खाण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.
- कच्च्या बटाट्यांमधील सोलानिनमुळे डोकेदुखी, मळमळ आणि पोट फुगी होऊ शकते.
- वांग्याच्या कडू चवीमुळे अपचनाचा त्रास होतो असं म्हटलं जातं.
- कच्च्या टोमॅटोमधील टोमॅटिन या संयुगामुळे पचनाच्या समस्या निर्माण होतात आणि पोषक तत्वांच्या शोषणात अडथळा येतो, असं दिसून आलं आहे.
- हिरव्या पालकामध्ये असलेले ऑक्झॅलिक अॅसिड कॅल्शियम आणि लोहाच्या शोषणात अडथळा आणतात.
- कोबीमध्ये गोलकृमी आणि त्यांची अंडी असतात. तज्ञांच्या मते, हे डोळ्यांना दिसत नाहीत. शिजवण्यापूर्वी, कोबी गरम पाण्यात पूर्णपणे स्वच्छ धुऊन पूर्णपणे शिजवण्याची शिफारस केली जाते. याच क्रमाने, असं म्हटलं जातं की, हिरव्या कोबीमधील उच्च फायबरमुळे कमी पचनशक्ती असलेल्या लोकांना पोटदुखी आणि अतिसार होऊ शकतो.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)