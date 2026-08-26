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पावसाळ्यात पुरळ-खाजेकडे दुर्लक्ष नको; किरकोळ जखमेतून होऊ शकतो 'हा' गंभीर संसर्ग
पावसाळ्यात पुरळ, खाज किंवा किरकोळ जखमांकडं (Rainy Season Health) दुर्लक्ष करू नका. लालसरपणा, सूज, वेदना जाणवल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Published : August 26, 2026 at 8:37 PM IST
हैदराबाद : पावसाळ्यात त्वचेवर (Skin) पुरळ येणं आणि खाज सुटणं ही सामान्य समस्या आहे. वातावरणातील वाढलेली आर्द्रता, जीवाणू तसंच पुराच्या दूषित पाण्यातील घाणीमुळं पुरळ, खाज आणि त्वचेवर जखमा होण्याचा धोका वाढतो. या ऋतूत घाम सहज सुकत नसल्यानं त्वचेचा संरक्षक थर कमकुवत होतो. त्यामुळं बुरशीजन्य आणि जिवाणूजन्य संसर्गाचा धोका वाढतो.
किरकोळ जखम समजून दुर्लक्ष करू नका : मात्र, या समस्या किरकोळ पुरळ किंवा जखम समजून दुर्लक्ष करू नयेत, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिलाय. लहान काप, ओरखडे, कीटकांचे चावे तसंच त्वचेवरील भेगांमधून जीवाणू शरीरात प्रवेश करू शकतात. त्यामुळं त्वचेच्या खोल थरांमध्ये संसर्ग होऊन सेल्युलायटिस होऊ शकतो. सुरुवातीला सेल्युलायटिस एका लहान लालसर डागासारखा दिसू शकतो. मात्र, त्यानंतर त्वचेवर सूज, उष्णता आणि वेदना वाढून संसर्ग आजूबाजूच्या भागात पसरू शकतो. वेळेवर निदान आणि उपचार केल्यास सेल्युलायटिस नियंत्रणात आणता येतो.
सेल्युलायटिस म्हणजे काय? : सेल्युलायटिस हा त्वचेच्या खोल थरांमध्ये आणि त्वचेखालील ऊतींमध्ये होणारा गंभीर जिवाणूजन्य संसर्ग आहे. तो शरीराच्या कोणत्याही भागात होऊ शकतो. वेळेवर निदान आणि उपचार न झाल्यास संसर्ग रक्तप्रवाह किंवा लसिका प्रणालीपर्यंत पोहोचू शकतो. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये तो जीवघेणाही ठरू शकतो. त्याची लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत.
सेल्युलायटिसची प्रमुख लक्षणे :
- त्वचेच्या विशिष्ट भागावर लालसरपणा येणे.
- प्रभावित भागाची त्वचा उबदार वाटणे.
- सूज, वेदना आणि जळजळ होणे.
- त्वचा ताणल्यासारखी किंवा घट्ट वाटणे.
- लालसरपणा हळूहळू आजूबाजूच्या भागात पसरणे.
- ताप, थंडी वाजणे आणि सुस्ती जाणवणे.
कोणाला जास्त धोका? : कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला सेल्युलायटिस होऊ शकतो. मात्र, काही परिस्थितींमध्ये त्याचा धोका अधिक असतो.
- मधुमेह असलेल्या व्यक्ती.
- उघड्या जखमा असलेल्या व्यक्ती.
- कीटक किंवा प्राण्यांचा चावा झालेल्या व्यक्ती.
- एक्झिमा असलेल्या व्यक्ती.
- पायांना दीर्घकाळ सूज असलेल्या व्यक्ती.
- रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असलेल्या व्यक्ती.
- वृद्ध आणि लठ्ठ व्यक्ती.
तज्ज्ञांच्या मते, पूर्वी सेल्युलायटिस झालेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्वचेचे कोणतेही नुकसान झाल्यास संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.
"पावसाचे पाणी सांडपाण्यात मिसळल्यास जिवाणू संसर्गाचा धोका वाढतो. त्यामुळं अशा पाण्यातून चालणं शक्यतो टाळावं. मात्र, अशा पाण्यातून चालावं लागल्यास त्यानंतर पाय स्वच्छ पाणी आणि साबणाने त्वरित धुवावेत. किरकोळ जखम देखील तातडीनं स्वच्छ करावी आणि आवश्यक असल्यास पट्टी बांधावी. घाणेरड्या हातांनी जखमेला स्पर्श करणं किंवा ती खाजवणं टाळावं. जखमेच्या आसपास लालसरपणा, उष्णता, सूज किंवा वेदना वाढत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जखम दाबू नये किंवा कापू नये. ताप, थंडी वाजणं किंवा तीव्र थकवा जाणवत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणं आवश्यक आहे." – डॉ. वीरा रेड्डी, अधीक्षक, करीमनगर शासकीय सामान्य रुग्णालय
अशी घ्या हात-पायांची विशेष काळजी :
1) तज्ज्ञांच्या मते, सेल्युलायटिस शरीराच्या कोणत्याही भागात होऊ शकतो, मात्र, तो प्रामुख्यानं हात आणि पायांवर आढळतो. चेहरा किंवा डोळ्यांच्या आसपास संसर्ग झाल्यास विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे.
2) खरचटणं आणि काही बुरशीजन्य संसर्गामुळं पायांवर किरकोळ जखमा तसेच भेगा पडण्याची शक्यता वाढते. या समस्यांकडं दुर्लक्ष केल्यास त्यातून गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते.
3) मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी दररोज पायांची तपासणी करावी. विशेषतः बोटांच्या मधील भागात, तळव्यांवर आणि टाचांजवळ भेगा किंवा जखमा आहेत का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
4) अत्यंत कोरड्या त्वचेमुळं पडलेल्या भेगा जीवाणूंच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करू शकतात. तसेच, ज्यांच्या पायांना वारंवार सूज येते, त्यांनाही त्वचेच्या संसर्गाचा धोका अधिक असतो.
5) मधुमेहामुळं पायांची संवेदनशीलता कमी होऊ शकते. त्यामुळं काही व्यक्तींना लहान जखमा किंवा फोड लगेच लक्षात येत नाहीत. परिणामी, अशा जखमा भरून येण्यास अधिक वेळ लागू शकतो.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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